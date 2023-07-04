В среду многим знакам придется бороться с ленью.

Астрологи составили прогноз на 5 июля 2023 года для всех знаков Зодиака. Узнайте, что в этот день ждет именно вас.

Овен

В этот день вам стоит решить все те проблемы, которые вы постоянно откладывали. Не тащите за собой этот груз. Как только вы от него избавитесь, вам станет легче.

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Телец

Могут возникать ситуации, которые потребуют от вас финансовых вложений. Скорее всего, у вас что-то может сломаться, и вам придется это покупать или чинить.

Близнецы

Благодаря своим навыкам коммуникации вы можете склонить на свою сторону единомышленников. Вместе вы сможете многого добиться. Однако астрологи предупреждают, что главный ваш враг - лень.

Рак

Ваше настроение будет меняться сто раз за день. В связи с этим вы можете принимать резкие решения, которые вам только навредят. Старайтесь брать себя в руки и думать головой.

Лев

Львы смогут проявить все свои таланты. Очень важно, чтобы вы не боялись, не стеснялись, и смело шли к своим целям. Удача будет на вашей стороне.

Дева

Судьба поставит вас перед серьезным выбором, от которого будет зависеть ваше будущее. Постарайтесь не рубить с плеча и не идти на поводу у эмоций. Хорошо все обдумайте прежде чем что-то сделать.

Весы

В этот день Весы могут укрепить связи как с партнерами, так и с близкими людьми. В отношениях со второй половинкой будет царить гармония. Вы можете даже решиться на брак.

Скорпион

На пути к успеху могут возникнуть препятствия, которые вам придется преодолевать. Не пытайтесь переложить ответственность на других и не бойтесь рисковать. Выше нос, у вас все получится!

Стрелец

Стрельцы могут задуматься о смысле жизни и их пребывания на этой планете. Что ж, иногда и это полезно. Однако старайтесь мыслить более позитивно и во всем искать плюсы.

Козерог

Только настойчивость поможет Козерогам справиться со всеми насущными вопросами. Кроме того, в этот день вы можете поговорить с руководством о повышении зарплаты. Не стесняйтесь просить больше.

Водолей

Весь день Водолеи будут находиться в центре внимания. Противоположный пол будет буквально очарован вами. Поэтому завтра вы можете завязать романтические отношения.

Рыбы

Рыбам стоит уединиться и подумать о будущем. Последнее время вы немного расслабились, но в этот день вам стоит все же собраться с силами и понять, куда двигаться дальше.

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