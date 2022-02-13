Астрологи составили гороскоп на 14 февраля для всех знаков Зодиака. Звезды советуют собрать все силы и сосредоточиься на решении одной, но самой важной задачи.
Овен
Завтра Овны захотят быть в центре внимания и, если вдруг там не окажутся, то будут сильно удивляться.
Телец
В это день Телец рискует стать домашним тираном. При этом он будет думать, что просто проявляет инициативу. Для избежания недоразумений в доме, астрологи советуют Тельцу не разговаривать командным тоном.
Близнецы
В понедельник Близнецов будут преследовать навязчивые идеи из-за этого астрологи советуют им свести общение к минимуму, чтобы обсуждение этих идей не перерастало в спор.
Рак
В этот день Раку будет трудно понять, почему некоторые удовольствия являются еще и грехами. Он, вероятно, позволит себе то, чего ему уж очень будет хотеться.
Лев
У Льва может возникнуть сильное желание командовать. Однако астрологи советуют командовать только тем Львам, у которых есть лидерские качества. А так - лучше переключить энергию на романтическое свидание, оно увенчается успехом.
Дева
Завтра Девы вынуждены будут бороться с обстоятельствами. Астрологи предупредили, что в этот день Деву могут втянуть в решение какой-то ненужной для нее задачи.
Весы
Для Весов день будет полон хороших эмоций и впечатлений при условии, что они не будут зацыкливаться на мелочах. В противном случае они рискуют испортить день и себе и близким.
Скорпион
Скорпион будет испытывать трудности с самоорганизацией и дисциплиной, из-за этого ему будет трудно держаться в привычных рамках.
Стрелец
Завтра планы Стрельца весь день будут меняться. Чтобы решить хоть что-то Стрельцу нужно сосредоточиться, однако это будет непросто.
Козерог
В понедельник у Козерога будет воинственное настроение. Астрологи предупредили, что не стоит удивляться, если день будет конфликтным.
Водолей
Завтра Водолей может легко увлечься самыми разнообразными вещами. Поэтому рассчитывать в этот день на постоянство чувств не стоит.
Рыбы
Рыбы увлекутся малозначимой ерундой, при этом им не будет казаться, что это ерунда. Поэтому строить на понедельник серьезные планы не стоит, а лучше посвятить день любви.