Карты Таро сулят Тельцам успех в личной жизни.

Тарологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю (с 9 по 15 октября). Овны могут столкнуться с предательством, а Весы получат шанс на миллион. Что карты Таро сулят именно вам - расскажет таро-гороскоп ниже.

Овен

Овнам стоит быть осторожнее. Близкий человек может нанести удар в спину. Предательство вас сильно огорчит, постарайтесь не устраивать истерики.

Телец

Карты Таро сулят Тельцам успех в личной жизни. Вы достигнете гармонии в отношениях с любимым человеком. Если же у вас его нет, то эта неделя подарит судьбоносное знакомство.

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Близнецы

Близнецы получат неожиданный сюрприз. Кто-то решит вас порадовать, а хорошее настроение от презента поможет вам добиться чего-то нового. Не останавливайтесь и развивайтесь, все получится.

Рак

Неделя начнется для Раков с важных решений. Не бойтесь рисковать и действуйте так, как хочется вам. Советы и подсказки от малознакомых людей стоит игнорировать.

Лев

Тарологи советуют Львам задуматься о духовном развитии. Откажитесь от развлечений, они лишь тянут вас на дно. Начните читать книги и тренируйте мозг.

Дева

Девы смогут решить все свои проблемы. Не прячьтесь от сложных задач, будет сложно, но вы со всем справитесь. Для уверенности в победе вы можете заручиться поддержкой друзей.

Весы

Весы получат шанс, который дается очень редко. У вас будет возможность обрести неземное счастье и даже озолотиться. Медлить не стоит, скорее хватайте птицу удачи за хвост!

Скорпион

Карты Таро советуют Скорпионам отказаться от вредных привычек. Вы сможете начать новую жизнь и стать совершенно другим человеком. Подумайте о здоровье и будущем.

Стрелец

Новая неделя принесет Стрельцам интересные приключения. Вы сможете иначе взглянуть на людей, которые вас окружают. Думайте только о хорошем и гоните прочь весь негатив.

Козерог

Козероги смогут разбогатеть. Вы добьетесь успехов на работе и получите новую должность. Однако не забывайте о семье, во всем важен баланс.

Водолей

Водолеи рискуют сильно поссориться с друзьями. Неделя в одиночестве может показаться вам непростым испытанием. Однако это время дается вам не просто так, вам стоит немного "покопаться" в своих мыслях.

Рыбы

Рыбам стоит уделить внимание своему здоровью. Не жертвуйте собой ради других людей. Постарайтесь отыскать гармонию и забыть о сложностях.

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