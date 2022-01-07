В седьмые лунные сутки важно следить за своим языком и контролировать эмоции. Иначе опасная судьбоносная энергетика Сатурна усложнит вам жизнь.

Гороскоп на 8 января 2022 года напоминает всем знакам Зодиака: в седьмые лунные сутки любые слова имеют огромную силу. Так что под запретом любая ложь и сплетни, и даже невинный разговор способен обернуться судьбоносными неприятностями.

Сегодня нужно:

строить планы;

быть позитивным;

заниматься организационными и финансовыми вопросами;

отдыхать;

заниматься со своими детьми;

лечиться.

Сегодня нельзя:

ссориться;

переутомляться;

начинать что-то новое и важное;

проявлять агрессию и затевать скандальные дискуссии;

врать и участвовать в сплетнях;

выпускать эмоции из-под контроля.

Когда Луна растет в знаке Овен, люди часто жалуются на повышенную раздражительность и проявляют эгоизм. Поэтому общаться с окружающими следует осторожно.

Для реализации лучше выбирать те проекты, которые не требуют длительной командной работы, а также больших психологических и просто физических затрат.

Гороскоп на 8 января 2022: Овен

Готовьтесь к сюрпризам! От готовности идти на компромиссы и быстро перестраиваться под обстоятельства зависит сегодня ваш успех.

Гороскоп на 8 января 2022: Телец

Постарайтесь выспаться и отлежаться: пришло время отдохнуть и набраться сил перед будущими трудовыми подвигами. На реализацию каких-то трудоемких дел сегодня всё равно не хватит сил – так зачем лишний раз раздражаться из-за того, что просто не по плечу? Послезавтра сил прибавится – и можно будет переделать всё одним махом.

Гороскоп на 8 января 2022: Близнецы

Сегодня можно и нужно рисковать – но только, если заранее продумать план. Те представители знака, которые всё правильно спланируют в этот день – просто обречены на удачу.

Гороскоп на 8 января 2022: Рак

Читайте такжеГороскоп карт Таро на январь 2022 года: каким будет первый месяц годаГлавные враги Рака сегодня – его суетливость и жадность. У него хватит сил и эмоционального заряда на любое дело, вот только нужно это дело правильно выбрать из вороха всех его дел – и сосредоточиться именно на нем. А хвататься за всё и сразу – это худшая тактика, которую Рак только может выбрать в этот день.

Гороскоп на 8 января 2022: Лев

День довольно непредсказуемый – зато фартовый: представителям знака сегодня непременно, хоть в мелочах, да повезет. А уж если у Льва есть продуманный план, то здесь и к гадалке не ходи: всё получится!

Гороскоп на 8 января 2022: Дева

Сегодня можно смело экспериментировать и принимать переломные решения. Если задумывались о переходе на новую работу или, скажем, переезде – то именно сегодня звезды рекомендуют определиться с решением окончательно. Дальше тянуть нельзя.

Гороскоп на 8 января 2022: Весы

Весам стоит внимательно смотреть по сторонам – иначе рискуют упустить отличный шанс улучшить свое положение и состояние. Немного внимательности, чуточку коммуникабельности, вежливая улыбка – и удача сама упадет вам в руки.

Гороскоп на 8 января 2022: Скорпион

Не стоит бояться перемен и особенно импровизаций. Скорпион сегодня может столкнуться с новым для себя делом и ему придется обучаться на ходу, но переживать не стоит: немного фантазии и смелости – и всё у него получится.

Гороскоп на 8 января 2022: Стрелец

Отличный день для карьерного продвижения. Если нет возможности для практической презентации своих амбиций перед начальством, то стоит хотя бы мысленно составить план по завоеванию карьерной лестницы.

Гороскоп на 8 января 2022: Козерог

Сейчас не время переть напролом! Лучше немного отступить и в чем-то уступить оппонентам, чем пытаться доползти до конца: победным такой конец не будет. Выжидать и набираться сил – вот лучшая тактика на сегодня.

Гороскоп на 8 января 2022: Водолей

Очень противоречивый день: от Водолея сегодня все чего-то хотят, причем кардинально противоположного и без толковых разъяснений. Разбираться в хитросплетениях задач придется самому, но если разгадать эту шараду получится – Водолей окажется в жирном плюсе.

Гороскоп на 8 января 2022: Рыбы

Чем больше вам сегодня что-то расхваливают, тем более скептично стоит к этому относиться. Иначе рискуете стать жертвой чужих интриг или профукать свои денежки на то, что блестит, но золотом аж никак не является.

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