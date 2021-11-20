Гороскоп на 21 ноября 2021 года всем знакам Зодиака советует заняться своей личной жизнью. Именно сегодня Вселенная дарит всем желающим отличную возможность покончить со своим одиночеством.
Семнадцатый лунный день и Луна в знаке Близнецы отвечают за повышение умственной и физической активности – но также и за ветреность, непредсказуемость и мотовство.
Сегодня нужно:
- веселиться;
- флиртовать;
- заниматься спортом;
- отдыхать на природе.
Сегодня нельзя:
- оставаться в одиночестве;
- беспокоиться о трате своего времени;
- швыряться деньгами.
Это позитивный и благодушный день, когда можно смело налаживать связи и заниматься созиданием.
Гороскоп на 21 ноября 2021: Овен
Сегодня можно смело мечтать и фантазировать. Это, как минимум, поднимет представителям знака настроение – что уже неплохо.
Гороскоп на 21 ноября 2021: Телец
Читайте такжеТрем знакам Зодиака крупно повезет уже в 2022 годуДень пройдет спокойно. Особенно, если отложить на время финансовые вопросы. Вот только на долго планирование бюджета откладывать нельзя – иначе это грозит обернуться неприятностями в самом ближайшем будущем.
Гороскоп на 21 ноября 2021: Близнецы
Сегодня главное – не держать эмоции в себе слишком долго. Иначе есть риск взорваться в самый неподходящий момент. Лучше выдавать свои чувства дозированно, по чуть-чуть.
Гороскоп на 21 ноября 2021: Рак
Не стоит затягивать с решением проблем, даже если очень хочется. От этого они никуда не денутся – только усугубятся. В итоге разгребать дела придется уже глубоким вечером – в ущерб своему отдыху накануне рабочей недели.
Гороскоп на 21 ноября 2021: Лев
Многих представителей знака сегодня будет распирать от внутренней энергии. Лучше с самого утра найти ей конструктивное применение – иначе всё просто окончится каким-нибудь неприятным скандалом. А так – можно кучу дел на этаком запале переделать.
Гороскоп на 21 ноября 2021: Дева
Сегодня стоит особенно тщательно контролировать свои траты. Прежде чем что-то купить, непременно загляните в свою программу по учету финансов. Или хотя бы на калькуляторе прикиньте, сколько денег после такой покупки останется до новой зарплаты.
Гороскоп на 21 ноября 2021: Весы
Сегодня лучше всего заниматься общением и саморазвитием. А вот рутина и иные активные дела представителям знака будут даваться со скрипом. По возможности, не стоит за них и браться.
Гороскоп на 21 ноября 2021: Скорпион
Не стоит сегодня заниматься самокопанием. Любая внутренняя критика в свой адрес только добавит вам же стресса. Просто сделайте выводы и двигайтесь дальше.
Гороскоп на 21 ноября 2021: Стрелец
Сегодня хорошо строить планы. Можно подробно расписывать самые сложные проекты – эти идеи точно пригодятся. А вот с практической реализацией стоит повременить.
Гороскоп на 21 ноября 2021: Козерог
Сегодня представителей знака будет многое раздражать. Сдерживаться не стоит – лучше сразу прояснить все моменты, которые давят на нервы.
Гороскоп на 21 ноября 2021: Водолей
Не беритесь сегодня за решение чужих проблем и вообще – за чужую работу. Иначе вас же в конечном итоге и сделают крайним. Вот только отказывать постарайтесь максимально дипломатично.
Гороскоп на 21 ноября 2021: Рыбы
Сегодня нельзя заниматься ремонтом и вообще домашние дела лучше отложить. Представителям знака может показаться, что их посетила гениальная идея – но в итоге та не выдержит проверку временем. Так что торопиться с реализацией задуманного не стоит.
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