Узнайте, что в этот день ждет именно ваш знак Зодиака.

Астрологи составили прогноз на четверг, 5 января 2023 года, для всех знаков Зодиака. Некоторым из них стоит приготовиться к большому количеству работы, а кому-то удастся расслабиться и отдохнуть.

Овен

Вас жизненный потенциал будет на высоте, а значит, вам будет везти во всех сферах - и на работе, и в личной жизни. Не тяните кота за хвост, чтобы сделать все запланированное.

Телец

Весь день вы будете ощущать эмоциональный подъем. Это позволит вам в хорошем настроении заняться рабочими делами, домашними хлопотами, а вечер посвятить своей второй половинке.

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Близнецы

День будет благоприятным для физических нагрузок. Вам стоит записаться в спортзал и заняться своим телом. Пейте много воды.

Рак

Завтра все начинания обернутся для вас успехом. В этот день не бойтесь рисковать и принимать важные решения.

Лев

Вы можете узнать какие-то новости, которые изменят ваше представление о жизни. Они могут быть позитивными, поэтому не напрягайтесь преждевременно.

Дева

По словам астрологов, судьба продолжит испытывать вас на прочность. В четверг на вас может свалиться куча проблем, вопросов, которые придется решать моментально. К концу дня вы будете как выжатый лимон.

Весы

Весам может поступить перспективное предложение. Вам могут предложить повышение в должности. Соглашайтесь, ведь на новом месте вас ждут новые вызовы и другой уровень дохода.

Скорпион

Вы можете познакомиться с людьми, которые научат вас финансовой грамотности. Эксперты советуют вам вкладывать деньги в перспективные проекты, прибыль не заставит себя долго ждать.

Стрелец

День будет благоприятным для отдыха на свежем воздухе. Не лишним будет и зиминий пикник в лесу или в загородном доме. Время, проведенное с близкими людьми, запомнится вам надолго.

Козерог

Козерогов завтра ждет успех, но при одном условии: вам нужно считаться с мнением окружающих. Только сообща вы сможете добиться больших высот.

Водолей

В четверг вам может понадобиться совет от близкого человека. Однако не стоит полагаться только на мнение других, прислушивайтесь и к своей интуиции.

Рыбы

В этот день судьба не приготовила для вас каких-то неприятных сюрпризов. Поэтому можете жить спокойно и наслаждаться этим днем.

Напомним, ранее астролог назвала даты, когда в Украине закончится "кровавая бойня".

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