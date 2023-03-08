Узнайте, что звезды обещают вам на этот день.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на четверг, 9 марта. Так, Овны могут с кем-то поссориться, а Ракам нужно внимательно относиться к тем решениям, которые они будут принимать в этот день.

Овен

Окружающие могут провоцировать или выводить Овнов на конфликт, однако астрологи советуют максимально стараться держать себя в руках.

Телец

Главное 9 марта - не упустить из виду ничего важного. Например, если в этот день будет много дел, их нужно заранее прописать и распланировать.

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Близнецы

День лучше посвятить решению профессиональных вопросов. Отличный день, чтобы заняться самообразованием.

Рак

Стоит внимательно думать перед тем, как принимать какое-то решение, иначе в некоторых случаях отмотать назад и устранить ошибку - невозможно.

Лев

Все, что Львы сделают или скажут в этот день, вернется им по принципу бумеранга, поэтому стоит отдавать как можно больше добра и не медлить, если близкие просят о помощи.

Дева

Девам советуют сконцентрировать на решении семейных вопросов. Если кто-то из членов семьи требует внимания, то нужно дать его, проявив свою заботу.

Весы

Большие цели всегда достигаются при помощи маленьких шагов. Поэтому Весам нужно не бояться делать эти маленькие шаги, даже если на первый взгляд они не дают вообще никакого результата.

Скорпион

Отличный день, чтобы заняться благотворительностью, выбросить старые вещи, разобрать хлам в кладовке.

Стрелец

9 марта Стрельцы будут заняты бытовыми хлопотами. Однако не стоит забывать о себе-любимой.

Козерог

Звезды говорят, что Козероги проведут четверг дома в компании близких людей. Возможно, к ним придут гости или они сами станут чьими-то гостями.

Водолей

Не стоит сегодня общаться с людьми, которые раздражают Водолеев - велик риск конфликтов.

Рыбы

Если что-то не получается, нужно проявить свое упорство и пробовать снова. В этом секрет успеха.

Напомним, астролог назвала самые сложные для Украины даты.

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