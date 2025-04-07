Знание своего предназначения поможет правильно подойти к планированию жизни.

В колоде Таро 22 карты Старших Арканов. Каждая из них дает представление о том, как душа будет двигаться по жизни, с какими трудностями столкнется и как с ними справиться. Все, что надо, это знать - какой аркан по дате рождения у вас.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Как рассчитать свой аркан по дате рождения онлайн

Личная карта Таро зависит от даты рождения и определяет энергию, которую несет в себе человек. Каждый может легко рассчитать свой аркан по дате рождения - калькулятор не нужен. Существует два метода расчета - на одну и на две карты.

Первый способ

Сложите все цифры в дате своего рождения. Если будет больше 21, то прибавьте одну цифру к другой, чтобы свести до однозначного числа.

Например, если ваш день рождения 21 февраля 1995 года, расчеты будут такими: 2 + 1 + 0 + 2 + 1 + 9 + 9 + 5. Получится 29. Поскольку это больше 21, складываем 2 + 1, что равно 3 - это аркан Императрица.

Второй способ

Рассчитать аркан по дате рождения можно дважды, получив две карты, а не одну. Результаты подсчетов в первом и втором методе могут отличаться.

Для начала сложите вместе числа дня, месяца и года. Причем, дату года, которая состоит из четырех чисел, нужно разбить по парам. Например, 1986 год - это 19 и 86. Числа дня и месяца оставляйте, как есть. В конце у вас получится трехзначное число, его также нужно разбить на пары, а затем сложить вместе.

Например, если вы родились 21 февраля 1995 года, то складывайте так:

день рождения (21) + месяц рождения (02) + год рождения (19 + 95) = 137, а 13 + 7 = 20.

Последнее число - это первая карта рождения, 20-й аркан - Суд. Затем вам нужно свести число до однозначного - 2 + 0 = 2. Получается второй Старший Аркан - Верховная Жрица.

Кроме того, можно дополнительно посчитать карту личности и карту души. Первая отражает внешнее поведение и характер человека, а вторая - внутренние желания, духовные аспекты личности и предназначение на протяжении нескольких жизней.

Чтобы посчить карту личности, нужно сложить цифры в своей дате рождения. Если вы родились 21 февраля 1995 года, то это будет:

21 (день) + 2 (месяц) + 1995 (год) = 2018;

2 + 0 + 1 + 8 = 11.

Это будет карта личности - Правосудие. Для карты души нужно продолжить суммировать: 1+1=2 - это будет Верховная жрица.

Арканы по дате рождения - значение

Разобраться в том, как узнать аркан по дате рождения - это только половина успеха. Дальше нужно его расшифровать.

0 - Шут

В вашей жизни будет много взлетов и падений. Не бойтесь идти навстречу неизвестному, потому что вселенная, как правило, поддерживает вас.

Стоит контролировать свои импульсивные решения, иначе это плохо закончится.

1 - Маг

Вы способны воплощать в жизнь любые мечты и замыслы, благодаря усердной работе. У вас огромный потенциал и стоит сосредоточиться на его раскрытии.

2 - Верховная жрица

У вас невероятная интуиция и жизнь может привести вас к поистине уникальным переживаниям. Люди доверяют вам за умение хранить секреты. Важно, чтоб вы всегда доверяли своей интуиции.

3 - Императрица

Вы склонны к творчеству и любите заботиться о других. Императрица известна своей невероятной соблазнительностью, любовью к природе и связью с удовольствием.

4 - Император

Вы прирожденный лидер, авторитетный и могущественный. С вашими амбициями вы обычно получаете все, чего хотите. В этом помогает самодисциплина.

5 - Иерофант

Символизирует структуры власти и порядка, а также фундамент, на котором они построены. Люди с этим арканом любят тратить время на размышления о смысле жизни и часто оказываются на перепутье. Окружающие будут считать вас надежным и твердым.

6 - Влюбленные

Этот аркан по дате рождения означает любовь, а также выбор. Будьте готовы к захватывающему приключению. Мужчина и женщина на карте представляют собой оппозицию мужественности и женственности. Вам нужно научиться смешивать противоположности.

7- Колесница

Эта карта посвящена обретению импульса и скорости. Вам нужно научиться держать свои потребности и чувства под контролем.

8 - Сила

Объединение мужского и женского начала. Если это ваш аркан, то вы можете преодолеть любые трудности благодаря внутренней силе.

9 - Отшельник

Вы иногда оказываетесь в ситуациях, когда приходится принимать решение остаться в одиночестве. Ваш путь - искать мудрость внутри себя, следовать собственному пути.

10 - Колесо Фортуны

Эта карта означает поворот судьбы, причем чаще к лучшему. В вашей жизни случайным образом возникнет множество возможностей и захватывающих вариантов. Вас везде сопровождает удача.

11 - Правосудие

Речь идет о справедливости всех видов. Ваш жизненный путь вращается вокруг поиска справедливости и совершения правильных поступков. Важно взвесить все варианты и аспекты.

12 - Повешенный

Эта карта глубже, чем кажется. Вы склонны к иному взгляду на вещи, воображению. Очень важно, чтоб вы не спешили и всегда анализировали ситуации, прежде чем в них ввязываться.

13 - Смерть

Не стоит пугаться, ведь эта карта знаменует перерождение и изменение. Вам предстоит отделить себя от прошлого и всего, что сдерживает. Иногда приходится начинать заново, но хорошие вещи сами вас после этого находят.

14 - Умеренность

Означает гармонию и равновесие. Ваша жизнь - это путь к умению делать многие вещи одновременно. Но если будете слишком много работать, то пострадает личная жизнь.

15 - Дьявол

Это король физического мира. Ваша жизнь похожа на карнавал - полна праздников и развлечений. Однако вы рискуете впасть в искушения и зависимости. Стоит применить все свои силы, чтоб обойти это и стать сильнее.

16 - Башня

Ваша жизнь постоянно переворачивается с ног на голову, что вызывает у вас любопытство. Этот аркан может принести драму, но это не будет долго.

17 - Звезда

Вы в безопасности и будете двигаться в правильном направлении. Отличаетесь позитивом и воображением. Стоит сосредоточиться на том, чтобы вас вели вдохновение и мир.

18 - Луна

Ваша жизненная цель - раскрыть свое внутреннее знание и использовать его. Научитесь доверять своей интуиции и внимательно все обдумывать.

19 - Солнце

Вас ждет радостная и удачливая жизнь. Вам нужно научиться страсти и силе, которыми вы благословлены. Можете выйти победителем из любой ситуации.

20 - Суд

Вам нужно оставить прошлое в прошлом и двигаться вперед к своей судьбе. Так вы найдете свое истинное призвание.

21 - Мир

Вы достигнете успеха, несмотря на препятствия. С этой картой вы проживете долгую и счастливую жизнь.

Вас также могут заинтересовать новости: