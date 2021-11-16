Нескольким знакам Зодиака стоит отпраздновать Новый год вне дома.

Украинский астролог Влад Росс в эксклюзивном комментарии УНИАН рассказал, какие знаки Зодиака в новогоднюю ночь могут встретить любовь всей своей жизни.

Козерог

Венера будет находиться в Козероге, поэтому именно им может крупно повезти на Новый год. Представители этого знака Зодиака могут встретить близкого по духу человека, а многие из них и вовсе свою судьбу.

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Раки также могут встретить человека, с которым захотят провести всю свою жизнь. А вот уже семейным Ракам рекомендуется встретить Новый год со своей второй половинкой. Так они не только смогут укрепить свои отношения, но и станут более нежными и внимательными по отношения друг к другу.

Напомним, ранее астролог Влад Росс назвал два знака Зодиака, который Новый год лучше встречать дома. Близнецы, например, могут вляпаться в драку, а Стрельцы - попасть в ДТП.

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Автор: Диана Могилевич