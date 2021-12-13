Гороскоп здоровья расскажет чего ожидать разным знакам в сфере здоровья на этой неделе.

Звезды и планеты предсказывают не только наше будущее, но и состояние здоровья в ближайшие дни. Гороскоп здоровья подскажет всем знакам зодиака какие опасности поджидают вас на этой неделе, и как защитить себя от возможных недугов.

Овен

На этой неделе не исключены мелкие неприятности и недуги, но серьезных проблем со здоровьем не будет. Ваше самочувствие будет напрямую зависеть от настроения, поэтому крайне важно быть на позитиве. Звезды обещают, что любые ваши проблемы решаемы.

Телец

Неделя будет непростой из-за частых головных болей, усталости, бессоницы и непонятной тревоги. Постарайтесь снять напряжение и заняться любимыми делами. Побалуйте себя.

Близнецы

Если вы хотите сохранить хорошее самочувствие, увеличьте физическую активность. Чем больше вы двигаетесь на этой неделе, тем бодрее будете себя чувствовать. Постарайтесь ходить пешком не меньше часа в день.

Рак

Читайте такжеЛунный посевной календарь на декабрь 2021: когда можно работать с растениямиСамочувствие Раков на этой неделе может ухудшиться из-за дисбаланса работы и отдыха. Вам одинаково вредно перерабатывать и слишком много бездельничать. Гороскоп рекомендует вам каждый день выделять время для умственной или физической активности и расслабления.

Лев

Самочувствие Львов будет очень хорошим. Возможна небольшая усталость на выходных, но вам точно хватит энергии для всех насущных дел. Звезды рекомендуют вам устроить себе ароматерапию. Окружите себя приятными запахами, купите средства гигиены с любимым ароматом.

Дева

Девам с заболеваниями сердца и сосудов нужно быть очень внимательными на этой неделе. Всегда носите с собой свои таблетки. При обострении своих симптомов и повышении давления не откладывайте визит к врачу. Ешьте больше орехов и красной рыбы.

Весы

Вашему здоровью на этой неделе ничего не угрожает, но вы будете упорно искать у себя недомогания и болезни. Прекратите себя накручивать и попусту волноваться. Если вас беспокоит реальные неприятные симптомы – пройдите обследование у врача, даже если точно уверены в своем диагнозе. Интуиция вас подведет.

Скорпион

На этой неделе Скорпионам не нужно слушать никаких советов в сфере здоровья от друзей и родных. Только врачи смогут дать вам правильные рекомендации. Также не занимайтесь самолечением, даже если раньше оно помогало. Сейчас это только навредит.

Стрелец

Звезды предупреждают вас о возможных болях в желудке и тошноте. Ваш организм сейчас очень плохо воспринимает любые непривычные продукты и изменения в режиме питания. Эта неделя не подходит для пищевых экспериментов, диеты и голодания.

Козерог

Козерогам очень важно придерживаться самодисциплины в эти дни. Не переедайте, не ленитесь и не поддавайтесь вредным привычкам – даже если очень хочется. Если не будете себя контролировать, то получите серьезные проблемы со здоровьем.

Водолей

На этой неделе для вас очень опасен недосып. Если нет возможности дольше спать утром – ложитесь спать раньше. Отложите все другие дела ради сна, иначе не избежите серьезных проблем со здоровьем. На выходных может болеть голова.

Рыбы

Ваши легкие сейчас очень уязвимы и нуждаются в дополнительной защите. Обязательно одевайтесь по погоде, носите защитные маски и не дышите холодным воздухом. Не забывайте проветривать комнату, чтобы воздух не застаивался. Если вы курите – постарайтесь минимизировать эту вредную привычку.

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Автор: Екатерина Пулатова