Гороскоп на 8 января 2022 года напоминает всем знакам Зодиака: в седьмые лунные сутки любые слова имеют огромную силу. Так что под запретом любая ложь и сплетни, и даже невинный разговор способен обернуться судьбоносными неприятностями.
Сегодня нужно:
- строить планы;
- быть позитивным;
- заниматься организационными и финансовыми вопросами;
- отдыхать;
- заниматься со своими детьми;
- лечиться.
Сегодня нельзя:
- ссориться;
- переутомляться;
- начинать что-то новое и важное;
- проявлять агрессию и затевать скандальные дискуссии;
- врать и участвовать в сплетнях;
- выпускать эмоции из-под контроля.
Когда Луна растет в знаке Овен, люди часто жалуются на повышенную раздражительность и проявляют эгоизм. Поэтому общаться с окружающими следует осторожно.
Для реализации лучше выбирать те проекты, которые не требуют длительной командной работы, а также больших психологических и просто физических затрат.
Гороскоп на 8 января 2022: Овен
Готовьтесь к сюрпризам! От готовности идти на компромиссы и быстро перестраиваться под обстоятельства зависит сегодня ваш успех.
Гороскоп на 8 января 2022: Телец
Постарайтесь выспаться и отлежаться: пришло время отдохнуть и набраться сил перед будущими трудовыми подвигами. На реализацию каких-то трудоемких дел сегодня всё равно не хватит сил – так зачем лишний раз раздражаться из-за того, что просто не по плечу? Послезавтра сил прибавится – и можно будет переделать всё одним махом.
Гороскоп на 8 января 2022: Близнецы
Сегодня можно и нужно рисковать – но только, если заранее продумать план. Те представители знака, которые всё правильно спланируют в этот день – просто обречены на удачу.
Гороскоп на 8 января 2022: Рак
Читайте такжеГороскоп карт Таро на январь 2022 года: каким будет первый месяц годаГлавные враги Рака сегодня – его суетливость и жадность. У него хватит сил и эмоционального заряда на любое дело, вот только нужно это дело правильно выбрать из вороха всех его дел – и сосредоточиться именно на нем. А хвататься за всё и сразу – это худшая тактика, которую Рак только может выбрать в этот день.
Гороскоп на 8 января 2022: Лев
День довольно непредсказуемый – зато фартовый: представителям знака сегодня непременно, хоть в мелочах, да повезет. А уж если у Льва есть продуманный план, то здесь и к гадалке не ходи: всё получится!
Гороскоп на 8 января 2022: Дева
Сегодня можно смело экспериментировать и принимать переломные решения. Если задумывались о переходе на новую работу или, скажем, переезде – то именно сегодня звезды рекомендуют определиться с решением окончательно. Дальше тянуть нельзя.
Гороскоп на 8 января 2022: Весы
Весам стоит внимательно смотреть по сторонам – иначе рискуют упустить отличный шанс улучшить свое положение и состояние. Немного внимательности, чуточку коммуникабельности, вежливая улыбка – и удача сама упадет вам в руки.
Гороскоп на 8 января 2022: Скорпион
Не стоит бояться перемен и особенно импровизаций. Скорпион сегодня может столкнуться с новым для себя делом и ему придется обучаться на ходу, но переживать не стоит: немного фантазии и смелости – и всё у него получится.
Гороскоп на 8 января 2022: Стрелец
Отличный день для карьерного продвижения. Если нет возможности для практической презентации своих амбиций перед начальством, то стоит хотя бы мысленно составить план по завоеванию карьерной лестницы.
Гороскоп на 8 января 2022: Козерог
Сейчас не время переть напролом! Лучше немного отступить и в чем-то уступить оппонентам, чем пытаться доползти до конца: победным такой конец не будет. Выжидать и набираться сил – вот лучшая тактика на сегодня.
Гороскоп на 8 января 2022: Водолей
Очень противоречивый день: от Водолея сегодня все чего-то хотят, причем кардинально противоположного и без толковых разъяснений. Разбираться в хитросплетениях задач придется самому, но если разгадать эту шараду получится – Водолей окажется в жирном плюсе.
Гороскоп на 8 января 2022: Рыбы
Чем больше вам сегодня что-то расхваливают, тем более скептично стоит к этому относиться. Иначе рискуете стать жертвой чужих интриг или профукать свои денежки на то, что блестит, но золотом аж никак не является.
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