Узнайте, что в марте ждет именно ваш знак Зодиака.

Астролог Влад Росс составил гороскоп на март для всех знаков Зодиака. По его словам, для некоторых людей этот месяц будет непростым, но кому-то все же судьба даст возможность насладиться этим периодом.

Овен

Если Овны захотят в марте начать новое дело, то у них все получится. Может потребоваться немного больше времени для этого, но проявление активности поможет быстрее достичь результатов. Месяц благоприятный для карьерного роста и предпринимательского бизнеса. Но в первой половине месяца Овны могут нажить себе врагов. В личной жизни все будет хорошо, у Овнов может появиться новое увлечение. А вот в плане здоровья стоит быть осторожными и не ставить самостоятельно себе диагнозы и не делать операции.

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Телец

Март для Тельцов будет коварным. Их может сильно потянуть на новую дружбу и романтические приключения. В сфере деятельности все будет даваться с первой попытки. Применяйте свою хитрость, чтобы получить желаемое. В первой половине месяца стоит быть осмотрительными в финансовых вопросах. Берегитесь ослабленного иммунитета и включите в свой рацион витамины.

Близнецы

Близнецам стоит быть в курсе всех событий - учиться, больше читать, посещение курсы и тренинги, изучение языков. Что касается финансов, то Близнецам нужно постараться вернуть все долги. В личной жизни могут быть проблемы - партнер может вызывать ревность. Будьте осмотрительны со своими вторыми половинками. А в плане здоровья все должно быть хорошо. Вы будете в полном расположении духа.

Рак

Март может вознаградить Раков за терпение и труд. В этом месяце вы пробьете важную стену и получить плоды своей работы. Настраивайте себя на позитив. Также Раки могут получить материальное вознаграждение в конце месяца. В личной жизни не стоит прятать голову в песок, идите на компромисс. Кроме того, следите за своим здоровьем, потому что возможно обострение хронических заболеваний.

Лев

Благодаря интуиции Львам удастся избежать ненужных соблазнов и достичь успеха в финансовой сфере и любовной. Вам обеспечено лидерство. Ищите поддержку у родных и близких. Также вы можете развивать свои идеи. Однако берегитесь конфликтов с работодателем. Не добивайтесь премией или других материальных ценностей. Что касается любви, то в марте Львам не стоит открывать душу новым людям. Однако если хотите сексуальных приключений, то они будут благоприятными. К слову, в этом месяце у Львов возможна беременность, и есть риск венерических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Дева

Не позволяйте слишком сильно вами манипулировать. Также не позволяйте глубоко нырять в вашу душу, так как возможны разочарования. Во второй половине месяца у вас будет большая удача в сфере личной жизни - кокетничайте и флиртуйте. Можете найти партнера для брака. На работе у вас появятся новые задачи, принимать решения придется быстро, потому что время будет ограничено. Из-за этого вы можете нервничать. Не очень хорошая ситуация в плане финансов. Неожиданно могут появляться долги, а также нельзя делать масштабных покупок. Кроме того, Девам важно заниматься спортом, наладить режим дня и высыпаться.

Весы

У творческих Весов больше нет нужны сдерживать свои порывы, особенно в первой половине месяца. Это качество принесет им потрясающий финансовый успех и новые знакомства и связи. На любовном фронте тоже все будет складываться хорошо, у женщин есть возможность забеременеть. В работе проявляйте трудолюбие и настойчивость. В плане денег все будет хорошо, если вы будете более осмотрительными и не будете рисковать. Не забывайте и об отдыхе, потому что возможна слабость и перепады давления. Может быть ОРВИ.

Скорпион

Скорпионам стоит отказаться от прежних мыслей. Это будет период сжения мостов, трансформации и начало нового. Вы будто восстанете из пепла. На работе Скорпионов могут критиковать. Не стоит расстраиваться, лучше пойдите на курсы по повышению квалификации. Возможны конфликты с сотрудниками. А вот романтические отношения могут выйти на новый уровень, более серьезный. Вторая половина месяца будет способствовать этому. Что касается здоровья, то могут возникать профессиональные заболевания. Не занимайтесь самолечением.

Стрелец

У вас может возникать ощущение, что вы зашли в тупик. Из-за этого вы рискуете впасть в депрессию. Однако звезды рекомендуют взять себя в руки и продолжать работать. Тогда у вас все получится. В плане финансов могут быть лишние траты. В личной жизни тоже все будет не так, как вам того хотелось бы. Однако март сулит вам хорошее здоровье. Этот месяц будет благоприятным для отдыха на море или в горах.

Козерог

В марте Козерог может смело идти к своей цели. Однако могут возникнуть небольшие трудности в реализации целей. Главное - чтобы Козерогам не портили настроение окружающие. Также звезды не рекомендуют Козерогам тратить много денег на развлечения. В личной жизни у них все будет стабильно. Более того, вы вновь можете расжечь искру в отношениях с партнером. Гоните прочь пессимизм, побалуйте себя чем-то приятных, бодритесь и занимайтесь спортом. Обязательно сходите на массаж.

Водолей

В марте Водолеям не следует форсировать события, проявлять инициативу. Может возникнуть желание взять бразды правления в свои руки, но лучше вам пока копить силы. Месяц будет удачным для финансовых удач, особенно во второй половине месяца. Главное - не лезть в авантюры. Можете приобрести машину или недвижимость. При этом уделяйте внимание ближнему кругу, а также уделяйте время сфере любви. А вот в плане здоровья Водолеям не повезло. Могут быть неожиданные простуды. Одевайтесь по погоде. Также можете пройти обследование, особенно то, что связано с гинекологией.

Рыбы

У Рыб появится шанс многое изменить в своей жизни, особенно во второй половине марта. Все будет проходить как по маслу. Больше развлекайтесь, заводите друзей и покровителей. Их помощь будет бесценна. В работе принимайте решения, опираясь на интуицию, а также взвешивайте все за и против. Кроме того, у вас есть большие перспективы в финансовых вопросов. В личной жизни будьте целеустремленными. Свободные Рыбы могут создать семью. В отношении здоровья стоит соблюдать меры предосторожности. Слабое место - авитаминоз, поэтому больше принимайте витаминов.

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