Гороскоп здоровья расскажет чего ожидать разным знакам в сфере здоровья на этой неделе.

Звезды и планеты предсказывают не только наше будущее, но и состояние здоровья в ближайшие дни. Гороскоп здоровья подскажет всем знакам зодиака какие опасности поджидают вас на этой неделе, и как защитить себя от возможных недугов.

Овен

Звезды рекомендуют Овнам пить больше сока, особенно свежевыжатого. Полезными будет морковный, яблочный, томатный, гранатовый соки. А вот от кофе, алкоголя и энергетических напитков на этой неделе лучше отказаться.

Телец

Эта неделя - идеальный шанс изменить свои пищевые привычки. Если вы давно хотели сесть на диету, есть больше овощей или попробовать что-то необычное - сделайте это на этой неделе.

Близнецы

Звезды будут помогать Близнецам, которые захотят избавиться от вредной привычки. У вас обязательно все получится. Вы даже удивитесь как легко было бросить пагубную привычку. Судьба особенно улыбнется тем, кто хочет бросить курить.

Рак

На этой неделе вы часто будете испытывать стресс и напряжение, поэтому нужно больше расслабляться. Попробуйте принять ванну с солью или сходить в сауну на выходных. Полезно будет также выехать на природу, пообщаться с животными или заняться любимым хобби.

Лев

Грусть и злость часто будут одолевать Львов на этой неделе, что непременно отразится на самочувствии. Вы очень остро нуждаетесь в положительных эмоциях. Уделите время вещам, которые приносят вам удовольствие. Проводите время с приятными людьми.

Дева

На этой неделе Девам нужны умеренные физические нагрузки для хорошего самочувствия. Соблюдайте технику безопасности и не переусердствуйте, но и лениться не нужно. Если не хватает времени на полноценные тренировки, постарайтесь хотя бы прогуливаться 30 минут в день.

Весы

На этой неделе может часто болеть желудок. Не исключены отравления и аллергические реакции. Постарайтесь не есть ничего необычного и несвежего. На выходных рекомендуется придерживаться растительной диеты или провести разгрузочный день.

Скорпион

Никакие болезни и недомогания вам не грозят, если вы будете сохранять позитивный настрой. Не ищите у себя болезни и не накручивайте себя. Ищите способы снять негатив и расслабиться.

Стрелец

На этой неделе у вас может часто меняться артериальное давление. Обратите внимание на этот опасный симптом. Не будет лишним пройти консультацию кардиолога. Также Стрельцам нужно беречь глаза и проводить меньше времени за компьютером, потому что ваше зрение сейчас уязвимо.

Козерог

Козероги часто будут себя накручивать и излишне переживать за свое здоровье. Вам нужно расслабиться. То, чего вы боитесь, действительно может произойти, если вы будете постоянно думать о плохом. Козерогам не стоит слушать никаких советов и предположений от родных и близких без медицинского образования.

Водолей

Самолечение может быть очень опасно для Водолеев на этой неделе. Ни в коем случае не назначайте себе лекарства сами и не пользуйтесь народными средствами, даже если точно уверены в результате. Можете только сильнее запустить болезнь.

Рыбы

Пейте больше воды на этой неделе, а также снизьте потребление соли. Так вы будете чувствовать себя намного лучше и избежите появления отёков. В пятницу и на выходных возможна сильная головная боль.

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