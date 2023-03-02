Узнайте, что ждет вас в пятницу.

Составлен гороскоп для всех знаков Зодиака на пятницу, 3 марта. Близнецы будут очень заняты в первой половине дня, а Весам улыбнется удача в любых деловых вопросах.

Овен

У Овнов появится отличная возможность начать какое-то дело, купить что-то ценное или заявить о себе перед кем-то. Звезды советуют не игнорировать знаки судьбы.

Телец

Утром могут быть мелкие неурядицы на работе, а вот во второй половине дня все сложится отлично - дела будут быстро продвигаться, а настроение - подниматься.

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Близнецы

Звезды советуют все самые важные и трудозатратные дела переставить на первую половину дня, так как в это время они будут наиболее продуктивными.

Рак

В этот день у Раков может быть начало каких-то долгосрочных проектов. Чтобы они были успешны, не стоит принимать поспешных решений - важно тщательно и хорошенько все обдумать.

Лев

Если появились какие-то трудности, не стоит их бояться в впадать в депрессию - все проходит, и это тоже пройдет. 3 марта велика вероятность задержек и опозданий, поэтому звезды советуют планировать свой график с учетом этого.

Дева

В пятницу астрологи советуют сократить расходы. Если есть возможность ничего не покупать и ни на что не тратить деньги - отлично.

Весы

Хороший день для собеседований, деловых переговоров и сделок. У Весов будет очень хорошее настроение, а их чуйка подскажет правильный выбор.

Скорпион

Отличный день для самостоятельной работы. Скорпионов никто не будет отвлекать, и никто не будет пытаться вывести из себя.

Стрелец

День будет интересный и многообещающий. Возможны новости, касающиеся профессиональной сферы.

Козерог

3 марта за Козерогами будет пристально наблюдать их начальство. Важно не опозориться и проявить свою ответственность, чтобы завоевать доверие.

Водолей

Благоприятный день, чтобы заняться выяснением отношений. Например, можно поговорить с партнером о том, что давно не дает покоя.

Рыбы

Рыбам хорошо удается решать любые сложности, и сегодня представится возможность проявить это умение. Сложности могут быть связаны со взаимодействием с членами семьи.

Напомним, составлен таро-гороскоп на март 2023 от Анжелы Перл.

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