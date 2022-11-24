Узнайте, что ждет в этот день именно вас.

Астрологи составили прогноз на 25 ноября 2022 года для всех знаков Зодиака. В этот день удача будет сопутствовать не всем представителям зодиакальных созвездий, но расстраиваться преждевременно тоже не нужно.

Овен

День будет благоприятным для новых начинаний. Эксперты советуют вам не бояться и двигаться навстречу своей мечте. Только так вы сможете преодолеть любые трудности.

Телец

Завтра ваше слово может спасти кому-то жизнь, в буквальном смысле. Судьба наделит вас эмпатией и чувством долга, что именно вы должны кому-то помочь. Будьте на чеку.

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Близнецы

Вы можете стать эпицентром добра и любви. Странно звучит? А все дело в том, что ваши родные и близкие поймут, насколько вы важны для них и всячески будут проявлять вам свою любовь. Вы будете купаться в "солнечных" лучах.

Рак

У вас может возникнуть потребность в деньгах. Если они нужны вам в срочном порядке, не стесняйтесь просить их у знакомых. Завтра вам никто не откажет.

Лев

Ох, Львы! В этот день мощно заведется ваш моторчик. Вы не сможете ни минуты усидеть на одном месте. Вам постоянно нужно будет куда-то бежать и что-то делать.

Дева

День будет очень удачным, если вы решитесь на перемены в профессиональной сфере. Смена работы может благоприятно сказаться на вашем финансовом положении.

Весы

Судьба поставит вас перед выбором, от которого зависит исход событий. Возможно, в вашей жизни была ситуация, где вы не могли решиться на что-то. Пришло время принимать серьезные решения.

Скорпион

Если вы давно о чем-то мечтали, то уже завтра вы можете реализовать намеченное. Звезды склоняют вас к реализации всех планов, пока вы мотивированы и вдохновлены.

Стрелец

В этот день вам лучше отказаться от любых поездок, иначе они не закончатся ничем хорошим. Также повышен риск получить разного рода травму. Берегите себя и будьте осторожны.

Козерог

У вас может возникнуть конфликт с окружающими. Помните, что кулаками не всегда можно решить проблему. Намного действеннее и мощнее сила слова. Вы сможете выйти победителем из любой ситуации, если научитесь словесно ставить людей на место.

Водолей

Водолеям повезет на любовном поприще. Астрологи говорят. что ваша жизнь заиграет новыми красками. Вы будете очень довольны!

Рыбы

Ваша излишняя самоуверенность можеть сыграть с вами злую шутку. Завистники могут начать вставлять палки в колеса, а вам это совсем не надо.

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