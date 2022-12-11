Звезды советуют, как приумножить успех и не упасть при этом с ног - подробнее в материале УНИАН.

Ваши силы и ваши нервы будут на исходе в последнем месяце года, но астрологи не советуют резко "выпускать пар". Поберегите ресурсы - они вам скоро понадобятся, и займитесь подготовкой к Новому году.

Гороскоп карьеры на декабрь 2022

Декабрь 2022 для Скорпионов по гороскопу - важное время. Вам нужно на всех фронтах подготовить себя к возможным трудностям в будущем. Вероятно, что вас ждет какой-то большой проект или же повышение по должности и, как следствие, большая ответственность.

В первой половине декабря на Скорпионов могут давить обстоятельства на работе, которые приведут к внутреннему напряжению и депрессии. И, как результат, в середине месяца может созреть конфликт. Вам, конечно, после этого полегчает, а вот окружающим - не очень. Астрологи советуют не держать напряжение в себе, а разобраться в ситуации до того, как эмоции выйдут из-под контроля.

Видео дня

Будьте осторожны в тратах: вам захочется компенсировать подавленность какой-то "безделушкой". Ищите бесплатные или недорогие удовольствия для души - от них будет больше пользы.

Гороскоп любви на декабрь 2022

Для холостых Скорпионов декабрь - подходящее время, чтобы решить, с кем продолжать общаться, а с кем нет. Сделать это будет несложно: без сожалений расставайтесь с теми, к кому не лежит душа.

Семейным Скорпионам в этом месяце прописаны романтические вечера, вкусная еда и неспешная подготовка к Новому году. Прийти в себя после рабочих будней помогут совместные просмотры фильмов и спокойные прогулки с партнером.

Гороскоп здоровья на декабрь 2022

Астрологи советуют Скорпионам в декабре обратить внимание на здоровье. Этот год был для вас нелегким, и вы нуждаетесь в отдыхе. Если чувствуете легкое недомогание - не игнорируйте его, начинайте лечение, а если симптомы тревожные, то обратитесь к врачу. Тем более, что времени у вас для этого будет предостаточно. Постарайтесь максимально использовать его себе во благо, проводите больше времени дома, сходите на массаж и не ищите приключений "на свою голову".

Вас также могут заинтересовать новости: