Узнайте, что в этот день ждет именно ваш знак Зодиака.

Астрологи составили прогноз на 26 декабря 2022 года для всех знаков Зодиака. День будет благоприятным для творчества и семейных посиделок. А кому повезет больше других - читайте далее.

Овен

Для вас день будет неоднозначным. С одной стороны он не сулит вам ничего плохого, а с другой - возможны придирки со стороны начальства. Только от вас зависит, чем все закончится.

Телец

Завтра вы воспользуетесь всеми возможными способами для самовыражения. Однако не стоит смотреть на других свысока, иначе рискуете обзавестись врагами.

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Близнецы

В воскресенье у вас проснется дикое желание пойти на шоппинг. Не отказывайте себе ни в чем. Гулять так гулять!

Рак

В этот день вы смело можете загадывать желания и ставить перед собой новые цели. Но помните, что сидеть, сложа руки, нельзя. Нужно что-то делать, чтобы получить желаемое.

Лев

Завтра вам не стоит полагаться на мнение окружающих и принимать их слова за чистую монету. Прислушивайтесь к своей интуиции и делайте так, как вам велит сердце.

Дева

У вас может возникнуть ситуация, мнение о которой вам не сразу удастся составить. Посмотрите на нее под разными углами, чтобы не ввести себя в заблуждение.

Весы

Вы можете поссориться с коллегами, так как кто-то настойчиво будет рассказывать вам, что вы должны делать. Конечно, такая напористость вам не по душе, поэтому вы можете дать отпор.

Скорпион

А вот Скорпионы с головой уйдут в работу. Вам нужно закрыть все "хвосты". Высока вероятность, что завтра вы получите хорошее финансовое вознаграждение.

Стрелец

В этот день вам стоит подумать над тем, как удержаться на плаву. Могут возникать ситуации, выбивающие почву из-под ваших ног. Однако держите хвост пистолетом и не расслабляйтесь.

Козерог

Вам стоит открыть сердце прекрасному чувству - любви. Только так вы обретете истинный смысл жизни и сможете заложить крепкий фундамент для будущего.

Водолей

В этот день активизируются недоброжелатели. Не обращайте на них внимания, если не хотите испортить себе настроение до самого вечера.

Рыбы

Астрологи советуют вам заняться творчеством. Так вы сможете вдохновиться. Не избегайте и общения с детьми, проведите с ними вечер.

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