Не всем знакам Зодиака удастся реализовать задуманное.

Астрологи составили прогноз для всех знаков Зодиака на неделю с 20 по 26 февраля. Для кого этот период будет очень удачным - читайте далее.

Овен

Вам стоит опасаться уныния и бездействия. В противном случае вы не сможете сделать намеченные дела. Этот груз будет тянуться за вами очень долго.

Телец

Вы можете почувствовать упадок сил, из-за чего у вас не будет желания что-либо делать. Постарайтесь взять себя в руки, займитесь медитациями и вперед покорять вершины.

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Близнецы

Вам нельзя вступать в конфликты, потому что они могут обернуться против вас. У вас может появиться ощущение, что от вас все отвернулись, что вызовет у вас депрессию.

Рак

Астрологи советуют вам избавиться от токсичных людей, которые портят вам настроение и тянут вниз. Только так вы сможете освободиться и идти навстречу своим мечтам.

Лев

Прекратите жить вчерашним днем. Наслаждайтесь тем, что происходит вокруг вас, думайте о прекрасном будущем. Только так вы будете по-настоящему счастливыми.

Дева

В целом неделя будет удачной для вас. Однако астрологи все же рекомендуют вам прекратить критиковать себя за малейший промах. Каждый человек имеет право на ошибку.

Весы

Вы можете ощущать лень и апатию. В этот период лучше не заниматься физическими нагрузками, а то возможна травма. Поберегите себя и займитесь чем-то более приятным.

Скорпион

Красота в глазах смотрящего. Помните об этом, когда будете знакомиться с новыми людьми. Не стоит во всех искать врагов. Вы и сами порой можете быть вспыльчивы и депрессивны.

Стрелец

Вам стоит научиться правильно мечтать, если хотите получать от Вселенной все, что задумали. Перед сном обязательно озвучивайте список желаний, но так будто вы это уже получили или сделали.

Козерог

Вам стоит избегать ссор и конфликтов со второй половинкой, так как вы можете ее обидеть. Будьте более внимательными к своему партнеру, и тогда ваш союз станет крепче.

Водолей

На этой неделе лучше отложить амбиции в сторонку. Делайте только то, в чем уверены на 100 процентов. Если на вас свалятся новые задачи, не бойтесь просить о помощи.

Рыбы

Вам стоит научиться получать удовольствие от мелких радостей. Жизнь прекрасна! К слову, астрологи говорят, что в этот период будут благоприятны путешествия.

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