Максим Гордеев по картам увидел, что президент Беларуси опасается украинской армии.

Украинский экстрасенс Макс Гордеев ответил на вопрос, стоит ли Украине опасаться полномасштабного нападения Беларуси. Свое предсказание он озвучил в интервью Славе Демину на его YouTube-канале.

"Нет, не может (напасть, - ред). Народ Беларуси действительно нам сочувствует. Давай из истории: мы были одним народом, у нас одна кровь, раньше мы максимально были сплочены, обменивались опытом, отделяясь от этого советского ада.

И сейчас мы видим, что он, этот усатый паразит, хочет максимально себя обезопасить. Он увидел, что Украина сейчас получила огромное количество оружия, поэтому думает, что Украина попрет на Беларусь", - сказал эксперт.

Напомним, экстрасенс рассказал есть ли опасность для жизни Зеленского и кто его главный талисман.

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