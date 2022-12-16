Женщины, рожденные под этими знаками, добьются успехов в делах и личной жизни.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых будут особенно успешными на следующей неделе – в период с 19 до 25 декабря.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Женщины, рожденные под этими знаками, добьются успехов в делах и личной жизни.

Счастливицы недели по знаку Зодиака

"Белая" полоса наступает в женщин-Весов. Особенно время будет подходящим для поисков нового занятия, хобби. Вторая половина недели будет удачной для бытовых дел и новых начинаний. Представительниц данного знака ждут позитивные перемены, смелые проекты, самореализация и поиск новых возможностей.

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Много интересных событий, которые принесут счастье, в указанный период ждут женщин-Стрельцов. Астрологи советуют не торопиться, сначала прощупать почву, а потом уже предпринимать какие-то важные шаги или решения. Таким образом они смогут легко добиться желаемого.

Повезет в любви на следующей неделе женщинам-Козерогам. Они получат шанс встретить вторую половинку, влюбить в себя мужчину. Кроме того, указанный период подарит им мотивацию и воодушевление.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, от представителей которых в январе отвернется удача.

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