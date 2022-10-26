Узнайте, что в этот день готовит для вас судьба.

Астрологи рассказали о том, каким 27 октября будет для разных знаков Зодиака.

Овен

Астрологи говорят, что лень в этот день до добра не доведет. Поэтому активизируйте все свои ресурсы.

Телец

Тельцам стоит в этот день аккуратно относиться к любым переговорам и уж тем более к разговорам на повышенных тонах. Иначе можно на кого-то сорваться, а потом долго жалеть.

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Близнецы

Уроженцы этого знака Зодиака проведут данный день очень легко и расслабленно. Вечером звезды сулят им настоящую романтику.

Рак

27 октября Раки могут чувствовать себя подавленными, слабыми или даже заметят признаки простуды.

Лев

Львам в четверг астрологи предсказывают удачный шоппинг, поход в кафе или ресторан.

Дева

Звезды просят вас быть внимательными на дороге как в роли водителя, так и в роли пешехода.

Весы

Астрологи говорят, что 27 октября вы будете заниматься бытовыми вопросами: уборкой, готовкой. Возможно, к вам придут гости.

Скорпион

На работе оценят ваши старания и высокий уровень профессионализма. Готовьтесь показать себя.

Стрелец

Постарайтесь проявить терпение к своей семье. Речь идет как о второй половинке, так и о других членах семьи. Иначе ссоры не избежать.

Козерог

Для Козерогов этот день будет очень удачным и везучим. Можно даже купить лотерейный билет. К слову, этот день начинает этап так называемой "белой полосы" в судьбах уроженцев этого знака.

Водолей

Водолеям на 27 октября пророчат много работы и деловые поездки.

Рыбы

Рыбы пойдут куда-то, чтобы отвлечься или развлечься. Это может быть визит в кинотеатр, кафе, поездка за город или просто пешая прогулка по парку.

Напомним, рунолог Денис Маклашевский предвидел атаки на энергосистему Украины до конца этой недели.

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