В воскресенье Близнецы будут веселиться.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 июля. Овны рискуют потерять все свои деньги из-за проблем. А Козерогам повезет, им могут предложить новую работу. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Овнам лучше не терять из виду свои ценные вещи. Вы рискуете потерять деньги или что-то очень дорогое. Помимо этого, вас попытаются обмануть, не верьте незнакомцам.

Телец

Тельцам не стоит рисковать, удача будет не вашей стороне. Займитесь уборкой, погрузитесь в рутину и не думайте о чем-то важном. Порой нужно немного замедлиться.

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Близнецы

В воскресенье Близнецы будут веселиться. Вас могут пригласить на какое-то интересное мероприятие. Не отказывайтесь от возможности развлечься.

Рак

23 июля Ракам можно строить планы и не подавлять свои амбиции. Расправьте плечи и двигайтесь вперед. Вас ждет успех, нужно лишь решиться и сделать первые шаги.

Лев

Львов ждут скандалы и неприятные разговоры. Вы перешли кому-то дорогу и теперь можете сильно об этом пожалеть. Не пытайтесь переложить вину на других, признайте неправоту.

Дева

Девам стоит готовиться к сюрпризам. Судьба решила вас щедро вознаградить, все старания окупятся с лихвой. Вы заслуживаете счастья, наслаждайтесь приятными моментами.

Весы

Весам не стоит переживать из-за пустяков. Сосредоточьтесь на самом важном, берегите силы и не "распыляйтесь". Грядет серьезный период, вам понадобятся силы.

Скорпион

23 июля Скорпионам можно задуматься о покупке нового кошелька, ведь скоро у вас появится очень много денег. Прибыль буквально начнет сыпаться на вас с небес. Подставляйте руки!

Стрелец

Стрельцам повезет, они познакомятся с хорошими людьми и заведут друзей. Вы будете приятно удивлены, новая компания подарит вам массу позитива. Откройтесь и будьте искренними, так вы быстрее "вольетесь".

Козерог

Козероги смогут изменить свою жизнь. Вам предложат новую работу или же вы решитесь на переезд в другой город. Новые возможности раскроют все ваши скрытые таланты.

Водолей

23 июля Водолеи будут купаться в любви. Вы услышите немало комплиментов и можете получить приятный сюрприз. Не скромничайте, принимайте все презенты с улыбкой.

Рыбы

Рыбам стоит отвлечься от забот. Возьмите выходной и прогуляйтесь с друзьями. Вы нуждаетесь в поддержке и ценном совете.

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