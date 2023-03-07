Гороскоп на 8 марта / Фото -  depositphotos.com

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на среду, 8 марта. Рыбам нужно внимательно следить за тем, что они говорят, а Весы будут готовиться к какой-то важной деловой поездке. Подробнее читайте в материале. 

Овен

Овны будут заняты рутинными делами так, что не будет времени ни на встречи с родными, ни на посиделки с друзьями. Они будут спешить сдать отчеты, проект или что-то завершить. 

Телец

Тельцы плодотворно поработают в первой половине дня, а вот под вечер позволят себе расслабиться. 

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Близнецы

Не стоит стесняться, если Близнецы хотят кому-то признаться в своих чувствах. 8 марта - отличный повод для этого. Те Близнецы, которые давно в браке, могут устроить романтику для своей второй половинки. 

Рак

А вот Ракам в этот день судьба готовит не очень приятный сюрприз. Это может быть что-то связанное либо с карьерой, либо с личной жизнью. Например, коллеги по работе захотят что-то приготовить, но прогадают с идеей. 

Лев

Львам с самого утра поднимут настроение романтикой, заботой и признанием в любви. Им стоит ждать подарок и роскошный букет цветов. 

Дева

Девы, несмотря на праздник, будут увлечены работой. У них абсолютно не будет желание на то, чтобы отвлечься или отдохнуть. 

Весы

Весы будут готовиться к какой-то поездке, к деловой встрече или к публичному выступлению. Они будут слегка волноваться перед предстоящим событием. 

Скорпион 

Скорпионам следует сосредоточиться на делах, которые они ведут, иначе есть риск попасть в очень неприятную ситуацию. 

Стрелец

День будет очень плодотворным и выгодным в плане сделок, переговоров, собеседований, покупки или продажи. 

Козерог

Козероги в этот день могут испытывать потребность занять у кого-то денег. Не самое приятное, но неизбежное. 

Водолей

Водолеям нужно проявить себя с максимально профессиональной стороны, чтобы добиться авторитета в коллективе. 

Рыбы

Рыбам стоит помалкивать, иначе можно попасть в серьезный конфликт из-за неосторожно брошенных слов.

Напомним, названы знаки Зодиака, которые встретят свою любовь после полнолуния 7 марта.

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