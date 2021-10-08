9 октября 2021 – четвертые лунные сутки, когда необходимо проявлять миролюбие, больше отдыхать, думать в тишине и не поддаваться на провокации.

Гороскоп на 9 октября 2021 года, а это четвёртый лунный день, советует больше отдыхать, меньше конфликтовать, а главное – держать под контролем все свои слова и траты.

Энергетика дня настраивает на пассивность и замкнутость. Зато Луна в знаке Скорпион обостряет интуицию, а также благоприятствует новым знакомствам и исследовательской деятельности.

Гороскоп на 9 октября 2021: Овен

К трудностям дня стоит отнестись философски: избежать их всё равно не удастся, значит, нужно попытаться сберечь хотя бы нервы. Тем более что дополнительную нагрузку на нервы сегодня добавит чужая критика.

Постарайтесь отложить начало новых дел, а вот романтические порывы гасить не стоит.

Гороскоп на 9 октября 2021: Телец

День сулит много волнений, но большинство из них будет из-за пустяков. Для успокоения нервов можно побаловать себя чем-то вкусненьким.

Читайте такжеКамни для привлечения денег по знакам Зодиака: названы самые эффективные минералыНе лучший день для покупок и решения рабочих вопросов. Если коллеги хотят слишком многого – стоит честно сказать им об этом.

Гороскоп на 9 октября 2021: Близнецы

Сегодня лучше заняться планированием и посвятить день общению. Остальные дела либо не принесут удовлетворения, либо не дадут нужных результатов.

Благоприятный день для покупок, в том числе спонтанных.

Гороскоп на 9 октября 2021: Рак

Велика вероятность, что сегодня Раку придется исправлять чужие ошибки. Это отнимет много сил. При этом прежде чем протягивать руку помощи – стоит убедиться, что человек не пытается просто нагло сесть вам на шею.

Вторая половина дня более благоприятна, чем первая.

Гороскоп на 9 октября 2021: Лев

Хороший день, если не зацикливаться на мелочах, особенно, если те связаны с уже давними делами.

Доверять мнению людей, которые плохо вас знают – сегодня нельзя. А вот старые знакомые могут дать ценный и полезный совет.

Гороскоп на 9 октября 2021: Дева

Плодотворный день. Секрет успеха – своевременное разделение обязанностей и четкий контроль над их выполнением.

Высока вероятность начала нового романа или выгодного сотрудничества.

Гороскоп на 9 октября 2021: Весы

День сложный, но в целом удачный. Полезно осваивать новую информацию и заводить новые знакомства.

Чужая критика сегодня может быть полезной: поможет трезво оценить силы и избежать участия в провальном проекте.

Гороскоп на 9 октября 2021: Скорпион

День благоприятен для завершения старых проектов. Весьма перспективны новые знакомства – но в перспективе именно долгосрочной.

Семейная сфера, вероятно, потребует принятия важных решений: не нужно бояться принимать их именно сейчас.

Гороскоп на 9 октября 2021: Стрелец

Представители знака сегодня мечтают об отдыхе – но скорее всего придется снова потрудиться. Что правда, эти усилия быстро окупятся.

Не лучший день для покупок и финансовых вложений. И обещаний касательно денег также лучше сегодня не давать.

Гороскоп на 9 октября 2021: Козерог

Краткосрочные проекты сегодня вряд ли принесут дивиденды. Лучше всего в этот день заниматься делами "на перспективу".

При этом не стоит стесняться обращаться за советом. Именно командная работа принесет наилучшие плоды.

Гороскоп на 9 октября 2021: Водолей

Завышенные ожидание могут обернуться проблемами и нервным срывом. Также проблем может подкинуть упрямство представителей знака.

Давать обещаний сегодня не стоит. А любовный гороскоп советует держать свою ревность на коротком поводке.

Гороскоп на 9 октября 2021: Рыбы

Не стоит браться сегодня за сложные и масштабные дела – лучше разгрести рутину. Также не рекомендуется обсуждать важные вещи даже с близкими людьми или обижаться на них из-за пустяков.

Заодно стоит проанализировать: не слишком много человек работает? Вполне вероятно, что в последнее время рабочие усилия представителей знака не соответствуют уровню оплаты. Настала пора менять эту ситуацию.

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Автор: Диана Беловодская