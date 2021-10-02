3 октября 2021 – двадцать седьмые лунные сутки, когда человек ослаблен и не защищен. Поэтому в этот день стоит быть максимально осторожным.

Гороскоп на 3 октября 2021 года всем знакам Зодиака советует поберечь и тело, и психику. Энергетика дня рекомендует проявлять пассивность и миролюбивость.

Отличный день, чтобы отдохнуть под музыку, а также для прогулок, посещения церкви и творчества.

Гороскоп на 3 октября: Овен

День будет нервный: вероятен срыв планов и необходимость быстро менять решения. В условиях подобной турбулентности ни в коем случае нельзя давать никаких обещаний по работе. Все важные карьерные решения нужно отложить хотя бы до завтра.

Из-за напряженного дня к вечеру может разболеться голова или возникнуть нервное перенапряжение.

Гороскоп на 3 октября: Телец

Достигнуть цели удастся лишь при условии, что человек сможет контролировать свои эмоции и не отвлекаться на мелочи.

Избежать семейных ссор поможет добрый юмор. Не стоит переедать.

Гороскоп на 3 октября: Близнецы

Самой напряженной будет середина дня. Утром полезно заняться творчеством, а вечером вероятны полезные знакомства или просто приятное общение.

Читайте такжеБоятся ответственности: названы самые нерешительные знаки ЗодиакаОт покупок лучше отказаться. Со второй половинкой возможны разногласия, поэтому стоит четко объяснять, чего вы от него хотите (даже если придется повторить объяснение несколько раз).

Гороскоп на 3 октября: Рак

Первая половина дня будет напряженной, но уже к вечеру ситуация наладится, позитива в жизни прибавится.

Не стоит сегодня заниматься финансовыми вопросами – зато это прекрасное время для поиска новой работы (если есть такая необходимость).

Гороскоп на 3 октября: Лев

Возможны временные трудности и неурядицы, но в целом это весьма благоприятный день. В конечном итоге всё, что задумали, удастся осуществить при минимуме умственных и физических затрат.

Стоит проявить больше внимания к своему любовному партнеру: ему сегодня необходима душевная поддержка и участие.

Гороскоп на 3 октября: Дева

Сегодня многое пойдет не по плану. Главное – не нервничать по этому поводу и не принимать скоропалительных решений. Стоит больше работать ушами и меньше – языком.

Лучшее времяпрепровождение – освоить новое хобби или заняться спортом.

Гороскоп на 3 октября: Весы

Сегодня важно сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Новые знакомства могут разочаровать или даже втянуть в неприятности. Сегодня нельзя врать начальству.

Не лучший день для поездок. Вторую половину дня лучше посвятить семье.

Гороскоп на 3 октября: Скорпион

День плодотворный и креативный. Даже если что-то не получается с первой попытки – результат всё равно оправдает затраченные усилия. А вечер обещает приятные сюрпризы.

Плохой день, чтобы садиться на диету.

Гороскоп на 3 октября: Стрелец

Мелкие неурядицы могут раздражать, но важно помнить – что они именно мелкие и серьёзно повлиять на благополучие Стрельца не смогут.

Стоит быть осторожным с тратами, иначе скоро придется ввести режим жесткой экономии.

В отношениях с близкими людьми стоит проявить максимальную честность и открытость.

Гороскоп на 3 октября: Козерог

Сегодня легко стать жертвой собственных иллюзий – поэтому принятие важных решений (в первую очередь всего, что касается работы и денег) гороскоп советует отложить. Если ответ всё-таки нужно давать именно в этот день, то лучше посоветоваться с более опытными людьми (чужой опыт сегодня будет крайне полезен).

День благоприятен для покупок – но лучше отправляться за ними во второй половине дня.

Гороскоп на 3 октября: Водолей

Сегодня нельзя игнорировать новую информацию и собственную интуицию.

Вторая половина дня отлично подходит для общения с единомышленниками и любовных свиданий. Отличное время для начала романтических отношений.

Гороскоп на 3 октября: Рыбы

Добиться желаемого удастся лишь ценою напряженных усилий. Но результат окупит себя.

Вторая половина дня будет более благоприятной. Вероятны приятные сюрпризы и удачные совпадения. Напряжение могут возникнуть лишь в отношениях с любовным партнером.

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Автор: Диана Беловодская