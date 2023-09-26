Середина осени будет не слишком спокойной - мольфар Макс Гордеев дал эксклюзивный таро-гороскоп на месяц для УНИАН.

Октябрь 2023 принесет Водолеям сюрпризы. Нельзя сказать, что приятные, так как вам не удастся подстраивать обстоятельства под себя, а придется прогнуться под них. Могут срываться планы и не получится контролировать других. Звезды советуют взамен научиться контролировать свои эмоции, дабы избежать стрессов и расстройств. От тоски спасет работа и новые идеи, слушайте интуицию и не пропустите шанс решить давнюю проблему, советует гороскоп на месяц для Водолея.

Гороскоп карьеры на октябрь 2023

Не берите на себя слишком много, пытаясь продвинуться в карьере - советует гороскоп Водолея в этом месяце. Идите к цели постепенно, не забывая о своей репутации: не стоит ставить заоблачные цены за услуги или стараться обойти конкурентов нечестным путем.

Лучшим финансовым решением этого месяца будет выгодное капиталовложение, которое в будущем принесет неплохие деньги. Но не рассчитывайте на прибыль во время ретроградного Меркурия - до 15 числа.

Видео дня

Водолеи-наемные работники улучшат свои отношения с начальством, а тем, кто сейчас ищет работу, звезды советуют не соглашаться на то, что не нравится. Ищите - и обязательно найдете свое.

Гороскоп любви на октябрь 2023

В октябре некоторых Водолеев ждет расставание с партнером. Его нельзя будет назвать окончательным, так как возможны периодические встречи. Поэтому лучше поддерживать ровные отношения и уйти от взаимных оскорблений и обид.

Холостым Водолеям нужно смотреть в оба. Причем не куда-то, а себе под нос: есть вероятность, что кто-то из друзей станет чем-то большим для вас. Середина октября отлично подходит для романтических сюрпризов, но вот путешествия лучше пока отодвинуть, отдав предпочтения отдыху на пикнике или даче. В целом, звезды обещают идиллию, но вот в конце месяца есть вероятность, что кто-то захочет вас поссорить.

Гороскоп здоровья на октябрь 2023

Хорошее самочувствие обещает гороскоп для Водолея на октябрь, вы будете преисполнены сил, хотя некоторые все-таки будут обеспокоены своим здоровьем.

В этом месяце вам не рекомендуется чрезмерная физическая нагрузка, следует уделить внимание своему рациону - налегайте на овощи-фрукты красного цвета.

Как уже говорилось, важно научиться контролировать свои эмоции и уходить от стресса - просто поменяйте отношение к проблеме или ситуации. Женщинам-Водолеям гороскоп советует уделить внимание своей коже - любые косметологические процедуры пойдут на пользу. Тем, кто давно хотел сесть на диету - сейчас самое время.

Ранее мы публиковали лунный календарь на октябрь 2023 с благоприятными и неблагоприятными датами.

Вас также могут заинтересовать новости: