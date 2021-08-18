Козероги - самодостаточные и интеллектуальные натуры, которым нет равных в целеустремленности.

Представители знака отличаются начитанностью и высоким уровнем эрудиции. Зачастую Козероги вызывают уважение окружающих, хотя и не выставляют напоказ свои достоинства. Сегодня мы расскажем, какой камень-оберег поможет укрепить позиции.

Камни по знаку Зодиака для Козерога

Главные камни

Гагат - усиливает склонность Козерога к философскому образу мыслей и рассуждениями. Те представители знака, которые являются более приземленными, смогут защитить себя от негативного влияния извне.

- усиливает склонность Козерога к философскому образу мыслей и рассуждениями. Те представители знака, которые являются более приземленными, смогут защитить себя от негативного влияния извне. Малахит - укрепляет здоровье, исполняет желания, бережет энергетику владельца.

- укрепляет здоровье, исполняет желания, бережет энергетику владельца. Обсидиан - вселяет уверенность в Козерога, позволяет ему быстрее двигаться к намеченным целям. Таким же эффектом обладает и рубин - его носят те, кто хочет добиться карьерных высот.

- вселяет уверенность в Козерога, позволяет ему быстрее двигаться к намеченным целям. Таким же эффектом обладает и - его носят те, кто хочет добиться карьерных высот. Оникс - открывает дар проницательности, помогает "читать" мысли других людей. Кроме того, оникс считается оберегом от внезапной смерти.

Камни по дате рождения для Козерога

22 декабря - 2 января

агат голубого цвета;

серпентин;

яшма алого цвета;

горный хрусталь.

3 января - 13 января

гелиотроп;

хризопраз;

турмалин.

14 января - 20 января

гранат красного цвета;

тигровый глаз;

александрит.

Камни для женщин

Гранат раскрывает внутренний потенциал женщины, помогает ей раскрыться и абстрагироваться от чужого мнения. Сердолик - идеальный камень для незамужних девушек. Успокаивает нервную систему, продлевает молодость, укрепляет здоровье и привлекает достойных кавалеров. Агат защищает от жизненных невзгод, опасностей и сплетен. Помогает быстрее двигаться вверх по карьерной лестнице.

Камни для мужчин

Раухтопаз усиливает тягу к обучению и развивает интеллектуальные способности. Уменьшает ревность, учит легче переживать стрессовые ситуации, дарит уверенность в себе. Оникс стабилизирует эгоистичную натуру Козерога, помогает ему быть более открытым и коммуникабельным. Защищает от катастроф и болезней. Козероги, которые носят хризопраз, быстрее становятся успешными в профессии. Также этот камень укрепляет владельца физически и духовно.

Какие камни нельзя носить Козерогам

жемчуг;

изумруд;

цитрин;

сапфир.

Специалисты по камням-оберегам считают, что Козерогам достаточно приобрести 4-5 камней. Один из них обязательно должен быть красного, зеленого или черного цвета.

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Автор: Кристина Кащавцева