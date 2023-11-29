Декабрь обещает быть неоднозначным для большинства знаков.

Мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН составил прогноз на декабрь для всех знаков Зодиака. Узнайте, что карты Таро предвещают именно вам и к чему вам стоит быть готовыми в первый месяц зимы.

Макс Гордеев в Instagram - instagram.com/maxgord

Гороскоп для Овна на декабрь

В декабре Овны почувствуют небывалый прилив сил и уверенности в себе. Это поможет решать повседневные задачи и приблизить исполнение мечты. В этот период вы будете полностью сосредоточены на своих делах, не обращая внимания на собственное здоровье и потребности окружающих. В такой ситуации велик риск утонуть в иллюзиях и не получить желаемого. Будьте спокойнее и трезво оценивайте все, что с вами происходит.

Видео дня

Воздействие на Овнов в декабре будет оказывать Солнце в восьмом доме. На первый план выйдут дела, связанные с наследованием, банковскими вкладами. Возрастет вероятность чрезвычайных ситуаций. Рекомендую представителям знака быть осторожными, внимательными и объективными.

При рассмотрении любых важных вопросов уделяйте внимание деталям, включайте трезвую оценку. Ситуации в вашей жизни могут складываться так, как вы меньше всего этого ожидали. Но не стоит грустить и терять веру в свои силы.

Мы не всегда можем влиять на обстоятельства. Вам лучше принять все как есть и по возможности получить собственную выгоду. При таком подходе Луна будет успешной для вас. Не пренебрегайте интересами своих родных и близких, иначе это "откликнется" вам в ближайшее время.

Любовный гороскоп. Если вы еще не встретили вторую половинку, в декабре появится шанс на это. Отношения начнут стремительно развиваться, наполнят жизнь нежностью и страстью. Будьте внимательны к партнеру, отдавайте ему больше внимания и времени, тогда ваша личная жизнь станет идеальной.

Вполне возможно, что этот роман продлится долгие годы. Тем, кто уже находится в паре, придется больше уступать любимому человеку. Пересмотрите формат отношений, даже если вы всегда были лидером. Сейчас время, когда больше шансов на счастье иметь партнерские отношения.

Чтобы семью миновал кризис, уделяйте больше внимания бытовым вопросам. Находясь в комфортных условиях, вторая половина не будет цепляться к вам. У некоторых Овнов в жизни произойдет нестандартная ситуация, решить которую поможет близкий человек. Не стесняйтесь передать бразды правления в руки того, кто с этим лучше справится.

Деньги и карьера. В декабре деньги потекут к вам широкой рекой. Но и вытекать они будут не менее стремительно. Увеличатся расходы на семью, дом, быт. У предпринимателей потребует расходов их бизнес. Если средств будет не хватать, можно оформить кредит. Только сначала внимательно изучите все нюансы кредитного договора на предмет скрытых комиссий и других ловушек.

Если есть надежные друзья, можно попросить денег у них. Финансовую поддержку смогут оказать и ваши родственники. Если деньги поступают регулярно, без сожаления расставайтесь с ними. Для денежной энергии нормально находиться в потоке.

В работе наступит момент для реализации уже имеющихся проектов и новых идей. Ценные знания всегда должны быть проверены в деле. В результате вы будете заниматься только перспективными направлениями, все нежизнеспособные идеи отсеются.

Бизнесменам в их деятельности окажут помощь влиятельные лица. После 10 декабря наступит замечательный период для тех, кто ищет новую работу. Вам могут предложить хорошую вакансию. Конец месяца-удачный период для проведения переговоров.

Здоровье. События декабря потребуют от вас немалой отдачи сил, что может сказаться на самочувствии и здоровье. лучше заранее спланируйте, как вы будете отдыхать в промежутках между делами. Особенно много энергии потребуют неотложные поездки. Вторая половина месяца будет менее напряженной, что позволит расслабиться.

Но не стоит совсем ослаблять самоконтроль. Люди с хроническими болезнями могут испытывать соблазны - злоупотреблять вредной пищей, алкоголем и курением. Не стоит ради сиюминутных удовольствий приносить в жертву здоровье. принимая препараты, внимательно изучайте инструкцию к применению, чтобы не навредить организму.

Мужчинам-Овнам в первой половине месяца особенно следует избегать стрессов. Может возникать эмоциональное напряжение из-за конфликтов и конкуренции. Избегайте скандалов и не взваливайте на себя слишком много дел.

Благоприятные дни - 19, 21, 25, 29, 30.

Неблагоприятные числа-2, 13, 15, 27.

Гороскоп для Тельца на декабрь

В декабре Тельцы захотят отделиться и следовать только своим желаниям. Чаще вспоминайте, что рядом с вами есть близкие люди, учитывайте их мнение. Негативизм, упрямство, неуступчивость обусловлены присутствием Юпитера в вашем гороскопе. Луна покажется довольно противоречивой, будет происходить много разных событий. На первый план выйдут межличностные отношения. Из-за споров и конфликтов будут возникать препятствия в делах. В середине Луны выпадет окно, когда негативное влияние планет ослабнет, непременно этим воспользуйтесь!

С наступлением декабря Солнце переместится в седьмой дом натальной карты Тельцов, отвечающей за супружеские отношения и дружбу. Вопрос партнерства встанут очень остро. Вы сможете чувствовать себя увереннее, если рядом окажутся надежные люди, готовые прийти на помощь. Это касается как семейных, так и рабочих дел.

У одиноких представителей знака на первый план выйдут поиски второй половинки. Тем, кто уже находится в паре, придется устранять возникшие разногласия. Налаживание отношений и поиск компромисса отнимут много сил, но сделать это необходимо.

В противном случае семья может развалиться, что повлечет катастрофические последствия. Вы страдаете не только в эмоциональном, но и в материальном плане. Не поддавайтесь меланхолии, охватившей вас в декабре, старайтесь сами себе создать приподнятое настроение. Ощущение, что весь мир против вас, скоро рассеется.

Любовный гороскоп. В декабре ваши отношения будут под угрозой из-за разочарования и возникших трудностей. Постарайтесь проанализировать все происходящее в своей голове и сделать правильные выводы. Не стоит слушать советчиков из посторонних людей. Вам поможет только собственный опыт.

Если станет заметно, что партнер остыл, не спешите его обвинять, поищите причину в себе. Возможно, Вам давно пора сменить имидж, сходить в спортзал. В совсем запущенных случаях поможет консультация психолога. Осознайте, что позитивные изменения пойдут на пользу вам же, учитесь получать от этого удовольствие. Тогда интерес второй половины обязательно разгорится с новой силой.

Тем, кто ищет свою любовь, не стоит думать, что все средства хороши. Вы можете потратить кучу денег на покупку подарков, но так ничего и не добиться. Отношения, построенные на материальной основе, не принесут вам ничего, кроме боли.

Деньги и карьера. Если какая-то сфера жизни Тельцов в декабре и останется стабильной, то это финансы. Вы не получите сверхприбылей, солидной надбавки к зарплате, нового источника дохода. Но зато вам не будут грозить долги и материальные потери. У людей со сверхразвитой интуицией удастся урвать большой куш, если направить свое внимание и ресурсы в нужную сторону, но это коснется далеко не всех.

Тельцы, у которых есть долги, смогут погасить их частично или полностью. Если у вас есть желание подняться по карьерной лестнице, уделите внимание деловому этикету и дресс-коду. Не стоит приходить на работу в дерзкой одежде и с ярким макияжем. Такой образ поставит под сомнение ваши деловые качества и вызовет негатив со стороны начальства и коллег.

Женщин-Тельцов в декабре может ждать Служебный роман. Прежде чем утонуть в водовороте страстей, взвесьте все "за" и "против" такого шага. От мужчин работа потребует повышенной активности. Старайтесь не спорить с начальством и не проявлять открыто интерес к перспективной должности.

Здоровье. Угрозу здоровью в этом месяце для вас будет представлять чрезмерная активность и неумение расслабиться. Старайтесь правильно выстроить распорядок дня, обязательно выделив время для отдыха. Грамотно распределив силы, вы сможете справиться с любыми проблемами и делами.

Особенно внимательного отношения к здоровью требует первая, самая напряженная половина месяца. Отложите на время интенсивный спорт и жесткую диету. Из разных видов активности лучше выбирать водные процедуры, например занятия в бассейне. Пойдут на пользу баня и массаж. Во второй половине декабря остерегайтесь простудных заболеваний.

Благоприятные дни - 3, 8, 13, 17, 22, 26, 30.

Неблагоприятные числа - 5, 11, 15, 19, 24, 28.

Гороскоп для Близнецов на декабрь

В декабре у Близнецов Солнце перемещается в сектор здоровья и работы. Это означает, что обе отмеченные области потребуют повышенного внимания. То, чем вы занимаетесь, не принесет глобальных проблем, но заставит задуматься о своем предназначении. Действительно ли вы хотите всю свою жизнь отдать той работе, которой заняты сейчас? У некоторых причиной для беспокойства станут взаимоотношения внутри коллектива. В этом случае стоит разобраться в том, почему все происходит так, а не иначе. В декабре Близнецам желательно посетить врача, особенно если есть хронические болезни. Остальным было бы неплохо пройти профилактический осмотр.

Звезды советуют Близнецам в декабре 2023 года меньше витать в облаках, хотя представителям воздушного знака трудно справиться с подобной задачей. Если вы будете не мечтать, а делать хоть что-то, вас ожидает прогресс в разных сферах.

Например, вы можете получить должность, о которой давно мечтали, или изменить к лучшему свою личную жизнь. Финансовое положение также будет напрямую зависеть от приложенных усилий. Кстати, возможности пространства открываются прежде всего тому, кто готов менять себя.

Помимо внутренних изменений на пользу вам пойдет смена имиджа. Задумайтесь о том, чтобы поменять прическу, хотя бы частично обновите свой гардероб. В декабре вокруг вас будет царить энергия Хаоса, не поддавайтесь ей. Принимайте помощь от тех, кто искренне к вам благосклонен.

Любовный гороскоп. Близнецы могут испытывать тревогу и сомнения. Такой эмоциональный фон будет сказываться на личной жизни. В устойчивых парах отношения пройдут проверку. Возможны ссоры и разногласия с партнером по важным вопросам. Например, не совпадут мнения по поводу организации свадьбы или планирования детей.

Некоторые представители знака могут столкнуться с предательством, недостатком внимания. Прежде чем принять решение в сложной ситуации, постарайтесь успокоить свои эмоции. Кризисы случаются у всех, это надо просто пережить. Тем, у кого пока нет партнера, лучше отложить поиски до середины зимы.

Декабрь-не лучшее время для того, чтобы заводить серьезные отношения. Впрочем, кое-кто успеет пережить в этом месяце несколько кратковременных романов. Интимная жизнь Близнецов в декабре будет яркой. Появится желание открыто проявлять свою сексуальность и наслаждаться полученными ощущениями.

Деньги и карьера. В декабре денег у Близнецов будет достаточно не только для повседневных расходов. Хватит и на крупные покупки. У многих появится желание потратить часть средств на улучшение внешнего вида - модную одежду, салонные процедуры. Вам не нужно воспринимать эти расходы как расточительство, если они помогут вам повысить самооценку.

В первой половине месяца деньги будет зарабатывать легче. В этот период можно не только тратить, но и сделать вложения на перспективу. В конце декабря лучше не делать крупных покупок, поскольку возможны неприятные сюрпризы, потери. Существует риск стать жертвой мошенничества и кражи. Уделяйте внимание подписанию любых бумаг, связанных с финансами.

Постарайтесь не поддаваться лени, на работе вас ждет множество неотложных задач. Стоит только окунуться в круговерть дел, как вас сразу затянет. Работать в состоянии потока легко, вы со всем справитесь. Для владельца собственного бизнеса важно поддерживать деловые связи. Самостоятельно будет трудно прийти к успеху.

Здоровье. В декабре главный враг вашего здоровья-переутомление. Она негативно скажется на самочувствии. Многим Близнецам захочется вернуть в свою жизнь вредные привычки, от которых они так тяжело отказались. Делать этого, конечно же, не стоит. Укрепить здоровье, улучшить настроение и самочувствие поможет плавание.

Подумайте о покупке абонемента в бассейн заранее. Альтернативой могут стать закаливающие процедуры у себя дома. Попробуйте обливание холодной водой и контрастный душ, а затем выберите, что вам больше понравится. Несомненную пользу окажет баня, массаж, питательные маски для лица и тела.

Благоприятные дни - 1, 4, 5, 9, 14, 18, 28.

Неблагоприятные числа - 7, 11, 16, 19, 20, 25.

Гороскоп для Рака на декабрь

В декабре для Раков наступает ответственный период, когда важно принимать правильные решения. Ваш энергетический потенциал будет на высоте, но это не значит, что удача сама поспешит в руки. Звезды рекомендуют вам проявлять активность. Однако в первой половине месяца можно не дождаться плодов своего труда. Вторая половина декабря будет более удачной во всех отношениях. Не отказывайтесь от поддержки преданных вам людей. Будьте готовы к тому, что в последние числа месяца ваши энергетические ресурсы ослабнут.

Благодаря высокому уровню энергетики в декабре Раков ожидает возвышенный эмоциональный фон. Внутреннее состояние не будет связано с внешними событиями. Вокруг вас будут постоянно меняться люди и обстоятельства. События начнут происходить хаотично. Предпринятые действия в первой половине месяца принесут лишь иллюзорный успех. На самом деле ситуация не будет меняться к лучшему.

В первые дни месяца Раки могут столкнуться с лживыми обещаниями, притворством, лукавством со стороны коллег и близких людей. Вас такое положение дел не будет устраивать, могут возникать конфликты, споры, разбирательства. В это же время на горизонте могут возникнуть конкуренты, задачей которых станет подрыв вашего авторитета в той или иной сфере. Эти люди могут не только сплетничать, но и чинить препятствия в различных делах.

Звезды предостерегают Раков от открытой конфронтации. Проявляйте мудрость и терпение, избегайте участия в конфликтах. Уже с 15-го числа ваше положение изменится. Откроются пути для решения сложных задач. Это же время подходит для разработки планов на будущее. Ситуация на семейном фронте тоже потребует внимания Раков и будет отвлекать их от решения профессиональных задач.

Будьте внимательны к своим близким во второй декаде декабря. Последняя треть месяца осложнится ослаблением энергетического уровня Раков. Неотложных дел будет по-прежнему много, а вот сил поубавится. Обязательно найдите в этот период время для качественного отдыха.

Любовный гороскоп. Если вы давно задумывались об изменениях в личной жизни, можете смело начинать их в декабре. В этом месяце возможны любые изменения-расставание, смена семейного статуса, укрепление любовной связи. Звезды будут на стороне одиноких представителей знака, которые хотят найти вторую половинку.

Любовный роман, начавшийся в декабре, будет складываться удачно. Дайте отношениям возможность развиваться в естественном темпе, не ускоряйте и не тормозите события. Обычно Раки бережно хранят внутренние переживания от посторонних глаз. В декабре звезды рекомендуют стать более открытыми, говорить партнеру о своих чувствах. Это пойдет отношениям на пользу.

У многих пар возникнет желание завести ребенка. Дети-естественное продолжение любви, но не забывайте об ответственности такого решения. Первым делом стоит позаботиться о материальной базе, чтобы малыш рос в атмосфере благополучия и достатка.

Деньги и карьера. В декабре у Раков могут возникать финансовые трудности незначительного рода. Вы успешно с ними справитесь. Астрологи рекомендуют проявлять в денежных делах осторожность и прислушиваться к интуиции. Иногда может возникнуть необходимость в слишком больших затратах. Это подтолкнет вас к поиску дополнительного источника дохода.

Представители знака могут получить привлекательное предложение, касающееся финансов. Трижды обдумайте ее, прежде чем принять. Будьте внимательны также при заключении договоров и подписании деловых бумаг, чтобы не потерять финансовую стабильность.

В плане карьеры и работы Луна не отличается яркостью. Будни будут заполнены рутиной. Вы можете чувствовать скуку, но это не повод уделять меньше внимания рабочим обязанностям. Ваша халатность обернется критикой со стороны руководства или даже лишением премии.

Здоровье. Ваше здоровье в этом месяце напрямую зависит от умения противостоять стрессам. Постарайтесь контролировать негативные эмоции и не поддаваться мрачным мыслям. В первой половине месяца существует риск простудных заболеваний, поэтому одевайтесь теплее. Обязательно выделяйте время на отдых и полноценный сон. Было бы неплохо провести чистку организма.

Благоприятные дни - 3, 8, 13, 17, 21, 25, 29.

Неблагоприятные даты - 1, 6, 11, 15, 19, 23, 27.

Гороскоп для Льва на декабрь

В декабре жизнь поставит перед Львами много непростых задач. Справиться с ними получится, проявив мужество, благородство, целеустремленность. Как раз эти качества можно считать отличительными чертами Льва. Самый тяжелый период приходится на первую половину месяца. Придется крутиться как белка в колесе, на ходу меняя планы и подстраиваясь под обстоятельства. Дальше будет заметно легче. Львы снова почувствуют царственную уверенность в себе.

Декабрь для Львов станет временем некоторого застоя. Представители огненной стихии почувствуют в связи с этим скуку, апатию или даже отчаяние. Не стоит близко к сердцу принимать временные трудности. Если не удается преодолевать обстоятельства, займитесь пока планированием, определите цели на будущее.

Неожиданностью для вас окажутся конфликты с близкими людьми. Львы могут столкнуться с коварством, предательством, вероломством. В спорных ситуациях вы сможете найти правильное решение, если посмотрите на происходящее под другим углом. В декабре не нужно никуда спешить, но и отступать от задуманного не стоит.

Если вы будете планомерно действовать, события второй половины месяца наполнят ваше сердце радостью и счастьем. Кое-кто из Львов почувствует непонимание и одиночество. Не вздумайте жалеть себя. Идите в задуманном направлении, самостоятельно решая все вопросы. У вас хватит на это решимости и силы духа.

Любовный гороскоп. В любовной сфере Львов ждут многочисленные сюрпризы. Представителям знака, которые тяготеют к постоянству, придется как-то пережить этот период. Одиноким Львам стоит использовать себе во благо предстоящие перемены. Встретить вторую половинку вы сможете, только кардинально изменив свою жизнь.

Может, пришло время вздрогнуть и сменить работу, пойти в спортзал, завести новое хобби? Внешние обновления будут способствовать внутренним изменениям, и вам наконец встретится подходящий человек. Вялые отношения с бывшими стоит решительно оборвать. Новое приходит в нашу жизнь только после того, как для него освободят место.

Львы, у которых есть партнер, внезапно осознают свои ошибки в отношениях. Им станет очевидно, что пора отказаться от замашек диктатора. Вместо этого проявляйте к своей половинке внимание, понимание и нежность. Незачем полностью контролировать жизнь других людей. В здоровых отношениях у всех есть личные границы. Те, чья личная жизнь стабильна, смогут и дальше наслаждаться гармонией с партнером.

Деньги и карьера. В этом месяце жизнь поставит вас перед необходимостью планировать свой бюджет. Именно от ваших решений будет зависеть финансовое благополучие. Прежде чем потратить заработанные деньги, прикиньте, хватит ли вам оставшихся средств до следующей зарплаты. Декабрь-не лучшее время для того, чтобы брать в долг или оформлять кредит.

Лучше поищите источники дополнительного дохода. Ваш потенциал позволит вам осилить сразу несколько видов трудовой деятельности. Кстати, часть денег вы можете потратить на удовольствие, если от этого зависит ваше самоощущение. Не обязательно экономить на каждой мелочи.

На работе от вас потребуют проявлять изобретательность и активность. Постарайтесь разделить дела на важные и второстепенные. Так вы сможете сохранить свои силы для решения действительно значимых задач и выделить время для отдыха. Будьте готовы к тому, что вам могут предложить новый проект. Работа будет ответственной и может повлиять на развитие карьеры в дальнейшем, поэтому не стоит отказываться.

Поработайте немножко над деловым имиджем, если чувствуете, что ваш авторитет среди коллег недостаточно высок. Женщинам-Львам астрологи советуют отстраниться от сплетен и интриг в коллективе. Мужчины могут столкнуться с разочарованием, не получив помощи от того, на кого рассчитывали.

Здоровье. Главная ваша задача в плане здоровья - беречь нервную систему. Стрессы в декабре приведут к разбалансировке всего организма, негативно повлияют на иммунитет. Обязательно делайте вылазки на природу, отдых на свежем воздухе вам необходим. Благодаря расположению звезд, путешествие в теплые края тоже пройдет удачно.

Благоприятные дни - 1, 6, 11, 15, 20, 24, 28.

Неблагоприятные даты - 3, 8, 13, 17, 22, 26, 30.

Гороскоп для Девы на декабрь

Первый месяц зимы вызовет у Дев стремление изменить свою жизнь в разных сферах. Разумеется, изменения должны быть к лучшему. Чтобы получить желаемый эффект, надо действовать обдуманно и без суеты. Проявите присущую вам сдержанность и терпение. Тогда удача точно будет на вашей стороне. При нахождении Марса в третьем доме управлять эмоциями будет трудно, но вы постарайтесь для своей же пользы.

13 декабря Девам стоит сосредоточиться на запуске новых задач, связанных с обучением, повышением профессиональных навыков. Не ленитесь, не тратьте впустую драгоценное время. Период будет успешным для тех, кто готовится к поступлению в учебные заведения. Это же время подходит для общения со старыми друзьями и новых знакомств.

На работе будет легко даваться рутина. Вам удастся рассортировать деловые бумаги, деловые договоры будут заключаться легко, в пользу обеих сторон. Период полнолуния подходит для кратковременных поездок и командировок. От них тем более не стоит отказываться, если это повлияет на карьеру. Кому-то из Дев поручат важный проект, который надо будет настойчиво развивать.

27 декабря Девам стоит быть внимательнее, чтобы не совершить ошибку. Особенно остерегайтесь задеть кого-то из коллег недобрым словом. Такой поступок может серьезно сказаться на вашей деловой репутации. Некоторым из Дев декабрь может принести повышение в карьере, если до этого все шло гладко. В общественной жизни представители знака смогут проявить свои лучшие стороны.

Любовный гороскоп. В декабре 2023 года звезды привязаны к Девам в любовных делах, поэтому ничего плохого не случится. Вы, наконец, сможете понять, кто в вашей жизни "случайный пассажир", а с кем можно строить отношения надолго. Ненадежные связи будут безболезненно разорваны. Взаимоотношения с тем, кто дорог, можно будет укрепить и получать от них еще больше радости и удовольствия.

Для одиночек наступает благоприятное время, когда они смогут удачно выбрать партнера. Эмоциональная стабильность только поможет Девам в поисках. Они спокойно будут реагировать на знаки внимания тех, кто им не интересен - ненужные люди сами отсеются. Кстати, избранник может быть не только из круга новых лиц, стоит внимательно присмотреться и к старым знакомым.

Стойким парам следует беречь свое счастье. Не исключено, что кто-то из близкого круга будет оказывать знаки внимания вторым половинкам Дев. Ситуация может обостриться и стать поводом для ревности и расставания. Девам лучше проводить больше времени наедине с любимым человеком, избегая шумных компаний.

Деньги и карьера. В плане финансов декабрь станет для Дев непростым периодом. Придется отвечать на различные вызовы, которые будет подбрасывать жизнь. Изменить обстоятельства в свою пользу порой будет сложно. Денежки лучше поберечь, а не тратить направо и налево. Не стоит делать и инвестиции. Этот период временный и не продлится долго, не волнуйтесь.

На работе перед Девами откроются новые возможности. Затраченные усилия не останутся без внимания руководства. Ваше трудолюбие и упорство оценят по заслугам. Главное-будьте открыты для перемен, умейте адаптироваться. Было бы хорошо чаще проявлять инициативу и демонстрировать лидерские качества. Оставаться энергичными на работе помогут регулярные занятия спортом. Безработным нужно настроить себя на то, что это временное испытание.

Здоровье. Здоровье в декабре не даст Девам повода для беспокойства, если соблюдать умеренность во всем. Дозируйте эмоции и физические нагрузки, тогда будете чувствовать себя прекрасно. Слушайте сигналы своего тела и реагируйте на них адекватно. Устали-прилягте, почувствовали голод-съешьте тарелку сытной и здоровой пищи.

Чтобы избежать простуд в первой половине месяца, одевайтесь по погоде, старайтесь не промочить ноги. Для поддержания иммунитета ешьте больше свежих фруктов. Заморозьте заранее ягоды и добавляйте их в творог, каши, коктейли, не подвергая термической обработке. Можно пропить комплекс витаминов и микроэлементов.

Благоприятные дни - 3, 8, 10, 14, 18.

Неблагоприятные числа-20, 24, 27, 30.

Гороскоп для Весов на декабрь

Для Весов важно во всем преуспеть. В декабре 2023 года у вас будет такой шанс. Не упустите те возможности, которые предоставляет судьба. Обязательно ставьте цели, только так вы сможете приблизить свои мечты. Проявляйте индивидуальность, не оглядываясь на мнение посторонних лиц. Твердая позиция потребуется от вас в профессиональной сфере.

Декабрь принесет некоторое оживление в жизнь Весов. Будут происходить интересные события, откроются новые возможности. Ваша энергетика, благодаря высокому уровню, позволит решать любые задачи. Для окружающих вы будете как заряженная батарейка. Они с радостью подхватят ваши идеи и будут готовы сотрудничать.

Вы давно задумывались о том, чтобы завести необычное хобби? Самое время сделать это в декабре. Новое увлечение не только поможет найти новых друзей, но и станет источником радости.

Не рекомендуется вам занимать в этом месяце конфликтную позицию. Держите эмоции под контролем в сложных ситуациях, не поддавайтесь на провокации. Поймите, разногласия-неотъемлемая часть взаимоотношений. Нужно ко всему подходить разумно и конструктивно, учитывая мнение оппонентов. В общем звезды говорят, что удача на вашей стороне!

Любовный гороскоп. Большие возможности обещает декабрь в сфере отношений одиноким представителям знака. У Весов появится тяга к общению, и окружение почувствует это. Вы сможете знакомиться с разными людьми, выбирая человека по душе. Не стоит идти на компромиссы, если появилось ощущение, что новый знакомый вам не подходит.

Интуиция редко нас обманывает. Просто продолжите поиски, и вы обязательно встретите вторую половинку. Также не пытайтесь выставить себя тем, кем вы не являетесь на самом деле. Будьте искренними, чтобы потенциальный партнер смог разглядеть вашу суть.

В устойчивых парах будет царить любовь и гармония. Декабрь не принесет им сложностей. Уделяйте достаточно внимания любимому человеку, но не забывайте о собственных границах и интересах, не растворяйтесь. Мужчинам-Весам астрологи советуют проявить терпение, чтобы сохранить гармонию в паре и не приблизиться к расставанию.

Деньги и карьера. В декабре денежный поток будет направлен в вашу сторону. Финансы начнут приходить легко, что поможет чувствовать себя намного увереннее. Вы можете составить план доходов и расходов на месяц, но жизнь все равно внесет свои коррективы. Будет трудно удержаться от спонтанных покупок и незапланированных расходов.

Поддавшись импульсу, вы не сможете удержаться от разочарования. Почувствовав вашу успешность, могут активизироваться мошенники. Не доверяйте красивым обещаниям. Если вы сами отдадите крупную сумму в руки недобросовестных людей, будет трудно вернуть средства обратно.

Как ни странно, ваши успехи в карьере связаны с помощью другим людям. Если вы поможете коллеге, попавшему в трудную ситуацию, Ваша деловая репутация станет крепче. Люди проявят к вам доброжелательность и помогут в рабочих вопросах. Кое-кто даже замолвит за вас словечко, чтобы дать возможность подняться по карьерной лестнице.

Общение с людьми окажется важным и для тех, у кого собственный бизнес. Благодаря новым знакомствам появится шанс расширить свое дело. Из-за активной деятельности может накопиться усталость. Позвольте себе полениться, если нет срочной работы. Позже вы все наверстаете.

Здоровье. У тех, кого до сих пор не заботило здоровье, оно так и будет на высоте. Вы продолжите чувствовать бодрость и радоваться жизни. Те, кто имеет хронические болезни, смогут найти источники информации с Полезными советами о том, как снова стать здоровыми. Применив полученные знания, вы получите облегчение своего состояния.

Попробуйте новые методы на себе, если только они исходят из надежных источников. Всем представителям знака Весы звезды советуют избегать в декабре стрессовых ситуаций. Как известно, все болезни от нервов. Не лишним будет напомнить о соблюдении режима дня и правильном питании.

Полезными окажутся прогулки на свежем воздухе, скандинавская ходьба, кардиотренировки в спортивном зале. Для снятия эмоционального напряжения подойдут медитации и йога.

Благоприятные дни - 3, 17, 21, 26, 30.

Неблагоприятные числа-9, 12, 16, 18.

Гороскоп для Скорпиона на декабрь

Скорпионов можно поздравить. Тяжелый период, полный трудностей, остался позади. В декабре представителей знака ожидает личностный рост. Заодно подрастет честолюбие. Скорпионы будут добиваться своего любой ценой, порой даже проявляя агрессивное поведение. Лучше разверните амбиции в свою сторону, оставив в покое окружение. Займитесь сменой имиджа, упорно работайте. В этом месяце ваше обаяние будет настолько велико, что сопротивляться ему получится с большим трудом. Воспользуйтесь даром соблазнения, если любовные победы для вас значимы.

Предстоящий месяц готов подарить вам много нового и интересного, если вы с радостью примете эти дары. В вашем поле будет много конфликтных энергий, под влияние которых лучше не попадать. Даже если вам кажется, что мир к вам несправедлив, избегайте конфронтации с окружающими.

У людей может быть мнение, отличное от вашего, и это нормально. Не пытайтесь навязать свою точку зрения. Обратите свой взгляд на то, что вам интересно, тогда не прогадаете. Может потребовать внимания здоровья. в декабре вы способны получить то, к чему давно стремились, будьте активнее. В минуты плохого настроения балуйте себя приятными мелочами.

Любовный гороскоп. Ваша привлекательность в декабре будет зашкаливать, что не может не сказаться на личной жизни. Да и сами вы будете одержимы поиском подходящего партнера. Все остальные дела и устремления отойдут на второй план. Не стоит спешить с началом новых отношений.

Подходящий для этого период наступит в январе. Пока что можете получать удовольствие от флирта с противоположным полом и радоваться полученным комплиментам. Подобные тенденции захватят и тех Скорпионов, которые уже находятся в отношениях. Вам захочется чего-то нового. Находясь в поиске ярких впечатлений, подумайте, стоят ли они того, чтобы разрушить прежнюю жизнь.

Тем, кто собрался узаконить отношения в декабре, лучше с этим повременить. Свадьба потребует огромных затрат, которые тенью лягут на ближайшее будущее. Семейных Скорпионов в начале месяца ожидает кризис. Причем непростую ситуацию спровоцируете вы сами. Лучше воздержаться от резких слов и некрасивых поступков. Извинитесь перед своим партнером, если были неправы. Любящий человек обязательно вас простит.

Деньги и карьера. Ситуация с финансами у Скорпионов будет складываться по-разному. Те, кого ждут большие перемены - свадьба, переезд, смена работы, юбилей, новоселье, будут вынуждены экономить, чтобы расходы не сильно ударили по их карману. Придется сократить ежедневные расходы и в кое-чем себе отказать.

Если в вашей жизни не планируется глобальных изменений, вы можете тратить деньги как обычно и даже немного больше. Часть средств можно выделить на то, чтобы побаловать себя, снять усталость от работы и поднять настроение. Придется поискать разумный баланс.

Не будьте слишком самоуверенны в декабре. Желание давать советы коллегам и руководству может пойти во вред вашей карьере. Лучше действуйте интуитивно, полагаясь на свое обаяние, которое все сделает за вас. Благодаря магнетизму, перед вами откроются многие двери. Некоторые с помощью покровителей даже смогут открыть свой бизнес. Остальным удастся хорошо подняться по карьерной лестнице.

Столкнувшись с трудностями, не стоит падать духом. Смотрите на ситуацию положительно. Ведь даже когда все плохо, обязательно найдутся положительные моменты. Обращайтесь с коллегами и подчиненными справедливо, доводите все начатое до конца.

Здоровье. В декабре вам попадется на глаза информация сразу о нескольких оздоровительных методиках. Останется только выбрать то, что вам подойдет. Первые две недели вы будете во всем сомневаться, поэтому решение о здоровье лучше принимать позже. В этот период вы будете подвержены переутомлению и нервным срывам.

Ближе к концу месяца энергия пойдет на спад. Постарайтесь избегать любых излишеств, плохо влияющих на самочувствие. Женщинам-Скорпионам во второй половине месяца лучше последить за весом и сесть на диету. Не за горами новогодние праздники, поэтому лучше поддерживать форму. Мужчинам рекомендую очистительные процедуры. Будьте осторожны, повышенный риск пищевых отравлений.

Благоприятные дни - 2 7 8 13 13 16 22 29.

Неблагоприятные числа-6, 12 17 17 24 25.

Гороскоп для Стрельца на декабрь

В декабре Стрельцы завершают свой годовой цикл, поэтому период станет для вас непростым. На внешнем и внутреннем плане будут происходить трансформации. Потеря стабильности может вызвать беспокойство и легкую депрессию. Не паникуйте, уже во второй половине месяца ваши ресурсы начнут расти, а настроение улучшится. Вы снова обретете уверенность в себе и сможете решать задачи повышенной сложности.

В декабре будьте внимательны к своим ощущениям, не перенапрягайтесь. Из-за окончания годового цикла ваша энергетика будет на низком уровне. Стрельцы столкнутся с нехваткой энергии и будут склонны к частой смене настроения. Пониженный эмоциональный фон обусловлен еще и жесткой критикой, провокациями со стороны тайных и явных врагов.

Не стоит бурно реагировать на выпады в вашу сторону, необдуманные поступки могут повлечь неприятные последствия. Особенно часто такие ситуации будут возникать в первой половине месяца. Примите это во внимание и старайтесь не втягиваться в конфликты, споры, не проявлять агрессию. После 15 декабря ситуация нормализуется, ваша жизнь станет намного спокойнее.

Наладятся отношения с близкими людьми, что даст возможность Стрельцам почувствовать надежный тыл. Если конфликты слишком вас вымотают, можно взять передышку и устроить себе кратковременный отпуск. Потом Стрельцам снова придется проявить активность-уладить все неотложные дела, принять участие в переговорах, встретиться с нужными людьми.

Любовный гороскоп. Если личная жизнь по каким-то причинам вас не устраивает, нужно вносить изменения в первой половине месяца. Это подходящий период для выяснения отношений, расставания, преодоления семейного кризиса. Кто-то захочет начать все сначала с тем же партнером. У кого-то возникнет желание отправиться на поиски нового счастья.

Для одиночек наступает удачный момент признаться в своих чувствах тому, кто долго был рядом в роли верного друга, если, конечно, есть такая необходимость. Стрельцы, находящиеся в паре, почувствуют повышенное внимание со стороны второй половинки. Дайте ей тот же ответ, и отношения станут еще более гармоничными и счастливыми.

В некоторых семьях могут возникать недоразумения и ссоры, сопровождаемые взаимной критикой. Склоки окажутся временными, но могут сказаться на вашей работоспособности. Постарайтесь не замечать досадных мелочей и не ссориться лишний раз.

Деньги и карьера. Стрельцы, у которых было шаткое финансовое положение, смогут укрепить его в декабре 2023 года. Не всем удастся обойтись без посторонней помощи. Закрыть долги и кредиты помогут обеспеченные покровители или родственники. В дальнейшем старайтесь не допускать больших расходов, превышающих ваши доходы.

Во второй половине месяца появится шанс хорошо заработать. Кому-то для этого придется сменить сферу деятельности. Новая работа может быть совершенно не связана с тем, чем вы привыкли заниматься. Женщинам-Стрельцам астрологи рекомендуют стать решительнее и не бояться перемен. У мужчин деньги могут вытекать на различные приятные мелочи и посиделки с друзьями.

В карьере декабрь не позволит Стрельцам двигаться быстро, как бы они этого хотели. Будут возникать препятствия в виде различных обстоятельств и с этим придется смириться. Первый месяц зимы больше подходит для планирования и размышлений по поводу работы. Вы явно почувствуете недостаток знаний и связей для того, чтобы развиваться. Попробуйте сравнить себя с другими, чтобы понять, как заполнить пробел.

Здоровье. В первой половине месяца ослабленный иммунитет может стать причиной простуд, инфекций, обострения хронических болезней. Постарайтесь беречь себя-больше отдыхать, тепло одеваться, организовать правильный режим дня. Физические упражнения будут способствовать повышению выносливости. Избегайте вредных привычек и неподходящей пищи.

Старайтесь выделять время в течение дня для релаксации. В этом смысле полезны занятия йогой, медитативные и дыхательные практики. Грамотное расслабление улучшит умственные и психические показатели, уравновесит энергию в организме, сгладит последствия стресса.

Благоприятные дни - 5, 10, 15, 19, 24, 28.

Неблагоприятные числа - 3, 7, 13, 17, 22, 26.

Гороскоп для Козерога на декабрь

Главный акцент гороскопа Козерогов в декабре будет смещен на социальную сферу. Вам удастся решить грандиозные задачи, опираясь на помощь коллег и близких друзей. Очень ценной окажется информация, поступающая из близкого круга. Такая ситуация будет складываться благодаря пребыванию Меркурия в одиннадцатом доме. В конце первой декады декабря эта планета переместится в двенадцатый дом, с которым связаны страхи, таинственность, ограничения, появление недоброжелателей. В этот период Козероги почувствуют тягу к уединению. Некоторые представители знака в декабре проникнутся духом мистицизма и оккультных практик.

В декабре большие перемены станут девизом Для Козерогов. Их ждут изменения, как на внешнем, так и на внутреннем уровне. Могут измениться цели, планы, отношения с окружающими. В то же время представители знака увидят перед собой привлекательные перспективы.

Решительные Козероги могут поменять работу и переехать в другое место. Из круга друзей исчезнут те, с кем не удается найти общего языка. При этом может произойти сближение со старыми знакомыми, с которыми долгое время не было общения. Активные социальные связи помогут уладить некоторые проблемы, но будут и такие задачи, которые придется решать наедине.

Проявите свой характер и у вас все получится. В конце месяца могут обостриться отношения с членами семьи и родственниками, которым будет не хватать вашего внимания. Лучше заранее позаботиться о том, чтобы между вами сохранилась теплота.

Любовный гороскоп. В декабре на личную жизнь Козерогов будут влиять их характерные черты. Упрямый и резкий нрав может стать причиной для споров с партнером. Попробуйте снизить уровень претензий и обуздать нетерпение, тогда конфликтов будет меньше. При этом лучше брать инициативу в свои руки и мягко направлять вторую половину в нужном направлении.

Обязательно интересуйтесь, чего хочет сам партнер. Одним словом, избегайте проявлений эгоизма. Если вам все еще не удалось встретить свою любовь, сделайте шаги к нему на встречу. Не ждите, пока вас познакомят с кем-нибудь ваши родственники или друзья. Активнее знакомьтесь сами. В декабре у вас есть шанс встретить близкого по духу человека.

Но не стоит бросаться с головой в водоворот страсти и решать за двоих, что вы "почти семья". Дайте партнеру время проявить свои качества. Да и вам самим не помешает проверка чувств. Подождите некоторое время, а затем решите, нужен ли вам этот человек или нет.

Деньги и карьера. В декабре вас порадует рост финансов. Те, кого раньше мучила ситуация, связанная с деньгами, почувствуют облегчение. Проблема безболезненно решится. Главное-смотрите в оба и не пропустите счастливый случай. Денег будет столько, что вам даже удастся отложить некоторую сумму на всякий случай.

Весьма вероятно, что удастся найти новый источник дохода. Отдельным представителям знака помогут материально близкие люди. Лучше не допускать спонтанных трат. Потратьте деньги на полезные приобретения, чтобы в дальнейшем не испытывать сожаления. Если вам удастся взять под контроль свои расходы и найти новые источники дохода, вы сможете перейти на новый финансовый уровень.

Появится желание попробовать что-то новое. Некоторые Козероги захотят выбрать необычную сферу деятельности. Остальные станут настоящими трудоголиками, что обеспечит им перспективы в карьерном плане.

Начальство будет доверять вам ответственные задачи и обязательно оценит вашу заинтересованность в работе. Чтобы улучшить свои навыки, вам могут потребоваться новые знания. Благо, сегодня можно учиться в любом удобном формате.

Здоровье, В целом ваше здоровье будет на хорошем уровне. Но все же дам несколько рекомендаций. В первой половине декабря велика угроза простудных заболеваний, одевайтесь по погоде. Желательно также избегать в этот период дальних поездок.

Могут появиться проблемы с желудком даже у тех, кого он не беспокоил. Избегайте употребления острой пищи в качестве основного блюда, не злоупотребляйте спиртным. Лучше не есть те продукты, которые могут вызвать гастрит. Если появились проблемы с зубами, не оттягивайте визит к стоматологу.

Благоприятные дни - 3, 8, 12, 16, 21, 25.

Неблагоприятные числа - 1 6 10 14 14 19 23 28.

Гороскоп для Водолея на декабрь

Декабрь 2023 года пройдет для Водолеев под знаком профессионального роста. Это обусловлено присутствием Солнца в десятом доме. Люди воздушного знака будут чувствовать прилив сил и отличное настроение. Кое-кто из Водолеев сможет получить значимое вознаграждение за свои заслуги. Для одних это будет повышение зарплаты, для других - предложение от руководства возглавить новый проект. Водолеи и сами захотят изменить к лучшему свою жизнь, станут более инициативными, захотят сменить работу или усовершенствовать свои навыки.

Приготовьтесь к тому, что декабрь поставит вас в центр внимания. Водолеи смогут снова сблизиться со старыми друзьями, завязать новые интересные знакомства, получить поддержку коллег. Не скрывайте от других идеи, которые вас посетили. Вы можете стать источником вдохновения для многих людей.

Ваши таланты заиграют новыми гранями, а креативные решения вызовут неподдельный восторг у окружающих. Конечно, такие изменения невозможны без занятий саморазвитием. Вам захочется познавать себя, формировать ближайшие и отдаленные цели. Вслед за этим в голову придет план реализации задуманного.

Благодаря происходящим внутренним изменениям вы сможете стать увереннее в себе. У некоторых Водолеев появится новое хобби. Вокруг сконцентрируются позитивные люди, общение с ними будет приятным и гармоничным. Не забывайте заботиться и проявлять доброту к тем, кто этого заслуживает.

Любовный гороскоп. В любовной сфере декабрь принесет Водолеям массу изменений. Вам нужно многое переосмыслить, принять важные решения, построить планы на дальнейшую личную жизнь. Основные препятствия в отношениях могут возникать из-за особенностей характера Водолеев. Принадлежность к воздушной стихии делает вас непостоянными. Разумеется, это нервирует партнера, ему трудно строить с вами стабильную взаимосвязь.

Согласитесь, что вам трудно признаваться в своих ошибках. Между тем вторая половинка знает все ваши минусы и плюсы, в ее глазах вы не можете оставаться постоянно белым и пушистым. Учитесь сотрудничать в диалоге, это пойдет отношениям на пользу. Сценарий событий в парах будет разным.

Кто-то расстанется с партнером, чувствуя тотальную отчужденность. Кое-кто из Водолеев наоборот сможет перестроить себя и сблизиться с любимым человеком насколько это возможно. Тем, кто пока не встретил вторую половинку, звезды предлагают пересмотреть свои желания, чтобы точно понимать, чего вы ждете от отношений. По поводу новых знакомств делать выводы еще рано. Присмотритесь к тому, кого вы собираетесь впустить в свою жизнь.

Деньги и карьера. В гороскопе Водолеев на декабрь 2023 года рост финансов имеет положительные тенденции. Представители знака смогут больше зарабатывать на основной работе, у многих появится возможность дополнительной приработки.

К материальному успеху вас приведут собственное трудолюбие и полная самоотдача на работе. Таких работников ценят и поощряют если не повышением зарплаты, то хотя бы регулярными премиями.

В декабре наступит подходящий момент для денежных инвестиций. Вы сможете вложить деньги без особого риска и получить неплохую прибыль. Если не надеетесь на свою компетентность в финансовых вопросах, лучше проконсультироваться у эксперта.

Постарайтесь не портить на работе отношений с коллегами и руководством, тогда препятствий для карьерного роста не будет. Безработным следует заниматься активными поисками вакансии. Рассматривайте любые варианты. Неожиданное предложение может привести вас по новому успешному пути.

Здоровье. Декабрь подарит вам прекрасное самочувствие, ощущение бодрости и легкости. Иммунитет будет защищать от простудных заболеваний и возможных инфекций.

Помогите своему телу, поддерживая разумный баланс между периодами активности и отдыхом. Необходимо обеспечить себе здоровый сон и придерживаться принципов правильного питания. Если для решения повседневных задач требуется выносливость, достигайте ее регулярными спортивными тренировками.

Благоприятные дни - 1, 5, 9, 15, 20, 23, 27.

Неблагоприятные числа - 3, 7, 13, 17, 22, 25, 29.

Гороскоп для Рыб на декабрь

С наступлением декабря акцент в вашей натальной карте будет смещен на сектор философии и путешествий. Месяц для вас пройдет очень удачно, если использовать выпавшие возможности. Звезды предсказывают встречи и знакомства с интеллектуалами и творческими личностями. Возможно, вы сами займетесь каким-то видом искусства. Жажду познания Рыбы будут удовлетворять чтением и просмотром хороших фильмов. Кому - то этого будет мало, появится потребность пройти обучение в интересной для вас области. У многих появится шанс отправиться в поездку, которая обогатит новыми знаниями.

Декабрь-удачное время для того, чтобы завершить все начатые проекты. Что-то новое затевать не стоит, вероятнее всего, дело не удастся довести до конца. Вы и сами знаете, как любите проводить время, созерцая и мечтая о чем-то приятном. В декабре вам придется больше действовать, проявляя активность и инициативу во всех вопросах.

Если пустить дела на самотек, последствия могут быть непредсказуемыми. В середине месяца поступят новости, кардинально меняющие ваши планы. Тот же период может принести вам встречу с неприятными людьми, которых вы раньше избегали.

Пусть даже возникнут разногласия или конфликт, не принимайте ситуацию близко к сердцу. Не бойтесь трудностей, которые ожидают вас в конце декабря. Если вы их благополучно преодолеете, жизнь изменится к лучшему. В итоге удастся достичь гораздо большего, чем планировалось.

Любовный гороскоп. Для Рыб декабрь не будет безоблачным в плане личной жизни. Это может быть связано с тем, что неприятности разного рода снизят вашу уверенность в себе. Да и партнер будет вести себя не лучшим образом - цепляться, высказывать необоснованные претензии. Возникшее охлаждение искренне расстроит тех рыб, которые считали свои отношения идеальными.

В такой ситуации советую довериться своей интуиции и действовать по велению сердца. В вашей личной жизни будут происходить как взлеты, так и падения. Все это только добавит остроты ощущениям и ярких красок, поэтому не стоит переживать. Свободным представителям знака захочется нежности и тепла.

Одинокие Рыбы часто посещают вечеринки и развлекательные мероприятия в надежде встретить свое счастье. Благодаря совпадению звезд, романтическое знакомство вполне может произойти. Приготовьтесь к тому, что это будет яркое и неожиданное приключение, которое заставит вас почувствовать целую гамму положительных эмоций.

Деньги и карьера. В денежной сфере Рыбам нужно сделать акцент на благотворительности, помощи родственникам, вложении денег в организацию новых деловых связей. Такие инвестиции имеют долгосрочные перспективы. В дальнейшем вложенные средства себя оправдают и обязательно принесут пользу. То же самое касается деловой активности.

Соглашайтесь на поездки, встречи с коллегами в неформальной обстановке, выступление на публике, если вас попросят. Бесплатные мероприятия будут работать на вашу репутацию. От этого может зависеть карьера и будущая зарплата. Рассмотрите предложения, касающиеся необычных способов заработка. В таком случае может значительно увеличиться ваш доход.

Если у вас возникло желание сменить работу, сделайте это, особенно если долго "сидели" на одном месте. Звезды дают добро на подобные перемены. Не нужно бояться нового и неизвестного, позже вы убедитесь в беспочвенности этих страхов. Возможности для самореализации в декабре у вас точно будут, главное - их использовать.

Здоровье. В декабре вам удастся решить главную проблему, касающуюся здоровья. постарайтесь разыскать новую информацию, которая поможет это сделать. При выборе способа лечения руководствуйтесь здравым смыслом, не все народные средства приносят пользу. Звезды предостерегают-повышен риск лекарственной аллергии, принимайте препараты с осторожностью, начиная с малых доз.

Те, кого ничего не беспокоит, тоже должны с вниманием относиться к своему здоровью в первый месяц зимы. Высыпайтесь, придерживайтесь режима, правильно питайтесь. На пользу пойдет и отказ от вредных привычек - курение, употребление спиртного в больших количествах.

Благоприятные дни - 2, 8, 12, 16, 21, 26.

Неблагоприятные числа - 4, 10, 14, 18, 23, 28.