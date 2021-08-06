Сегодняшний день будет очень активным для многих знаков Зодиака.

Астрологи составили гороскоп на 6 июля 2021 года для всех знаков Зодиака.

Об этом сообщает "1001 гороскоп".

Овен

Звезды рекомендуют вам остаться сегодня дома, но просто лежать на диване не стоит. Пригласите друзей и устройте вечеринку.

Телец

Ох, Сегодня у вас будет очень активный день. Вы захотите быть в разных местах и сразу.

Близнецы

Хотите приключений? Тогда берите своих друзей и вперед.

Рак

Сегодня эмоциональность возьмет над вами верх.

Лев

Астрологи говорят, что вам нужно посетить Сегодня какое-то людное место. Так вы сможете завести полезные знакомства.

Дева

Наступило время, когда вы можете решить вопрос, который вас долго мучил.

Весы

Вы рискуете потерять баланс из-за своей неуверенности.

Скорпион

Сегодня о вас вспомнят многие друзья, родственники. Телефон умолкать не будет.

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Стрелец

Вы Сегодня всем покажите, кто в доме хозяин.

Козерог

6 июля - благоприятный день для планирования отпуска.

Водолей

Сегодня звезды гороскопа советуют Водолею отважиться на эксперимент: что-нибудь в жизни сделать по-новому и посмотреть, к чему это приведет.

Рыбы

В пятницу вы сможете показать себя с наилучшей стороны.

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Автор: Диана Могилевич