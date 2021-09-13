Для взрослого человека этот сон не очень благоприятен.

Многим взрослым людям снится школа даже спустя много лет после выпуска. И это неудивительно, ведь этому заведению мы отдаем 11 лет жизни. А самые значительные периоды жизни часто приходят к нам во снах. По трактованию соннику, большое значение имеет ваш возраст в таком сне – были ли вы подростком во сне, или же посетили школу будучи взрослым.

Ранее мы рассказывали, к чему снится пожар и что означает такой сон.

Что означает сон про школу по соннику Миллера

Если во сне вы видите себя ребенком или подростком, и посещаете школу, в которой учились – вы откроете в себе новый талант, скорее всего в области литературы. Посещать незнакомую школу во сне – к позитивным переменам и творческим успехам. Если вы во сне были школьного возраста и общались с одноклассниками, то вас ждет продвижение по карьерной лестнице.

А вот посещать во сне школу во взрослом возрасте – плохой знак. Это значит, что вас терзают неразрешенные проблемы. Если школа разрушена, в ней идет ремонт или значительно поменялся интерьер – это значит, что вам придется пройти через неприятную ситуацию или ссору. Если вам снится, как вы учитесь в школе, будучи взрослым человеком – вы переживаете сильное эмоциональное волнение.

Работать учителем в школе во сне – к творческим успехам. Сдавать контрольную или экзамен в школе во сне означает, что вы получите сложное задание на работе и вам придется доказать свой профессионализм. Сон, в котором вас исключили из школы, означает проблемы в обществе.

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Автор: Екатерина Пулатова