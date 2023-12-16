Китайский гороскоп на 2024 год для знаков Зодиака подскажет, как для пройдет следующий год у Девы.

Китайский гороскоп по году рождения считается очень древним и точным. Мы подготовили китайский гороскоп на 2024 год для Дев, рожденных в разные года. Прогноз на следующий год подготовил известный украинский астролог Макс Гордеев - instagram.com/maxgord.

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Крыса

Акцент Крыс в 2024-м должен быть на собственном здоровье. стоит заранее провериться на наличие заболеваний в начале года. Совет звезд пройти диспансеризацию в январе особенно актуален для вас. От самочувствия зависят и все остальные сферы. Те, кто чувствует себя здоровым и полным сил, смогут достичь любых вершин. Поэтому китайский гороскоп для Дев советует обращаться к врачу при любых жалобах на плохое самочувствие.

Бык

Быкам не стоит впадать в уныние из-за трудностей с деньгами в марте. Лучше удвоить свое упорство в профессии, тогда положение выровняется быстрее. Постарайтесь на сто процентов использовать свои профессиональные навыки или даже улучшить их, получив дополнительное образование. К середине лета все нормализуется. Денег будет хватать на отдых, развлечения и необходимые покупки.

Тигр

Амбициозные Тигры начнут подумывать о том, чтобы открыть собственный бизнес. Я не советую делать этого в год Дракона. Лучше удвойте свои усилия на постоянной работе. Такое рвение заметит начальство. Вам могут прибавить зарплату или повысить в должности, что тоже ведет к финансовым улучшениям.

Кролик

Для кроликов будет актуальной сфера коммуникаций. Их ждут многочисленные знакомства. Новые люди смогут стать друзьями или коллегами по работе. Постарайтесь со всеми найти общий язык. Построенные связи могут благоприятно сказаться на карьере и личной жизни. Помните, что все в этом мире мы получаем через других людей.

Дракон

Драконам не стоит цепляться за старое, особенно в сфере карьеры. Если не поменять работу, материальное положение может ухудшиться. Не стоит бояться перемен, отнеситесь к ним, как к чему-то неизбежному. Возможно, придется кардинально изменить вид деятельности, чтобы вернуть в свою жизнь финансовую стабильность.

Змея

Многие Змеи давно подумывали о том, чтобы превратить свое хобби в работу. Год Дракона дает прекрасную возможность воплотить задумки в жизнь. Если вы были заняты поиском назначения, то наверняка знакомы с информацией о том, что реализованная миссия человека приносит ему хорошие деньги. Ничего не бойтесь, у вас все получится.

Лошадь

Для Лошади год Дракона будет благоприятным, особенно в денежной сфере. Вы сможете получить неплохую прибыль. В конце весны вашему вниманию потребуется собственное здоровье. поберегите силы, сходите к врачу, если что-то беспокоит. В это же время стоит избегать сомнительных предложений, к росту доходов они не приведут.

Коза

В январе и феврале Девы-Козы могут стать жертвой мошеннической схемы. Следует быть готовыми к такому развороту дел и заранее выработать тактику поведения. Предложения заработка, не вызывающие у вас доверия, лучше игнорировать. Дракон доброжелательно относится к козе и оберегает ее от возможных проблем.

Обезьяна

Обезьян ожидают большие перемены в личной жизни. Многие из них смогут, наконец, встретить надежного партнера и стать счастливыми. В карьере тоже будет все хорошо, если держать в узде свой непримиримый нрав. Помните, что другие люди не обязаны подстраиваться под ваши требования. Учитесь равноправному партнерству с коллегами.

Петух

Рожденный в год Петуха Девы смогут в полной мере проявить ту активность, которая им свойственна. Год Дракона благоприятен для открытия собственного бизнеса людьми этого знака. Особенно не стоит бояться перемен тем, кто работает на ненавистной работе и испытывает нехватку финансов. Свое дело сделает вас успешными, начните с первого шага. Китайский гороскоп для Дев на 2024 год в целом советует вам быть смелее и чаще проявлять инициативу.

Собака

Собакам важно иметь рядом верного и надежного партнера. Год Дракона подарит возможность встречи именно с таким человеком. Вас будут не только любить, но и оберегать от жизненных бурь, невзгод, агрессии. Не исключено, что партнер захочет улучшить ваше материальное положение.

Кабан

У Дев-Кабанов большой риск совершения необдуманных трат. Чтобы не пустить деньги по ветру, постарайтесь экономить средства. Если вам захочется отдохнуть, выберите компромиссный вариант, купив путевку на менее престижный курорт. Те, кому актуальна покупка недвижимости, смогут это сделать до конца года.

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