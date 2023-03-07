Узнайте, что ждет представителей вашего знака Зодиака в этот день.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на среду, 8 марта. Рыбам нужно внимательно следить за тем, что они говорят, а Весы будут готовиться к какой-то важной деловой поездке. Подробнее читайте в материале.

Овен

Овны будут заняты рутинными делами так, что не будет времени ни на встречи с родными, ни на посиделки с друзьями. Они будут спешить сдать отчеты, проект или что-то завершить.

Телец

Тельцы плодотворно поработают в первой половине дня, а вот под вечер позволят себе расслабиться.

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Близнецы

Не стоит стесняться, если Близнецы хотят кому-то признаться в своих чувствах. 8 марта - отличный повод для этого. Те Близнецы, которые давно в браке, могут устроить романтику для своей второй половинки.

Рак

А вот Ракам в этот день судьба готовит не очень приятный сюрприз. Это может быть что-то связанное либо с карьерой, либо с личной жизнью. Например, коллеги по работе захотят что-то приготовить, но прогадают с идеей.

Лев

Львам с самого утра поднимут настроение романтикой, заботой и признанием в любви. Им стоит ждать подарок и роскошный букет цветов.

Дева

Девы, несмотря на праздник, будут увлечены работой. У них абсолютно не будет желание на то, чтобы отвлечься или отдохнуть.

Весы

Весы будут готовиться к какой-то поездке, к деловой встрече или к публичному выступлению. Они будут слегка волноваться перед предстоящим событием.

Скорпион

Скорпионам следует сосредоточиться на делах, которые они ведут, иначе есть риск попасть в очень неприятную ситуацию.

Стрелец

День будет очень плодотворным и выгодным в плане сделок, переговоров, собеседований, покупки или продажи.

Козерог

Козероги в этот день могут испытывать потребность занять у кого-то денег. Не самое приятное, но неизбежное.

Водолей

Водолеям нужно проявить себя с максимально профессиональной стороны, чтобы добиться авторитета в коллективе.

Рыбы

Рыбам стоит помалкивать, иначе можно попасть в серьезный конфликт из-за неосторожно брошенных слов.

Напомним, названы знаки Зодиака, которые встретят свою любовь после полнолуния 7 марта.

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