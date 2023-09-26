Будьте более прагматичны - мольфар Макс Гордеев дал эксклюзивный таро-гороскоп на месяц для УНИАН.

Рыбам в октябре 2023 нужно быть прагматичными и заботиться о себе и тех, кто вас поддерживает. Возможно, вам придется пересмотреть рабочие, дружеские и любовные отношения и честно ответить себе, все ли вас в них устраивает. Бытовые и рабочие задачи будут даваться легко, а грамотный тайм-менеджмент позволит меньше уставать. Найдите источник вдохновения и наслаждайтесь поддержкой и заботой о вас других, советует гороскоп Рыб.

Гороскоп карьеры на октябрь 2023

В первой половине октября у Рыб могут возникнуть некоторые проблемы на работе - вам будет сложно найти общий язык и захочется просто спрятаться от всех и вся. Но это не есть хорошо, предупреждают звезды, так как пошатнет вашу репутацию и профессионализм.

Но уже с 15 числа все наладится: могут появиться новые контракты и прибыль, а вам самим также захочется выйти в свет. Беритесь за новые проекты и не бойтесь идти на риск, но долгов лучше не делать.

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Значительно улучшить материальное положение в октябре не получится, но усилия даром не пропадут - это фундамент для будущего.

Гороскоп любви на октябрь 2023

Октябрь - не слишком благоприятен для новых знакомств, поэтому холостым Рыбам звезды советуют не тратить время на поиски партнера. Но в то же время есть вероятность служебного романа: держите ухо востро и проверьте прежде, свободен ли на самом деле этот человек.

Семейным Рыбам следует быть более сдержанными и уходить от конфликтов с партнером, рекомендует гороскоп для Рыб на месяц. Вам может показаться, что на вас давят - решайте все проблемы вместе и без излишних эмоций.

Гороскоп здоровья на октябрь 2023

В октябре 2023 Рыбам противопоказан экстрим. Как бы не хотелось всплеска адреналина, звезды советуют не нырять в опасные развлечения, если вы не подготовлены.

Такое же предупреждение касается и экстремальных диет - похудеть по-быстрому не получится, а вот навредить здоровью можно. Посвятите больше времени физическим нагрузкам, чаще гуляйте на свежем воздухе и просто сбалансируйте рацион - хорошее самочувствие и расположение духа гарантировано, говорит гороскоп на октябрь 2023.

Ранее мы публиковали лунный календарь на октябрь 2023 с благоприятными и неблагоприятными датами.

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