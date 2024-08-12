Гороскоп на неделю по картам Таро: Водолеям - новый этап, Козерогам - борьба

Узнайте, что ждет с 12 по 18 августа именно вас.

Эзотерики составили гороскоп на период с 12 по 18 августа для всех знаков Зодиака. По их словам, некоторые дни могут быть напряженными, но в целом особых потрясений не предвидится.

Овен

Карта: Туз Жезлов

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На этой неделе вас ожидает прилив энергии и новых идей. Туз Жезлов указывает на начало чего-то значимого — возможно, это новый проект, вдохновение или важное решение. Не упустите момент и смело беритесь за новые начинания, ведь этот период благоприятен для роста и самореализации.

Телец

Карта: Девятка Пентаклей

Эта неделя принесет вам чувство удовлетворения и стабильности. Девятка Пентаклей символизирует материальное благополучие и радость от достигнутых успехов. Вы можете пожинать плоды своего труда, наслаждаясь комфортом и гармонией. Позвольте себе насладиться тем, что вы заслужили.

Близнецы

Карта: Восьмерка Мечей

В течение этой недели вы можете почувствовать себя ограниченными или пойманными в ловушку собственных страхов и сомнений. Восьмерка Мечей указывает на ситуацию, где вы сами создаете преграды на пути к успеху. Постарайтесь найти выход, осознав, что ваши ограничения — лишь временное препятствие.

Рак

Карта: Четверка Кубков

Эта неделя может пройти под знаком неудовлетворенности и апатии. Четверка Кубков указывает на то, что вы можете упустить возможности из-за сосредоточенности на прошлом или нежелания видеть новые перспективы. Попробуйте взглянуть на ситуацию под другим углом и обратите внимание на то, что предлагает вам жизнь.

Лев

Карта: Император

На этой неделе вам предстоит взять на себя роль лидера и организатора. Император символизирует власть, структуру и ответственность. Используйте свои лидерские качества, чтобы навести порядок в делах и принять важные решения. Ваша уверенность и дисциплина помогут вам добиться успеха.

Дева

Карта: Восьмерка Пентаклей

Неделя обещает быть продуктивной и насыщенной работой. Восьмерка Пентаклей говорит о том, что вам предстоит сосредоточиться на улучшении своих навыков и повышении профессионализма. Тщательность и усердие в работе принесут достойные результаты, которые не останутся незамеченными.

Весы

Карта: Влюбленные

Эта неделя поставит перед вами важный выбор, особенно в сфере отношений. Карта Влюбленных указывает на необходимость принятия решения, которое может существенно повлиять на вашу личную жизнь. Будьте честны с собой и окружающими, выбирая путь, который наиболее созвучен вашему сердцу.

Скорпион

Карта: Луна

Неделя может принести неопределенность и скрытые эмоции. Луна символизирует иллюзии, скрытые страхи и подсознательные влияния. Будьте осторожны с тем, что не очевидно на первый взгляд, и постарайтесь не делать поспешных выводов. В это время лучше довериться своей интуиции и избегать ситуаций, которые кажутся слишком сложными или запутанными.

Стрелец

Карта: Колесо Фортуны

Эта неделя принесет перемены и неожиданные события. Колесо Фортуны указывает на поворотные моменты, которые могут кардинально изменить ваш курс. Будьте готовы к тому, что судьба может преподнести сюрпризы — как положительные, так и не очень. Примите эти перемены с открытым сердцем и верой в лучшее.

Козерог

Карта: Семерка Жезлов

На этой неделе вам предстоит защищать свои позиции и отстаивать свои интересы. Семерка Жезлов символизирует борьбу за свои убеждения и стойкость перед лицом трудностей. Вы будете испытывать давление со стороны, но ваша решимость и сила воли помогут преодолеть любые преграды.

Водолей

Карта: Шут

Неделя открывает перед вами новые возможности и начало нового жизненного этапа. Шут символизирует приключения, спонтанность и открытость новому опыту. Возможно, вы окажетесь на пороге важного решения или путешествия, которое изменит вашу жизнь. Не бойтесь рисковать и следовать за своими мечтами.

Рыбы

Карта: Отшельник

Эта неделя потребует от вас уединения и глубокого самоанализа. Отшельник символизирует поиск истины и мудрости в одиночестве. Возможно, вам нужно отстраниться от суеты и провести время в размышлениях, чтобы найти ответы на важные вопросы. Этот период поможет вам обрести внутренний покой и ясность.

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