Гороскоп здоровья расскажет чего ожидать разным знакам в сфере здоровья на этой неделе.

Звезды и планеты предсказывают не только наше будущее, но и состояние здоровья в ближайшие дни. Гороскоп здоровья подскажет всем знакам зодиака какие опасности поджидают вас на этой неделе, и как защитить себя от возможных недугов.

Овен

На этой неделе могут возникнуть боли в горле, затрудненное дыхание, болезненное глотание. Звезды рекомендуют вам беречь горло и хранить его в тепле, а также не повышать голос на этой неделе.

Телец

Слабым местом Тельцов на этой неделе будет спина. Повышается риск растяжений, травм и боли в спине. Соблюдайте технику безопасности, не поднимайте ничего тяжелого и не сидите на морозе. Полезным будет любой массаж.

Близнецы

На этой неделе звезды рекомендуют вам разгрузить пищеварительную систему. Ешьте простые легкоусваиваемые продукты, откажитесь от жирного, острого и жареного, устройте разгрузочный день. Также стоит снизить количество соли в блюдах. Если хочется солененького - лучше съесть маринованные огурцы.

Рак

Для хорошего самочувствия Ракам очень важно пить больше воды и отказаться от алкоголя и сигарет. На этой неделе постарайтесь отказаться от любых вредных привычек, иначе упадок сил неизбежен. Также полезной будет однодневная голодовка на выходных.

Лев

Львам очень важно избегать переутомления и вовремя отдыхать. Постарайтесь снять с себя дополнительные обязанности. Опасной для вас будет и эмоциональная нагрузка, поэтому держитесь подальше от любых конфликтов. Принимайте ванну с травами, пейте успокаивающий чай.

Дева

Самочувствие будет таким, как вы себя настроите. Если будете постоянно думать о болезнях и жалеть себя, то можете действительно заболеть. Чтобы хорошо себя чувствовать, сохраняйте хорошее настроение и не думайте о плохом.

Весы

Весы порадуются отличному самочувствию, крепкому сну и приливу сил. На этой неделе вы легко справитесь с любыми обязанностями и делами. Весы, которые долго болели, наконец выздоровеют.

Скорпион

Неделя хорошо подходит для косметологических процедур, ухода за кожей и волосами. Рекомендуется наносить крема и маски, пользовать бальзамами или записаться на массаж. На выходных повышен риск возникновения аллергии.

Стрелец

Внимательно следите за артериальным давлением: оно может повышаться или понижаться на этой неделе. Такое состояние может быть опасно для жизни. Вам нужно больше отдыхать: как физически, так и умственно.

Козерог

Читайте такжеВселенная оберегает только три знака Зодиака - астрологиНа этой неделе никакие серьезные проблемы вам не угрожают, хоть вы и будете себя накручивать. Даже если вы почувствуете недомогание - всё это решаемо. Четко следуйте всем рекомендациям и предписаниям врача.

Водолей

На этой неделе Водолеи почувствуют прилив сил и возможность свернуть горы. Но не нужно перетруждаться. Если энергия бьет ключом - лучше потратить её на активный отдых или хобби, а не на изнуряющую работу. Иначе вы рискуете быстро выгореть.

Рыбы

Громкий шум и резкие звуки будут вредить Рыбам на этой неделе. Астрологи рекомендуют держаться подальше от шумных мест и громких разговоров. На выходных может болеть и кружиться голова. При головной боли не стоит лежать в постели - лучше прогуляйтесь на свежем воздухе.

Вас также могут заинтересовать новости: