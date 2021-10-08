Гороскоп на 9 октября 2021 года, а это четвёртый лунный день, советует больше отдыхать, меньше конфликтовать, а главное – держать под контролем все свои слова и траты.
Энергетика дня настраивает на пассивность и замкнутость. Зато Луна в знаке Скорпион обостряет интуицию, а также благоприятствует новым знакомствам и исследовательской деятельности.
Гороскоп на 9 октября 2021: Овен
К трудностям дня стоит отнестись философски: избежать их всё равно не удастся, значит, нужно попытаться сберечь хотя бы нервы. Тем более что дополнительную нагрузку на нервы сегодня добавит чужая критика.
Постарайтесь отложить начало новых дел, а вот романтические порывы гасить не стоит.
Гороскоп на 9 октября 2021: Телец
День сулит много волнений, но большинство из них будет из-за пустяков. Для успокоения нервов можно побаловать себя чем-то вкусненьким.
Читайте такжеКамни для привлечения денег по знакам Зодиака: названы самые эффективные минералыНе лучший день для покупок и решения рабочих вопросов. Если коллеги хотят слишком многого – стоит честно сказать им об этом.
Гороскоп на 9 октября 2021: Близнецы
Сегодня лучше заняться планированием и посвятить день общению. Остальные дела либо не принесут удовлетворения, либо не дадут нужных результатов.
Благоприятный день для покупок, в том числе спонтанных.
Гороскоп на 9 октября 2021: Рак
Велика вероятность, что сегодня Раку придется исправлять чужие ошибки. Это отнимет много сил. При этом прежде чем протягивать руку помощи – стоит убедиться, что человек не пытается просто нагло сесть вам на шею.
Вторая половина дня более благоприятна, чем первая.
Гороскоп на 9 октября 2021: Лев
Хороший день, если не зацикливаться на мелочах, особенно, если те связаны с уже давними делами.
Доверять мнению людей, которые плохо вас знают – сегодня нельзя. А вот старые знакомые могут дать ценный и полезный совет.
Гороскоп на 9 октября 2021: Дева
Плодотворный день. Секрет успеха – своевременное разделение обязанностей и четкий контроль над их выполнением.
Высока вероятность начала нового романа или выгодного сотрудничества.
Гороскоп на 9 октября 2021: Весы
День сложный, но в целом удачный. Полезно осваивать новую информацию и заводить новые знакомства.
Чужая критика сегодня может быть полезной: поможет трезво оценить силы и избежать участия в провальном проекте.
Гороскоп на 9 октября 2021: Скорпион
День благоприятен для завершения старых проектов. Весьма перспективны новые знакомства – но в перспективе именно долгосрочной.
Семейная сфера, вероятно, потребует принятия важных решений: не нужно бояться принимать их именно сейчас.
Гороскоп на 9 октября 2021: Стрелец
Представители знака сегодня мечтают об отдыхе – но скорее всего придется снова потрудиться. Что правда, эти усилия быстро окупятся.
Не лучший день для покупок и финансовых вложений. И обещаний касательно денег также лучше сегодня не давать.
Гороскоп на 9 октября 2021: Козерог
Краткосрочные проекты сегодня вряд ли принесут дивиденды. Лучше всего в этот день заниматься делами "на перспективу".
При этом не стоит стесняться обращаться за советом. Именно командная работа принесет наилучшие плоды.
Гороскоп на 9 октября 2021: Водолей
Завышенные ожидание могут обернуться проблемами и нервным срывом. Также проблем может подкинуть упрямство представителей знака.
Давать обещаний сегодня не стоит. А любовный гороскоп советует держать свою ревность на коротком поводке.
Гороскоп на 9 октября 2021: Рыбы
Не стоит браться сегодня за сложные и масштабные дела – лучше разгрести рутину. Также не рекомендуется обсуждать важные вещи даже с близкими людьми или обижаться на них из-за пустяков.
Заодно стоит проанализировать: не слишком много человек работает? Вполне вероятно, что в последнее время рабочие усилия представителей знака не соответствуют уровню оплаты. Настала пора менять эту ситуацию.
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