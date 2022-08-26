Узнайте, как определить свое тотемное животное по имени и дате рождения.

Тотемным животным по дате рождения является некий дух-хранитель, предстающий в образе домашнего питомца или представителя дикой природы. Эзотерики утверждают, что зачастую человек по характеру очень схож с тем животным, которое приписывают ему. В нашей статье вы узнаете, какое животное вы по знаку Зодиака.

Как узнать, какой ты зверь по дате рождения

Определяют животного-покровителя нумерологи несколькими вариантами. Так, существует система сопоставления 12 животных к знакам Зодиака, где Овен - жаба, Телец - кузнечик, Близнецы - хомяк, Рак - улитка, Лев - лев, Дева - мышь, Весы - собака, Скорпион - кот, Стрелец - черепаха, Козерог - горностай, Водолей - пантера, а Рыбы - обезьяна.

Также можно рассчитать свое тотемное животное по дате рождения онлайн. Для этого нужно сложить все числа из даты рождения. Например, если вы родились 11 мая 1998 года, то тотемное животное рассчитать нужно так: 1+1+5+1+9+9+8=34. Затем прибавляем между собой 3+4 и получаем 7. Значит вашим животным будет номер семь - ворона.

Какое ты животное по дате рождения - таблица

1 - медведь. Эти люди мудры, рассудительны, спокойны, но ленивы.

2 - слон. Заботливый человек, примерный семьянин, "отличник" на учебе и на работе.

3 - бобер. Спокойный, неконфликтный, но закрытый.

4 - орел. Сильный, уверенный в себе, стремящийся к независимости.

5 - кузнечик. Позитивные, легкие в общении люди, коммуникабельные и очень добродушные.

6 - бык. Опытные руководители, преданные партнеры и хорошие родители.

7 - ворона. Имеют творческие салонности, отлично находят общий язык с людьми, блестящие психологи.

8 - лягушка. Люди, у которых тотемное животное - лягушка, заботятся о своем финансовом состоянии, всегда стремятся быть на высоте и очень заботятся о внешности.

9 - собака. Целеустремленные люди, веселые, верные, общительные и очень щедрые.

Также можно узнать, какое ты тотемное животное по знаку Зодиака. Как мы ранее упоминали, знакам Зодиака сопоставимы 12 представителей фауны.

Овен (с 21 марта по 20 апреля) - жаба

Это животное символизирует трансформацию, переход, перерождение. Люди, рожденные в данный период, стремятся к лучшему - делают все для того, чтобы повысить свой уровень.

Телец (с 21 апреля по 20 мая) - кузнечик

Тельцу соответствует кузнечик. Это означает, что Тельцы - трудолюбивы, общительны, активны и жизнерадостны. Также, согласно мнению эзотериков, люди, рожденные под этим знаком, имеют в жизни особую миссию.

Близнецы (с 21 мая по 21 июня) - хомяк

Люди, чье славянское тотемное животное по дате рождения - хомяк, очень добродушные, общительные, честные и открытые. В быту они грамотные и запасливые, ставят семейные ценности на первый план, практически никогда не бывают жадными и завистливыми.

Рак (с 22 июня по 22 июля) - улитка

Раки полностью подтверждают мысль о том, что улитки - медленные. Это тотемное животное передало им свою неторопливость и нерешительность. Уроженцы данных дат часто очень эмоциональные и уязвимы ко внешнему миру.

Лев (с 23 июля по 21 августа) - лев

Тотемное животное по имени знака Зодиака полностью совпадает - покровителем Льва являются львы. Сильные, властные, уверенные в себе, прирожденные лидеры - такими качествами наделила этих людей природа.

Дева (с 23 августа по 22 сентября) - мышь

Несмотря на то, что мышь - маленькая, и, казалось бы, беззащитная, она придает огромную силу и энергию тому человеку, покровителем которого является.

Весы (с 23 сентября по 22 октября) - собака

Собака всегда символизирует преданность и бдительность. Именно этими чертами наделены люди, рожденные в период с 23 сентября по 22 октября. Часто эти люди становятся наставниками и вдохновителями для своих близких.

Скорпион (с 23 октября по 21 ноября) - кот

Тотемное животное Скорпиона - кот. Люди, у которых такое тотемное животное, часто чрезвычайно духовные и творческие. Они являются независимыми, непредсказуемым и проницательными.

Стрелец (с 23 ноября по 22 декабря) - черепаха

Черепаха представляет собой путь, который человеку приходится идти по жизни. Зачастую у таких людей есть одна цель, они ей верны и неторопливо двигаются в заданном направлении.

Козерог (с 21 декабря по 19 января) - горностай

Это тотемное животное помогает Козерогам постоянно быть в движении, добиваться поставленных целей даже несмотря на препятствия. Козерог, как и горностай, не сидит на месте ни часа. Фраза "Движение - это жизнь" - это их девиз.

Водолей (с 21 января по 19 февраля) - пантера

Черная пантера – символ бесстрашия, смелости и отваги. Люди, чьим культовым животным является пантера, имеют невероятно сильную хватку в бизнесе, часто добиваются успехов в собственном деле, становятся знаменитыми и узнаваемыми.

Рыбы (с 20 февраля по 20 марта) - обезьяна

Животное покровитель по дате рождения для Рыб символизирует активность, шустрость в принятии решений, вечную молодость и желание двигаться вперед. Именно обезьяна подпитывает Рыб и мотивирует их на новые свершения.

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