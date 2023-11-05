У них появится шанс озолотиться.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые в ноябре 2023 года смогут озолотиться. Они получат подарок судьбы, воспользовавшись которым улучшат свою жизнь и обеспечат ее на многие годы вперед.

Лев

Львы - это люди, которые обожают конкуренцию. Потому что, находясь в таких условиях, они могут доказывать свое превосходство. Для них это очень важно. Они не привыкли проигрывать. Взамен Львы требуют славы. В ноябре они получат желаемое.

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Начальство оценит талант и достижения Львов и сделает им очень выгодное предложение. Так, на Львов возложат новые обязанности, дадут им больше свободы и власти, а также поставят на ступеньку выше. Показав ошеломляющие результаты на новом месте, Львы получат и крупную надбавку к зарплате.

Близнецы

Близнецы могут получить наследство или выиграть в лотерею. То есть большие деньги сваляться на них с небес. Делать для этого что-то им не нужно. Однако важно, чтобы Близнецы с благодарностью приняли этот подарок судьбы, потому что в противном случае очень скоро они могут лишиться этих денег.

Не лишней будет и благотворительность. Помните: чем больше вы отдаете - тем больше вы получаете.

Напомним, какие знаки Зодиака исполнят свои мечты уже совсем скоро.

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