Львам астрологи посоветовали пойти на романтическое свидание, поскольку оно может стать успешным. Также посвятить день любви посоветовали Рыбам.

Астрологи составили гороскоп на 14 февраля для всех знаков Зодиака. Звезды советуют собрать все силы и сосредоточиься на решении одной, но самой важной задачи.

Овен

Завтра Овны захотят быть в центре внимания и, если вдруг там не окажутся, то будут сильно удивляться.

Телец

В это день Телец рискует стать домашним тираном. При этом он будет думать, что просто проявляет инициативу. Для избежания недоразумений в доме, астрологи советуют Тельцу не разговаривать командным тоном.

Близнецы

В понедельник Близнецов будут преследовать навязчивые идеи из-за этого астрологи советуют им свести общение к минимуму, чтобы обсуждение этих идей не перерастало в спор.

Рак

В этот день Раку будет трудно понять, почему некоторые удовольствия являются еще и грехами. Он, вероятно, позволит себе то, чего ему уж очень будет хотеться.

Лев

У Льва может возникнуть сильное желание командовать. Однако астрологи советуют командовать только тем Львам, у которых есть лидерские качества. А так - лучше переключить энергию на романтическое свидание, оно увенчается успехом.

Дева

Завтра Девы вынуждены будут бороться с обстоятельствами. Астрологи предупредили, что в этот день Деву могут втянуть в решение какой-то ненужной для нее задачи.

Весы

Для Весов день будет полон хороших эмоций и впечатлений при условии, что они не будут зацыкливаться на мелочах. В противном случае они рискуют испортить день и себе и близким.

Скорпион

Скорпион будет испытывать трудности с самоорганизацией и дисциплиной, из-за этого ему будет трудно держаться в привычных рамках.

Стрелец

Завтра планы Стрельца весь день будут меняться. Чтобы решить хоть что-то Стрельцу нужно сосредоточиться, однако это будет непросто.

Козерог

В понедельник у Козерога будет воинственное настроение. Астрологи предупредили, что не стоит удивляться, если день будет конфликтным.

Водолей

Завтра Водолей может легко увлечься самыми разнообразными вещами. Поэтому рассчитывать в этот день на постоянство чувств не стоит.

Рыбы

Рыбы увлекутся малозначимой ерундой, при этом им не будет казаться, что это ерунда. Поэтому строить на понедельник серьезные планы не стоит, а лучше посвятить день любви.

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