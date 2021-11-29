Многим знакам Зодиака не стоит рисковать.

Астрологи составили гороскоп на 30 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака.

Овен

Завтра Овен не будет настроен на помощь окружающим. Поэтому к нему даже не стоит обращаться.

Телец

Тельцы не готовы к переменам. Если вдруг что-то и нужно будет изменить, то их это начнет очень раздражать.

Близнецы

День пройдет без потрясений для Близнецов.

Рак

Читайте такжеЛюбовь дала трещину: три знака Зодиака ждет разрыв отношений в 2022 годуОсторожность Раков завтра будет зашкаливать. И это касается абсолютно всех сфер его жизнедеятельности.

Лев

Завтра вы сможете раскрыть весь свой творческий потенциал. Вам повезет в любом деле.

Дева

У Дев завтра проснется жадность. Они не дадут деньги в долг, так что даже просить не стоит.

Весы

Завтра Весам придется выбирать между осторожностью и решительностью.

Скорпион

У Скорпионов все будет вызывать недовольство.

Стрелец

Вы можете впасть в депрессию в связи с последними событиями.

Козерог

Ваш день пройдет легко и непринужденно.

Водолей

Завтра вы весь день будете скучать.

Рыбы

Рыбы не будут способны принимать идеи и замечания со стороны окружающих.

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Автор: Диана Могилевич