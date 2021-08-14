Рассказываем, какой камень подходит представителям воздушной стихии.

Драгоценные и полудрагоценные камни могут стать как помощниками, так и врагами. Для того, чтобы привлечь удачу в свою жизнь и не нажить неприятностей, нужно знать, какой минерал вам подходит.

Камни по знаку Зодиака для Близнецов

Главные камни

Агат - обеспечивает долгую жизнь, развивает терпение и упорство, открывает творческие способности. Также защищает от недругов и завистников. Близнецам стоит выбирать камень теплого оттенка.

Александрит - магический камень, который способен менять окрас. Сигнализирует о самочувствии - если появились желтые пятна, значит, нужно обратить внимание на здоровье.

Сердолик - лучший талисман для Близнецов, которые работают в творческой сфере. Кроме того, в древности сердоликом лечили кишечные и кожные заболевания.

Камни по дате рождения для Близнецов

21 мая - 31 мая

горный хрусталь;

желтый и красный обсидиан;

малахит, нефрит, амазонит зеленого цвета.

01 июня - 10 июня

янтарь;

белый и розовый жемчуг;

хризопраз.

11 июня - 21 июня

жемчуг любого цвета, кроме черного;

топаз;

изумруд;

сапфиры желтого и розового цвета.

Камни для женщин

Изумруд дарит умиротворение и спокойствие, учит контролировать эмоции. Если не хватает общения, изумруд поможет стать более коммуникабельной. Лунный камень снимает напряжение и перепады настроения. Жемчуг защищает от недругов и дарит успех в любовных делах. Яшма привлекает достойных мужчин и дарит женщине уверенность в себе.

Камни для мужчин

Александрит укрепляет силу воли и выдержку, помогает не опустить руки после неудач. Агат даст поддержку людям творческих профессий, прибавит владельцу мудрости и рассудительности. Берилл - идеальный вариант для тех, кто хочет построить головокружительную карьеру. Камень подарит трезвость рассудка и рационализм.

Какие камни нельзя носить Близнецам

аквамарин;

красный гранат;

кахолонг молочно-белого цвета;

гематит;

лабрадор;

яшма зеленого цвета;

сапфир синего цвета;

топаз голубого цвета.

Тем, кто приобрел себе талисман с александритом, эзотерики напоминают, что его нужно снимать перед сном.

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Автор: Кристина Кащавцева