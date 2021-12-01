Звезды намекают, что Скорпионам в этом месяце придется научиться чередовать отдых с работой, иначе успеха в делах не будет.

Умение договариваться с людьми и готовность к чередованию процессов - вот, что должны освоить представители водного знака в декабре. УНИАН расскажет, чем чревата для вас такая "полосатая" структура месяца и как провести уходящий год с максимальной выгодой.

Гороскоп карьеры на декабрь 2021

С 1 по 10 декабря астрологи советуют водным Скорпионам сосредоточиться на заработке. Несмотря на то, что работа будет даваться вам легко, велик шанс эмоционально выгореть. Поэтому адекватно рассчитывайте свои силы, если не хотите в конце месяца бессильно рухнуть в салат.

Начиная с 13 числа, лучше устроить себе "разгрузочные дни". Больше отдыхайте, общайтесь с людьми - планеты расположены слишком неудачно, чтобы гарантировать вам успех в финансовых делах. До 20 декабря возможны сплетни, коварства со стороны коллег, обманы и предательства. Поэтому останьтесь в тени и наблюдайте за происходящем, не принимая участия.

Период с 21 декабря и до конца месяца - время, когда у вас откроется "второе дыхание". Астрологи рекомендуют активно налаживать рабочие процессы, приводить дела в порядок и не отказываться от знаков судьбы.

Общая финансовая ситуация месяца весьма положительна - расходов будет минимум, а доходы резко возрастут.

Гороскоп любви на декабрь 2021

Одинокие Скорпионы в начале месяца должны расширить свой круг знакомств. Если вас куда-то приглашают - идите, не раздумывая. Постарайтесь снизить требования к окружающим и обращайте внимание на достоинства - скорее всего, ваш будущий партнер окажется кем-то из новых знакомых.

Читайте такжеВесы: гороскоп на декабрь 2021, что ожидает в любви, здоровье и карьереПредставители знака, у которых уже есть отношения, с 13 по 22 декабря рискуют впасть в состояние рутины. Это обусловлено серостью будней и отсутствием романтики. Все, что вам нужно сделать - собственноручно придумать, как разнообразить досуг. Хотя, даже при отсутствии каких-либо усилий с вашей стороны, к 25 числу обстановка наладится сама собой.

То же самое касается и семейных Скорпионов. Уделяйте больше времени близким, старайтесь не ввязываться в конфликты и посвящайте каждую минуту подготовке к новогодним праздникам. Помните, что ваш дом - ваша крепость.

Гороскоп здоровья на декабрь 2021

В начале месяца астрологи советуют водным знакам обратить внимание на свои почки. Измените рацион питания: пейте больше воды, употребляйте свежие овощи и фрукты, чаще ешьте кисломолочную продукцию. Специи, приправы, соусы и соленья лучше вообще исключить.

С 11 по 22 декабря возможно ухудшение самочувствия, апатия и плохое настроение. Это обусловлено негативным влиянием Сатурна. Именно поэтому в такой период важно заниматься тем, что вас духовно наполняет - медитацией, чтением книг или просмотром любимых фильмов.

Солнце влияет на Скорпионов в конце месяца, поэтому вы будете защищены от любых негативных проявлений извне. Однако 27 и 28 декабря покровительствовать вам будет Луна, поэтому в эти дни не тратьте много энергии, иначе рискуете истощиться совсем.

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Автор: Кристина Кащавцева