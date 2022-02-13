В первую половину понедельника будет неэффективное время для начала чего-то нового, предупредила астролог.

Составлен гороскоп для всех знаков Зодиака на следующую неделю – 14-20 февраля.

Первая половина понедельника неэффективна для важных начинаний, поделилась прогнозом с УНИАН астролог Юлия Погорельченко.

По словам эксперта, в пятницу кому-то повезет по-крупному.

Гороскоп для всех знаков на неделю от астролога – чего ожидать

Понедельник вызовет максимум недопонимания, возможно, обид или затаенного невысказанного за выходные. Лучше все-таки высказать все друг другу, но остается риск, что вас не поймут. Вторая половина дня более энергична, подойдет для смелых поступков, веселых мероприятий, рекламы.

Во вторник мы уже будем чувствовать приближающееся полнолуние. До обеда могут возникать непредвиденные ситуации, которые будут расшатывать эмоциональное состояние, может что-то всплыть во внутрисемейных отношениях. День достаточно насыщенный событиями, старайтесь усмирять свою гордыню, вас могут резко обрубить. К вечеру будем выжаты как лимон.

Среда – полнолуние во Льве, весь день будет держать в напряжении. Желание казаться лучше, чем есть на самом деле, может сыграть не очень хорошо.

Стоит быть щедрыми, естественно, без задней мысли, уважать себя и окружающих. Меркурий переходит в знак Водолей и позволяет по-другому взглянуть на заезженные в последние полтора месяца ситуации, дать новый виток или вдохновение.

Аспект Венеры и Марса позволит расставить все точки в отношениях, выстроить границы, структуру общения. Неплохой аспект для построения рабочих отношений.

Четверг более спокоен, заточен на финансовые вопросы. Мы будем как бы приходить в себя, с утра встряхнем головой и поставим пазлы на место после вчерашних "буйствий". Можно заниматься любой планомерной деятельностью, решать вопросы по здоровью, проходить обследования.

Пятница выдастся очень продуктивной. С самого утра все будет ладиться, все в руках будет гореть, мы будем предпринимать нужные шаги, говорить нужные слова, идти в нужную сторону. Практически весь день – это взаимопонимание с собой и окружающими.

К вечеру будьте бдительны, могут активизироваться мошенники или просто обманщики. Гармоничный аспект Юпитера и Урана выдаст какой-то вау-эффект, кому-то повезет по-крупному, кто-то просто поймет, куда двигаться дальше или как решать какой-то застоявшийся вопрос.

Суббота и воскресенье будут направлены на урегулирование споров, достижение компромиссов. Можем даже подустать от этого всего за два дня, лавируя от одних к другим, между своими интересами и чьими-то.

Продуктивнее все-таки суббота, поэтому планируя что-то – опирайтесь на нее. Хороший день для общения, дружеских встреч и поездок. Воскресенье более конфликтно и лучше избегать людей неприятных изначально. К вечеру накал страстей возрастет. Лучше на этот день запланировать приготовление еды – резать что-то, мясо отбивать, вкладывать силу в действие.

Ранее был составлен гороскоп на 2022 год для всех знаков Зодиака. Астрологи спрогнозировали, что на протяжении текущего года кардинально изменится жизнь Дев.

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