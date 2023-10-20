В целом день не сулит серьезных потрясений.

Астрологи составили прогноз на 21 октября 2023 года для всех знаков Зодиака. Узнайте, что в этот день ждет именно вас.

Овен

День будет благоприятным для романтических отношений. Проведите это время с любимым человеком. Так вы сможете укрепить связь и стать ближе друг к другу.

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Телец

Ваше внимание будет сосредоточено на работе. Это отличная возможность для того, чтобы продвинуться в карьере. Старайтесь, тогда у вас все получится.

Близнецы

Близнецам стоит как можно больше находиться в социуме. Не бойтесь проявлять инициативу и первыми идти на контакт с людьми. Вам может попасться очень влиятельный человек.

Рак

Астрологи советуют вам затянуть поясок потуже. Лишних и необдуманных трат в этот день стоит избегать. Лучше отложите деньги на более масштабные цели.

Лев

С самого утра вам стоит зарядиться энергией. Поэтому не игнорируйте зарядку. Правильное питание будет способствовать очищению вашего организма.

Дева

Суббота подходит для общения с близкими людьми. Выберитесь вместе на пикник или сходите в развлекательный центр. Вы получите массу позитивных эмоций.

Весы

Вам стоит подумать о том, чтобы изменить свою сферу деятельности, если нынешняя вас не устраивает. Поищите работу своей мечты. Приложите немного усилий для своего благополучия.

Скорпион

У вас могут возникать конфликты с окружающими. Чтобы избежать негативных последствий, вам стоит держать язык за зубами и не проявлять негативные эмоции.

Стрелец

В эту пятницу вы захотите больше времени провести дома. Создайте уют и такую атмосферу, в которую хотелось бы возвращаться.

Козерог

Завтра Козероги могут найти новый источник дохода или получить наследство. Распорядитесь этими деньгами с умом. Можете порадовать себя приятной покупкой.

Водолей

Обратите внимание на свои коммуникативные навыки. Умение общаться с людьми очень поможет вам как в карьере, так и в личной жизни.

Рыбы

Вы очень амбициозные люди, однако порой не знаете, как достигнуть той или иной цели. Остановитесь, подумайте, а потом начинайте действовать. Попросите совета.

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