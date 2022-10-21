Астрологи составили прогноз на субботу для всех знаков Зодиака.

Астрологи рассказали, какой будет суббота, 22 октября, для всех знаков Зодиака. Узнайте, к чему стоит готовиться именно вам!

Овен

Весь день вам придется посвятить решению каких-то проблем или выходу из сложной ситуации.

Телец

В этот день вас могут удивить или приятно порадовать. Тельцы испытают очень яркие и приятные эмоции.

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Близнецы

Близнецам стоит заняться в этот день наведением порядка как в доме, так и в голове.

Рак

В этот день звезды советуют вам не спешить. Касается этот совет как спешки к какому-то месту назначения, так и принятия решений.

Лев

В этот день вам придется решать финансовые вопросы. Это может быть закрытие долга, просьба одолжить денег или попытки найти новый источник финансирования.

Дева

В этот день Дева будет особенно удачлива в делах, требующих последовательности и логичности. Однако звезды предупреждают, что не нужно вестись на поводу у эмоций.

Весы

Постарайтесь сохранять спокойствие, так как вас 22 октября захотят вывести на конфликт.

Скорпион

Уроженцы этого знака посетят какое-то важное мероприятие или пойдут к кому-то в гости.

Стрелец

Уроженцам этого знака Зодиака придется куда-то поехать. Необязательно речь идет о далеких поездках.

Козерог

Постарайтесь найти время для своих близких, которые очень по вам скучают.

Водолей

В этот день вам могут высказать что-то неприятное.

Рыбы

22 октября Рыбы могут быть заняты решением какой-то неприятной ситуации, которая влечет за собой плохие последствия.

Напомним, названы три знака Зодиака, которые в 2023 году проблем не оберутся.

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