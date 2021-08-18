Представители знака отличаются начитанностью и высоким уровнем эрудиции. Зачастую Козероги вызывают уважение окружающих, хотя и не выставляют напоказ свои достоинства. Сегодня мы расскажем, какой камень-оберег поможет укрепить позиции.
- Камни по знаку Зодиака для Козерога
- Камни по дате рождения для Козерога
- Камни для женщин
- Камни для мужчин
- Какие камни нельзя носить Козерогам
Камни по знаку Зодиака для Козерога
Главные камни
- Гагат - усиливает склонность Козерога к философскому образу мыслей и рассуждениями. Те представители знака, которые являются более приземленными, смогут защитить себя от негативного влияния извне.
- Малахит - укрепляет здоровье, исполняет желания, бережет энергетику владельца.
- Обсидиан - вселяет уверенность в Козерога, позволяет ему быстрее двигаться к намеченным целям. Таким же эффектом обладает и рубин - его носят те, кто хочет добиться карьерных высот.
- Оникс - открывает дар проницательности, помогает "читать" мысли других людей. Кроме того, оникс считается оберегом от внезапной смерти.
Камни по дате рождения для Козерога
22 декабря - 2 января
- агат голубого цвета;
- серпентин;
- яшма алого цвета;
- горный хрусталь.
3 января - 13 января
- гелиотроп;
- хризопраз;
- турмалин.
14 января - 20 января
- гранат красного цвета;
- тигровый глаз;
- александрит.
Камни для женщин
Гранат раскрывает внутренний потенциал женщины, помогает ей раскрыться и абстрагироваться от чужого мнения. Сердолик - идеальный камень для незамужних девушек. Успокаивает нервную систему, продлевает молодость, укрепляет здоровье и привлекает достойных кавалеров. Агат защищает от жизненных невзгод, опасностей и сплетен. Помогает быстрее двигаться вверх по карьерной лестнице.
Камни для мужчин
Раухтопаз усиливает тягу к обучению и развивает интеллектуальные способности. Уменьшает ревность, учит легче переживать стрессовые ситуации, дарит уверенность в себе. Оникс стабилизирует эгоистичную натуру Козерога, помогает ему быть более открытым и коммуникабельным. Защищает от катастроф и болезней. Козероги, которые носят хризопраз, быстрее становятся успешными в профессии. Также этот камень укрепляет владельца физически и духовно.
Какие камни нельзя носить Козерогам
- жемчуг;
- изумруд;
- цитрин;
- сапфир.
Специалисты по камням-оберегам считают, что Козерогам достаточно приобрести 4-5 камней. Один из них обязательно должен быть красного, зеленого или черного цвета.
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