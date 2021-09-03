4 сентября 2021 – это 27-е лунные сутки, когда пора отвлечься от суетных проблем. Лучше побаловать себя любимой музыкой или устроить себе путешествие.

Гороскоп на 4 сентября 2021 советует всем знакам Зодиака отдохнуть. Желательно в уединении и творчески.

В двадцать седьмой лунный день именно творчество является лучшим времяпрепровождением, а рутину надо отложить. Стоит вообще отложить любую трудную и нудную работу. Для этого есть и кармическое оправдание: отдых в этот день продлевает жизнь.

Гороскоп здоровья на сегодня советует еще заняться оздоровительными процедурами: для них период также крайне благоприятный.

Гороскоп на 4 сентября: Овен

Читайте такжеВаш автомобиль по знаку Зодиака: какая машина кому подходитНе бойтесь сегодня говорить о деньгах: за разговором можно родить любопытную идею или найти единомышленников. Но начало реализации этой идеи стоит отложить на следующий день. Никаких обещаний сегодня также лучше не давать.

День будет суматошный, но вечер обещает быть приятным.

Гороскоп на 4 сентября: Телец

Не бойтесь сегодня обращаться за помощью. Вот только не забывайте о вежливости: свой язык стоит держать на коротком поводке. Удачными будут любые поездки и чтение (именно в книге можно сегодня почерпнуть что-то почти жизненно важное).

Гороскоп на 4 сентября: Близнецы

Сегодня не стоит много хвастаться и переоценивать свои силы и достижения. Взвешенное благоразумие – вот ключ к успеху сегодня.

Полезно устроить себе массаж или заняться йогой. День благоприятен, чтобы сесть на диету.

Гороскоп на 4 сентября: Рак

Не стоит сорить деньгами и принимать близко к сердцу любые замечания от руководства. Лучше абстрагироваться от забот и устроить себе праздник (в идеале – в семейном кругу).

В плане здоровья стоит поберечь ноги.

Гороскоп на 4 сентября: Лев

День выдастся насыщенный, но некоторые дела потребуют и изобретательности. Особенно удачно получится решать домашние вопросы. Главное – браться за дело с уверенностью.

Не стоит вступать в конфликты с родственниками.

Гороскоп на 4 сентября: Дева

Читайте такжеГороскоп кошек по дате рождения: их характер и совместимость с хозяиномМногое сегодня пойдет не по плану – но придется быстро подстраиваться и активно грести против течения. Отсидеться в уголке или пустить дело на самотек не выйдет. Стимулируйте себя тем, что результат окажется достоин потраченных усилий.

Любовный гороскоп на сегодня советуют устроить своей второй половинке романтический сюрприз.

Гороскоп на 4 сентября: Весы

Главное сегодня – правильный настрой. В этом случае удастся переделать кучу полезных дел. Лучше всего надолго зарядиться правильной энергией поможет отдых у воды.

Высока вероятность приятных денежных поступлений.

Гороскоп на 4 сентября: Скорпион

Планы могут сорваться. А это разозлит Скорпиона. Тут главное – удержать себя в руках хотя бы до воскресенья.

Стоит быть осторожнее на дороге и в вопросе трат.

Гороскоп на 4 сентября: Стрелец

Чтобы дела реализовались успешно, вероятно, придется заняться неприятной работой или иметь дело с неприятными партнерами. Однако успех предприятия окупит все эмоциональные вложения. Главное – меньше обращать внимания на других, а упорно делать свое дело.

Гороскоп на 4 сентября: Козерог

Сегодня у Козерогов будет много поводов для раздражения. Но копить обиды не стоит.

Единственные планы, которые стоит менять – финансовые. В остальном лучше упорно идти до конца. День отлично подходит для возвращения долгов.

Гороскоп на 4 сентября: Водолей

У Водолея сегодня наблюдается душевный подъем. Ловите хорошее настроение за хвост – и наслаждайтесь на полную катушку.

Вот только реализацию заманчивых проектов (предложения по которым получили сегодня) лучше пока оставить на уровне мысленной визуализации. Через несколько дней могут раскрыться неожиданные обстоятельства, которые кардинально повлияют позицию Водолея.

Гороскоп на 4 сентября: Рыбы

Полезно заняться финансовым аудитом. Именно кропотливое внимание к мелочам принесет сегодня успех и прибыль.

Полезно уделить внимание родственникам – в ответ они подарят Рыбам неоценимый разряд позитива.

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Автор: Диана Беловодская