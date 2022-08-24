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Астрологи рассказали, каким знакам Зодиака удастся избежать проблем в период с 9 сентября по 2 октября. В этот период как раз будет ретроградный Меркурий.

Телец

Если многим знакам Зодиака в период ретроградного Меркурия не повезет, то Тельцам - наоборот. Они смогут отвлечься от проблем и от бытовых вопросов. Не перегружайте себя обязательствами. В этот период вам стоит позаботиться о себе, своем ментальном и физическом здоровье. Астрологи советуют больше времени уделить своим близким, наладить с ними контакт и даже завести новые отношения.

Лев

Львам предстоит подвести итоги уходящего лета. Подумайте над тем, что вы уже успели сделать и каких целей еще хотите достигнуть. Этот период будет благоприятным для улучшения финансового положения. В плане карьеры вас ждет успех, который позволит вам получить желаемое - славу и деньги.

Водолей

Чтобы этот период стал для вас удачным, вам стоит отпустить прошлое. Впереди вас ждет хорошее будущее, которым вы будете очень довольны. Эксперты говорят о том, что у вас может состояться роковая встреча с человеком, который кардинально изменит вашу жизнь. Наслаждайтесь этим периодом максимально.

Напомним, ранее астролог Влад Росс назвал дату, когда Украина окончательно победит в войне.

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