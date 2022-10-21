Астрологи рассказали, какой будет суббота, 22 октября, для всех знаков Зодиака. Узнайте, к чему стоит готовиться именно вам!
Овен
Весь день вам придется посвятить решению каких-то проблем или выходу из сложной ситуации.
Телец
В этот день вас могут удивить или приятно порадовать. Тельцы испытают очень яркие и приятные эмоции.
Близнецы
Близнецам стоит заняться в этот день наведением порядка как в доме, так и в голове.
Рак
В этот день звезды советуют вам не спешить. Касается этот совет как спешки к какому-то месту назначения, так и принятия решений.
Лев
В этот день вам придется решать финансовые вопросы. Это может быть закрытие долга, просьба одолжить денег или попытки найти новый источник финансирования.
Дева
В этот день Дева будет особенно удачлива в делах, требующих последовательности и логичности. Однако звезды предупреждают, что не нужно вестись на поводу у эмоций.
Весы
Постарайтесь сохранять спокойствие, так как вас 22 октября захотят вывести на конфликт.
Скорпион
Уроженцы этого знака посетят какое-то важное мероприятие или пойдут к кому-то в гости.
Стрелец
Уроженцам этого знака Зодиака придется куда-то поехать. Необязательно речь идет о далеких поездках.
Козерог
Постарайтесь найти время для своих близких, которые очень по вам скучают.
Водолей
В этот день вам могут высказать что-то неприятное.
Рыбы
22 октября Рыбы могут быть заняты решением какой-то неприятной ситуации, которая влечет за собой плохие последствия.
Напомним, названы три знака Зодиака, которые в 2023 году проблем не оберутся.