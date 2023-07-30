Стрельцы в понедельник рискуют отпугнуть удачу, а Водолеи смогут улучшить отношения с близкими.

В понедельник, 31 июля, Весам придется столкнуться с проблемами, день будет не самым удачным. А вот Овнам невероятно повезет, они получат шанс улучшить свою жизнь. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте в гороскопе по картам Таро ниже.

Овен

Овнам стоит проявить максимальную внимательность. У вас появится шанс на миллион, но вы можете его упустить, если будете отвлекаться на пустяки. Забудьте о развлечениях и сосредоточьтесь на карьере.

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Телец

Карты Таро сулят Тельцам романтическое свидание. Вас пригласят на ужин или прогулку, не стоит отказываться. Однако если вы на все 100% не хотите новых отношений, найдите в себе смелость и честно в этом признайтесь.

Близнецы

В понедельник Близнецы могут решиться на глобальные перемены, также не исключен неожиданный финансовый успех и нахождение новых источников дохода на долгое время. Не бойтесь что-то менять.

Рак

Для представителей данного знака этот день приготовил несколько испытаний. Важно помнить и руководствоваться в принятии решений тем, что чужое мнение не должно быть решающим. Сделайте что-то исключительно для себя.

Лев

Львам 31 июля стоит отвлечься от материального и сосредоточиться на духовном развитии. Именно это по истечению какого-то времени может принести вам истинное счастье.

Дева

Для представителей этого знака 31 июля обещает быть чрезмерно насыщенным днем. Вам важно сохранять хладнокровие и здравый смысл, тогда результат трудов не заставит себя долго ждать.

Весы

Весы 31 июля рискуют нажить себе кучу проблем. День будет неудачным для новых начинаний и попыток выяснения отношений. Вам лучше всего провести время с близкими в спокойной и комфортной обстановке.

Скорпион

Скорпионов настигнет апатия и ощущение, что в жизни ничего интересного не происходит. Но к концу дня ситуация должна измениться кардинальным образом, настает время улекательных приключений.

Стрелец

Стрельцам 31 июля лучше провести спокойно, насколько это возможно. Есть большой риск отпугнуть удачу, которая уже на полпути к вам.

Козерог

Необычайный прилив энергии 31 июля почувствуют Козероги. У вас будет получаться справляться с любой задачей. Смело пользуйтесь этим, расслабьтесь и двигайтесь вперед без сомнений.

Водолей

У представителей данного знака наступает благоприятный период для того, чтобы сделать отношения с близкими более гармоничными и комфортными.

Рыбы

Рыбы 31 июля окажутся на пороге перемен в жизни. Именно в этот день вам очень важно принять сам факт, что перемены назрели, и обязательно верить, что новые возможности принесут желаемый результат.

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