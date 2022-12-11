Какие сюрпризы подготовил для Раков последний месяц года - читайте в материале УНИАН.

Ракам в декабре придётся выбирать между "умными и красивыми" - вопросы карьеры нужно будет решать в течение всего месяца. А вот дела любовные, наоборот, лучше оставить в покое. Иначе рискуете испортить отношения накануне Нового года - оно вам надо? Лучше попейте чая.

Гороскоп карьеры на декабрь 2022

Астрологи советуют Ракам в декабре сосредоточиться на карьере. Звезды обещают вам интересные и успешные проекты. Браться за них или нет - решать вам: можно пока не выходить из зоны комфорта. Но если рискнете, то уже в начале года вас ждет успех. И лучше таки рискнуть, советуют астрологи - рано или поздно вам таки придётся вылезать из своей "норы".

Гороскоп любви на декабрь 2022

В декабре на личном фронте у Раков будет непросто (хотя когда это у вас было просто). Трудности на работе, текущие проблемы, которые нужно решать самостоятельно - все это сделает вас раздражительным и добавит усталости.

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Будьте осторожны: на эмоциях можно обидеть свою вторую половинку или принять неверное решение. К тому же очень часто вы сами себя накручиваете - то вас любят, то вас не любят или любят недостаточно сильно. Успокойтесь: вас любят.

Холостым Ракам звёзды обещают судьбоносную встречу - нужно лишь немного подождать.

Гороскоп здоровья на декабрь 2022

Уходите в восточные практики - советуют астрологи Ракам в декабре. Так вам удастся восстановить свои силы и эмоциональное здоровье. Упражнения цигун, медитации и даже чайные церемонии пойдут на пользу. Пробуйте, что вам больше подходит. Главная задача для вас сейчас - максимально расслабиться, уравновесить свое психическое состояние и перестать портить нервы себе и окружающим. По крайней мере, в декабре, а в новом году - уже как звёзды выстроятся.

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