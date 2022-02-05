Гороскоп на 6 февраля 2022 кому из знаков Зодиака достались главные опасности дня

В седьмой лунный день, пока Луна растет в знаке Овен, стоит тратить меньше сил и слов. Закладывайте основы для будущих проектов, но делайте это осторожно.

Гороскоп на 6 февраля 2022 года предупреждает об опасном периоде, когда нужно строго рассчитывать и силы, и траты, и что говоришь. Лучше всего заниматься краткосрочными делами, на реализацию которых не уйдет много усилий.

Нельзя лгать, поддаваться на провокации и суетиться. Зато самочувствие растет вместе с Луной, а добрые пожелания сбываются: так что стоит быть щедрее на позитивные мысли и пожелания.

Гороскоп на 6 февраля 2022: Овен

Вас могут неожиданно дернуть по работе или просто ожидает неприятный телефонный разговор. Старайтесь контролировать, что говорите собеседнику – это в ваших интересах.

Гороскоп на 6 февраля 2022: Телец

Гармоничный продуктивный день: ваши высказывания сегодня обеспечат вам славу гениального (хотя и немного сумасбродного) человека.

Отличное время для активного отдыха.

Гороскоп на 6 февраля 2022: Близнецы

Нужно четко формулировать свои мысли – иначе любые переговоры затянутся. Но обо всём, что касается работы и финансов, сегодня удастся договориться в вашу пользу.

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Гороскоп на 6 февраля 2022: Рак

Нельзя объять необъятное: выбирайте работу себе по силам и по умению, а остальное делегируйте или оставьте на милость профессионалам.

Полезно заняться физическими тренировками, а после – принять расслабляющую ванну.

Гороскоп на 6 февраля 2022: Лев

Постарайтесь укротить свои эмоции и свои требования к окружающим: чем спокойнее и с большим количеством аргументов вы объясните, чего хотите – тем быстрее и охотнее вам пойдут навстречу.

Гороскоп на 6 февраля 2022: Дева

Не встревайте в конфликты (особенно по работе) и прислушивайтесь к советам (особенно, если они исходят от любимого человека) – вот сценарий успешного дня.

Для укрепления здоровья можно попробовать ароматерапию.

Гороскоп на 6 февраля 2022: Весы

Работа сегодня будет даваться тяжело. Лучше зря и не тратить силы и нервы – а спокойно отдохнуть: можно – наедине, можно – в компании любимых людей.

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Гороскоп на 6 февраля 2022: Скорпион

Настала пора поговорить с начальником об объеме ваших функциональных обязанностей. Иначе вы рискуете утонуть под завалами работы.

Гороскоп на 6 февраля 2022: Стрелец

Следите за своим внешним видом: от этого зависит успех любых переговоров сегодня.

В плане здоровья поберегите связки, а бизнес-гороскоп советует не хвататься за всё подряд, а сосредоточиться на главном.

Гороскоп на 6 февраля 2022: Козерог

Не делитесь ни с кем своими идеями и планами. И не засиживайтесь за рабочими делами: сегодня особенно важно соблюсти баланс между личной и бизнес-сферой.

Физическая зарядка и контрастный душ помогут укрепить здоровье и выплеснуть лишнюю энергию.

Гороскоп на 6 февраля 2022: Водолей

Хороший день для тех представителей знака, чья деятельность связана с искусством и творчеством. Только не полагайтесь на окружающих: всё придется делать самому.

Возможны аллергические реакции: осторожнее с новыми продуктами и лекарствами.

Гороскоп на 6 февраля 2022: Рыбы

Хорошо пройдут переговоры и индивидуальная работа. А вот коллективный труд может не окупиться: отметят коллегу, а не вас.

Займитесь оздоровлением кожи.

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