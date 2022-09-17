Рожденным под этими знаками людям везет чаще остальных.

Говоря о том, какой знак Зодиака самый везучий или какие самые успешные, астрологи не всегда сходятся в своих оценках. Вместе с тем представители некоторых из знаков могут похвастаться более частым появлением в подобных рейтингах.

Какие знаки Зодиака самые успешные

Первенство в этом списке чаще всего отдают людям, рожденным под знаком Овен. Конечно, в их жизни случаются "черные полосы", но считается, что им почти всегда удается выйти победителями из даже самых сложных ситуаций. И, кажется, будто удача сопровождает их во всех сферах на протяжении всей жизни. Не исключено, что за это Овнам стоит благодарить своих небесных покровителей, которые наделили их целеустремленностью и уверенностью в себе.

На втором месте в рейтинге расположился Скорпион. Представители этого знака часто отличаются своими способностями добиваться поставленных целей. Продвижение по карьерной лестнице, финансовая стабильность и прочные отношения на любовном фронте, как будто гарантированы Скорпионам с рождения. Не все в их жизни бывает гладко, однако рожденные Скорпионами умеют превращать в полезный опыт преодоление каждого препятствия.

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Третье место в списке астрологи отводят Стрельцу. Оптимизм и легкость, которые помогают им преодолевать жизненные трудности, многих удивляют. Представители этого знака умеют разглядеть позитив и пользу для себя даже в самых беспросветных ситуациях. Стрельцы заметные и яркие личности.

Напомним, ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых считаются лучшими любовницами и женами.

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