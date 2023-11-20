Вторник будет в основном рутинным.

Астрологи составили гороскоп на 21 ноября 2023 года для всех знаков Зодиака. Узнайте, что в этот вторник ждет именно вас.

Овен

В этот день вы сможете с легкостью решить все свои профессиональные задачи. Вам даже не понадобиться помощь более опытных людей или коллег. Вы все сделаете сами.

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Телец

Вторник больше подходит Тельцам для творчества. Уделите время прекрасному, тогда вы заметите, как сами вдохновитесь и зарядитесь на позитив.

Близнецы

Близнецам стоит довериться интуиции. Не спешите принимать какие-то решения сгоряча. Вы рискуете наломать дров. Лучше остановитесь и прислушайтесь к своему внутреннему голосу.

Рак

Вас ждут положительные изменения на работе. Начальство оценит ваши успехи и может предложить вам новое место, а вместе с тем и более высокий оклад.

Лев

Львы могут узнать какую-то очень важную информацию. Астрологи советуют вам быть внимательными. При этом не нужно ее быстро передавать третьим лицам. Сохраните пока ее в тайне.

Дева

Девам стоит поработать со своим эмоциональным состоянием. Помните, что вы сами кузнец своего счастья. Только от вас зависит, какой будет ваша жизнь и что вы будете чувствовать.

Весы

Весы, не бойтесь делиться своими чувствами. Холодом и отстраненностью вы ничего не добьетесь. Будьте открытыми по отношению к людям, тогда у вас все получится.

Скорпион

Скорпионы будут уверены в своих силах, поэтому смогут многого добиться. В этот день вы можете даже превзойти себя. Все будет складываться максимально удачно.

Стрелец

Перед Стрельцами откроются новые горизонты. Возможно, вам предложат новую работу. Если условия труда будут более лояльными и перспективными, чем на нынешнем месте, можете смело соглашаться.

Козерог

Козероги могут добиться своей цели в деловой сфере. Вы получите то, к чему долго шли. Однако не забывайте хвалить себя за все достижения и ставить перед собой новые цели.

Водолей

Водолеи будут фонтанировать идеями в этот вторник. Привлеките к размышлениям своих единосышленников. Заручившись их поддержкой, вы сможете реализовать все задуманное.

Рыбы

Рыбы весь день будут заняты своими делами, а вот вечер вам все же стоит посвятить своей семье. Укрепите с ними связь, если последнее время вы чувствовали что-то неладное.

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