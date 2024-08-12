Знак Зодиака многое говорит о человеке, в том числе, и о степени его абьюзивности.

Астрологи говорят, что мужья-тираны по знаку Зодиака проявляются далеко не сразу. Сначала у вас в отношениях всё может быть отлично, а когда начнутся проблемы, вы успеете привыкнуть и будете оправдывать тирана. УНИАН выяснил, какой он - самый грубый знак Зодиака, способный уничтожить вас, как личность.

Домашние тираны по знаку Зодиака - рейтинг

Каждый знак Зодиака "хорош" по-своему, ведь у всех людей бывают светлые и темные стороны, благоприятные и негативные времена. Никто из нас не может вечно быть в настроении, однако, есть несколько типов мужчин, абсолютно всегда оставляющих за собой выжженное поле.

5 место - Козерог

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Козерог - знак Зодиака, который не склонен проявлять агрессию напрямую, его методика, скорее, называется "выедать мозг ложечкой". Именно такой мужчина обязательно будет рассказывать, кому и как жить, постоянно намекая, что окружающие не дотягивают до его уровня интеллекта, именно поэтому у них все так плохо. У женщины в отношениях с Козерогом всегда будет ощущение ошейника - как только она сделает что-нибудь, выходящее за рамки его понимания нормальности, тут же почувствует, как ее дернули за поводок, чтобы напомнить, кто здесь единственный адекватный человек.

4 место - Телец

Телец - знак Зодиака, который так же, как и Козерог, относится к земной стихии. Это значит, что представителям зодиакального круга этой природы не свойственны громкие скандалы. Телец. будет давить и требовать власти. К открытому конфликту они не готовы, поэтому единственный метод - регулярная пассивная агрессия и унижение партнера. Женщина может этого сразу не заметить, потому что Телец также склонен терпеть очень долго, а потом в один момент поставить на место, но так, что, кроме лужи слез, от человека ничего не останется.

3 место - Дева

Дева - знак Зодиака, который критикует всех и вся. Если вам не повезло быть партнером Девы в отношениях, то вы точно знаете, что и где делаете не так (скорее всего, всё и везде). Вам обязательно расскажут, как именно нужно мешать сахар в чае, стирать носки и даже моргать, потому что вы точно делаете неверно - от этого все беды. Дева уверена, что права, а все остальные - откровенные дураки, и то, что они дожили до своих лет - абсолютная случайность. Именно поэтому земной знак Зодиака великодушно готов спасти глупцов, а им нужно замолчать и выполнять приказы для их же собственного блага.

2 место - Лев

Лев - знак Зодиака другой стихии, огненной, а это значит, что его методы совершенно другие. Мужчины-тираны по знаку Зодиака Лев уверены, что бразды правления должны быть у них в руках просто по факту рождения. Именно он царь и бог, если нет, то все могут выйти из помещения и пойти по своим делам. Более того - Лев никого держать не будет, и если вы только попробуете усомниться в его положении, этот "котик" тут же вышвырнет вас на обочину жизни, не забыв напомнить, кто вы и где ваше место.

1 место - Скорпион

Какой знак Зодиака считается самым агрессивным? Конечно, Скорпион. Так думают многие и не зря, ведь Скорпион - знак Зодиака, к которому почему-то многие выстраиваются в очередь. Видимо, представитель земной стихии обладает недюжим обаянием и харизмой, а также способен вскружить голову любому. Скорпион может выбрать "ту самую", и ей достанутся все блага, но если вы не заняли это место - готовьтесь к обесцениванию и снисходительному отношению.

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