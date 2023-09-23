Какие перспективы ждут Тельцов в середине осени - мольфар Макс Гордеев дал эксклюзивный таро-гороскоп на месяц для УНИАН.

Октябрь 2023 обещает Тельцам перемены - звезды знают о ваших желаниях и целях. Венера, покровительница вашего знака, сыграет немалую роль, но будут как гармония, так и любовные переживания. Кроме ярких моментов в личной жизни, откроются новые перспективы на работе - вы сможете продемонстрировать свой профессионализм. Что касается финансов, то выбрав правильную стратегию, получится найти новые источники дохода. Не забывайте об отдыхе - ваше тело в нем будет нуждаться. Более подробно расскажет гороскоп на октябрь 2023.

Гороскоп карьеры на октябрь 2023

Второй месяц осени будет у Тельцов очень даже продуктивным. У вас появятся новые возможности в карьере и сфере финансов. Будут и некоторые проблемы, которые, впрочем, сделают вас сильнее.

Начало месяца может быть несколько финансово нестабильным - возможны неожиданные расходы или вложения. Но уже к середине месяца все утрясется. Что касается карьеры, то вас могут ожидать новые проекты или предложения - проанализируйте их и сделайте правильный выбор. Возможно, что некоторые Тельцы захотят сменить род деятельности. Тем, кто ищет работу, следует быть более инициативными.

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Вложившись в октябре по полной, вы получите хорошие дивиденды, обещает гороскоп на месяц.

Гороскоп любви на октябрь 2023

Несмотря на осеннюю погоду, в этом месяце в личной жизни Тельцов будет много ярких моментов. Влияние вашей планеты Венеры будет достаточно сильным. Тем, кто находится в отношениях, удастся укрепить их: вас ждут романтические вечера и душевные разговоры, которые сделают вас ближе с вашим партнером. Холостым Тельцам звезды советуют быть внимательными в новых знакомствах - есть вероятность, что у вас начнутся отношения, только не следует бояться проявлять свои чувства.

Возможно также, что во втором месяце осени вернутся люди из прошлого и нахлынут воспоминания. Не поддавайтесь ностальгии: оцените свои нынешние чувства, чтобы понять, по пути ли вам, советует гороскоп для Тельца.

В целом октябрь 2023 будет очень романтичным и перспективным, просто доверьтесь своему сердцу.

Гороскоп здоровья на октябрь 2023

В середине осени Тельцам нужно обратить внимание на некоторые моменты в своем здоровье. Оно будет сильно зависеть от вашего эмоционального состояния, поэтому любые стрессы противопоказаны.

Старайтесь находить больше времени для отдыха - вы можете сильно уставать и переутомляться на работе. Важно прислушиваться к своему организму и вовремя останавливаться. Расслабиться помогут даже обычные прогулки на свежем воздухе.

Тем, кто занимается каким-либо видом спорта, нужно продолжать в том же духе. Избегайте переедания и жирной еды, а вот овощи и фрукты - ваши лучшие друзья.

Ранее мы публиковали лунный календарь на октябрь 2023 с благоприятными и неблагоприятными датами.

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