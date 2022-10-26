Астрологи рассказали о том, каким 27 октября будет для разных знаков Зодиака.
Овен
Астрологи говорят, что лень в этот день до добра не доведет. Поэтому активизируйте все свои ресурсы.
Телец
Тельцам стоит в этот день аккуратно относиться к любым переговорам и уж тем более к разговорам на повышенных тонах. Иначе можно на кого-то сорваться, а потом долго жалеть.
Близнецы
Уроженцы этого знака Зодиака проведут данный день очень легко и расслабленно. Вечером звезды сулят им настоящую романтику.
Рак
27 октября Раки могут чувствовать себя подавленными, слабыми или даже заметят признаки простуды.
Лев
Львам в четверг астрологи предсказывают удачный шоппинг, поход в кафе или ресторан.
Дева
Звезды просят вас быть внимательными на дороге как в роли водителя, так и в роли пешехода.
Весы
Астрологи говорят, что 27 октября вы будете заниматься бытовыми вопросами: уборкой, готовкой. Возможно, к вам придут гости.
Скорпион
На работе оценят ваши старания и высокий уровень профессионализма. Готовьтесь показать себя.
Стрелец
Постарайтесь проявить терпение к своей семье. Речь идет как о второй половинке, так и о других членах семьи. Иначе ссоры не избежать.
Козерог
Для Козерогов этот день будет очень удачным и везучим. Можно даже купить лотерейный билет. К слову, этот день начинает этап так называемой "белой полосы" в судьбах уроженцев этого знака.
Водолей
Водолеям на 27 октября пророчат много работы и деловые поездки.
Рыбы
Рыбы пойдут куда-то, чтобы отвлечься или развлечься. Это может быть визит в кинотеатр, кафе, поездка за город или просто пешая прогулка по парку.
Напомним, рунолог Денис Маклашевский предвидел атаки на энергосистему Украины до конца этой недели.