Драгоценные и полудрагоценные камни могут стать как помощниками, так и врагами. Для того, чтобы привлечь удачу в свою жизнь и не нажить неприятностей, нужно знать, какой минерал вам подходит.
Камни по знаку Зодиака для Близнецов
Главные камни
Агат - обеспечивает долгую жизнь, развивает терпение и упорство, открывает творческие способности. Также защищает от недругов и завистников. Близнецам стоит выбирать камень теплого оттенка.
Александрит - магический камень, который способен менять окрас. Сигнализирует о самочувствии - если появились желтые пятна, значит, нужно обратить внимание на здоровье.
Сердолик - лучший талисман для Близнецов, которые работают в творческой сфере. Кроме того, в древности сердоликом лечили кишечные и кожные заболевания.
Камни по дате рождения для Близнецов
21 мая - 31 мая
- горный хрусталь;
- желтый и красный обсидиан;
- малахит, нефрит, амазонит зеленого цвета.
01 июня - 10 июня
- янтарь;
- белый и розовый жемчуг;
- хризопраз.
11 июня - 21 июня
- жемчуг любого цвета, кроме черного;
- топаз;
- изумруд;
- сапфиры желтого и розового цвета.
Камни для женщин
Изумруд дарит умиротворение и спокойствие, учит контролировать эмоции. Если не хватает общения, изумруд поможет стать более коммуникабельной. Лунный камень снимает напряжение и перепады настроения. Жемчуг защищает от недругов и дарит успех в любовных делах. Яшма привлекает достойных мужчин и дарит женщине уверенность в себе.
Камни для мужчин
Александрит укрепляет силу воли и выдержку, помогает не опустить руки после неудач. Агат даст поддержку людям творческих профессий, прибавит владельцу мудрости и рассудительности. Берилл - идеальный вариант для тех, кто хочет построить головокружительную карьеру. Камень подарит трезвость рассудка и рационализм.
Какие камни нельзя носить Близнецам
- аквамарин;
- красный гранат;
- кахолонг молочно-белого цвета;
- гематит;
- лабрадор;
- яшма зеленого цвета;
- сапфир синего цвета;
- топаз голубого цвета.
Тем, кто приобрел себе талисман с александритом, эзотерики напоминают, что его нужно снимать перед сном.
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